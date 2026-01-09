Ft
gajdics ottó kamala harris Puzsér Róbert donald trump választás

Te is, fiam, Puzsér?

2026. január 09. 06:33

Ezzel a tudományosnak látszó aljassággal akkora különbséget mutatnak ki a pártok között, amekkorát nem szégyellnek.

2026. január 09. 06:33
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Amióta kiderült, hogy a Donald Trump győzelméhez vezető választás kampányában soha nem vezetett Kamala Harris, azt csak azért hazudták az amerikai választók képébe, hátha a nyerteshez húzás törvénye érvényesül, nem érdekelnek a baloldali közvélemény-kutatások. Ezek ugyanis nem mérnek, hanem manipulálnak. Sokszor tényleg nem kérdeznek meg senkit, hanem megvásárolják az adatokat. Majd torzítják a mintát, például sokkal több kormányellenes értelmiségit vesznek figyelembe, mint amennyi a reprezentativitás alapján indokolt lenne, a manipulációt pedig úgynevezett súlyszámok alkalmazásával leplezik. Ezzel a tudományosnak látszó aljassággal akkora különbséget mutatnak ki a pártok között, amekkorát nem szégyellnek. És ez csak egy módszer a szemfényvesztők repertoárjából.

Már akkor fölmerült a józanul gondolkodókban a kérdés, miért teszik ily módon kockára szakmai hitelüket, miért vágják sarokba a beléjük vetett társadalmi bizalom utolsó maradványait is, amikor alapossá vált a gyanú, hogy nem magányos akciók borzolják az idegeinket, hanem többen véd- és dacszövetségbe tömörültek, hogy a dollármédia segítségével egymást körbehivatkozva még hihetőbbé hazudják eredményeiket. 

Ezt nevezte el a közvélemény manipulációs kerekasztalnak. Aki hitt nekik, az feltétel nélkül elfogadta volna azt is, ha azt mérik, hogy a magyarok kilencven százaléka már tiszás, a többiek pedig gondolkodnak rajta. Aki pedig átlátott rajtuk, az szekunder szégyent érzett egy szakma szétesését látván. Mára sajnos egészen sötét kép kezd kirajzolódni a választ keresve. A már említett győzteshez húzás viselkedésmintájának sulykolása csak a kevésbé fontos beavatkozási kísérlet a választói akaratba. A durvább annak a tudatállapotnak a kialakítása, ami csak egyetlen választási eredményt tud valóságosnak elfogadni: a durván felülmért politikai erő győzelmét. Képzeljük el azt a kognitív disszonanciát a manipulált szavazók fejében, amit okoz majd, hogy a választások előtt alig három hónappal állítólag tizenhét százalékkal vezető párt végül súlyos vereséget szenved. Ilyen nincs, kiáltják majd, és már rágják a szájukba az előre legyártott magyarázatot is: a kormánypártok elcsalták a választást.”

Nyitókép: Puzsér Róbert Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

szilvarozsa
2026. január 09. 07:36
A helyzet az, hogy ezek a véres szájú balfaszok is tudják, hogy át vannak verve. Ez látszik abból is, amilyen kétségbeesetten, trágárkodva, vihorászva, hazudozva győzködik magukat és egymást, hogy győzni fognak. Ide is mindjárt megérkeznek és egymás ellen vihogva fogják a jobboldali szavazókat, politikusokat pocskondiázni, olyasmiket állítva, amit ők maguk sem hisznek el.
