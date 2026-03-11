Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kunhalmi ágnes tisza párt hadházy ákos tordai bence Magyar Péter

Kiderült Kunhalmi Ágnes féltve őrzött titka, Magyar Péternek szólt az üzenete

2026. március 11. 05:44

Félhomályos, lefüggönyözött szobák mélyén akar mutyizni.

2026. március 11. 05:44
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Miután biztossá vált, hogy az úgynevezett óellenzék képviselői nem kerültek rá a Tisza Párt listájára, így az maradt a számukra, hogy egyéniben indulva szerezzenek mandátumot. Szabó Tímea, Tordai Bence, Csárdi Antal, Hadházy Ákos és Kunhalmi Ágnes is így próbál szerencsét április 12-én, ha addig vissza nem lép valamelyikük.

Egyelőre úgy tűnik, ragaszkodnak az induláshoz, de azért a háttérben könnyen lehet, hogy folynak az egyeztetések.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kunhalmi Ágnes a Facebook-oldalán üzent Magyar Péternek: »Figyelembe kell azonban venni, hogy egyrészt az ellenzék bázisa a választásokig már nem lesz olyan homogén, mint a Fidesz bázisa, továbbá vannak olyan körzetek, ahol van helyben beágyazott, eredményeket felmutatni tudó, a Fideszt már többször legyőző egyéni jelölt, aki mögött még mindig érdemi ellenzéki szavazótábor áll. Be kellene látni az ellenzéki nyilvánosságnak azt, hogy minden körzet más és más, vagyis nem lehet minden körzetet pusztán az »erő« politikájával megnyerni. (…) Orbán legnagyobb félelme, ha végre ott is együttműködés lesz, ahol erre most nem számítanak, és 3 millió fölé emelkedik az ellene egy irányba szavazó magyar választópolgárok száma.«

Kunhalmi ezzel a posztjával leleplezte a féltve őrzött titkát. Félhomályos, lefüggönyözött szobák mélyén akar mutyizni Magyar Péterrel és a Tisza Párttal. Ebben bízik, hiszen ez az ő számára az utolsó szalmaszál.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dryanflowd-
2026. március 11. 07:28
...az utolsó szalmaszál” – (a 'barátság vezeték' – ebben bízik eleitől fogva) pbs.twimg.com/media/F8rNjtPW4AADuHI?format=jpg&name=900x900
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2026. március 11. 07:24
"Szabó Tímea, Tordai Bence, Csárdi Antal, Hadházy Ákos és Kunhalmi Ágnes" Szép névsor. Kormányt akarnak váltani, de az egyéni érdekeik fontosabbak. Ha kibuknak az Országgyűlésből, akkor netán dolgozniuk kéne, ezt azért nem hagyhatják annyiban.
Válasz erre
0
0
Moslékzabáló
•••
2026. március 11. 06:34 Szerkesztve
Mandiner! Nézzük talán innen! A vállalhatatlan (nem azért, mert cigány, hanem azért, mert egy mosdatlan szájú, primitív adócsaló) Gáspár Győző jelenleg éppen a Fidesz mellett sündörög, mégsem tolják a képünkbe nap mint nap. Tudják, hogy égő, gáz, de vannak olyanok ezen az oldalon is - a Héja, szilvarozsa, vakiki, gullwing, makapaka2, Katamata, rocktoberi-2 kaliberű választók -, akiknek ez a szintje, ezért megtűrik. A mérhetetlenül ostoba és önismétlő Csépányit nem lehetne csak havonta egyszer idehozni? Így az igénytelenek is megkapnák a kedvencüket és az oldal sem járatná le magát hetente többször.
Válasz erre
1
3
falcatus-2
2026. március 11. 06:27
"Kunhalmi ezzel a posztjával leleplezte a féltve őrzött titkát. Félhomályos, lefüggönyözött szobák mélyén akar mutyizni Magyar Péterrel és a Tisza Párttal. Ebben bízik, hiszen ez az ő számára az utolsó szalmaszál.” dehogy az utolsó. Újra neki ugorhat a színművészetinek.Sikkesen, lendületből megrohamozza a nyitott bejárati ajtót és már benn is van.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!