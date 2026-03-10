Magyar Péter már előre magyarázza a választási vereségét: gőzerővel épül a „választási csalás” mítosza

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Alapjogokért Központ elemzése szerint Magyar Péter kommunikációjában „egyre inkább sci-fibe illő kémtörténetek jelennek meg”.
Az ellenzéki nyilvánosságban már tavaly ősz óta épül a „választási csalás” narratívája – állítja legfrissebb Facebook-bejegyzésében az Alapjogokért Központ. A szervezet szerint a Tisza Párt és annak vezetője, Magyar Péter ezzel a történettel próbálja előre magyarázni egy esetleges választási vereségét.
Az elemzés szerint Magyar Péter már 2025 szeptemberétől rendszeresen beszél arról, hogy a következő választásokat manipulálhatják. A szervezet ezt „mítoszépítésnek” nevezi, amely szerintük egy kommunikációs stratégia része.
Az Alapjogokért Központ szerint az elmúlt hónapokban több olyan ügy is napvilágot látott, amely kedvezőtlenül érintheti a Tisza Pártot. A bejegyzés többek között arra hivatkozik, hogy kiszivárgott mintegy 200 ezer felhasználó adata a Tisza Világ nevű alkalmazásból, valamint
nyilvánosságra került egy dokumentum, amelyet a szervezet a párt „megszorítócsomagjaként” értelmez.
Az elemzés szerint ezek az ügyek hozzájárulhattak ahhoz, hogy a párt politikai kommunikációja egyre inkább a választási rendszer hitelességének megkérdőjelezése felé mozdult el.
A think tank szerint Magyar Péter az utóbbi időben több, erős politikai állítást is megfogalmazott: beszélt például alkotmányos puccsról, önmerényletről és külföldi beavatkozásról is. Az Alapjogokért Központ úgy fogalmaz, hogy
az ellenzéki politikus kommunikációjában „egyre inkább sci-fibe illő kémtörténetek jelennek meg”.
A szervezet ezt összekapcsolta egy közelmúltbeli esettel is, amikor magyar hatóságok egy ukrán pénzszállítmányt állítottak meg az M0-s körgyűrűn. A hírek szerint a konvojban több tízmillió dollár, euró és arany volt, amelyet a hatóságok lefoglaltak.
Az Alapjogokért Központ szerint a Tisza Párt most „tavaszi nagygenerált” hajt végre kommunikációjában, amelyben egyre gyakrabban jelenik meg a külföldi beavatkozás lehetősége. A szervezet álláspontja szerint ez egy ismert politikai stratégia: az ellenfél azzal való vádolása, amit valójában a másik oldal tesz.
Nyitókép: Facebook