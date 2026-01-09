„Amióta kiderült, hogy a Donald Trump győzelméhez vezető választás kampányában soha nem vezetett Kamala Harris, azt csak azért hazudták az amerikai választók képébe, hátha a nyerteshez húzás törvénye érvényesül, nem érdekelnek a baloldali közvélemény-kutatások. Ezek ugyanis nem mérnek, hanem manipulálnak. Sokszor tényleg nem kérdeznek meg senkit, hanem megvásárolják az adatokat. Majd torzítják a mintát, például sokkal több kormányellenes értelmiségit vesznek figyelembe, mint amennyi a reprezentativitás alapján indokolt lenne, a manipulációt pedig úgynevezett súlyszámok alkalmazásával leplezik. Ezzel a tudományosnak látszó aljassággal akkora különbséget mutatnak ki a pártok között, amekkorát nem szégyellnek. És ez csak egy módszer a szemfényvesztők repertoárjából.

Már akkor fölmerült a józanul gondolkodókban a kérdés, miért teszik ily módon kockára szakmai hitelüket, miért vágják sarokba a beléjük vetett társadalmi bizalom utolsó maradványait is, amikor alapossá vált a gyanú, hogy nem magányos akciók borzolják az idegeinket, hanem többen véd- és dacszövetségbe tömörültek, hogy a dollármédia segítségével egymást körbehivatkozva még hihetőbbé hazudják eredményeiket.