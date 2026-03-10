Ft
tisza alapjogokért központ tisza párt Magyar Péter

Magyar Péter már előre magyarázza a választási vereségét: gőzerővel épül a „választási csalás” mítosza

2026. március 10. 19:31

Az Alapjogokért Központ elemzése szerint Magyar Péter kommunikációjában „egyre inkább sci-fibe illő kémtörténetek jelennek meg”.

2026. március 10. 19:31
null

Az ellenzéki nyilvánosságban már tavaly ősz óta épül a „választási csalás” narratívája – állítja legfrissebb Facebook-bejegyzésében az Alapjogokért Központ. A szervezet szerint a Tisza Párt és annak vezetője, Magyar Péter ezzel a történettel próbálja előre magyarázni egy esetleges választási vereségét.

Az elemzés szerint Magyar Péter már 2025 szeptemberétől rendszeresen beszél arról, hogy a következő választásokat manipulálhatják. A szervezet ezt „mítoszépítésnek” nevezi, amely szerintük egy kommunikációs stratégia része.

Kedvezőtlen fejlemények a Tisza számára

Az Alapjogokért Központ szerint az elmúlt hónapokban több olyan ügy is napvilágot látott, amely kedvezőtlenül érintheti a Tisza Pártot. A bejegyzés többek között arra hivatkozik, hogy kiszivárgott mintegy 200 ezer felhasználó adata a Tisza Világ nevű alkalmazásból, valamint

nyilvánosságra került egy dokumentum, amelyet a szervezet a párt „megszorítócsomagjaként” értelmez.

Az elemzés szerint ezek az ügyek hozzájárulhattak ahhoz, hogy a párt politikai kommunikációja egyre inkább a választási rendszer hitelességének megkérdőjelezése felé mozdult el.

„Sci-fibe illő történetek”

A think tank szerint Magyar Péter az utóbbi időben több, erős politikai állítást is megfogalmazott: beszélt például alkotmányos puccsról, önmerényletről és külföldi beavatkozásról is. Az Alapjogokért Központ úgy fogalmaz, hogy 

az ellenzéki politikus kommunikációjában „egyre inkább sci-fibe illő kémtörténetek jelennek meg”.

A szervezet ezt összekapcsolta egy közelmúltbeli esettel is, amikor magyar hatóságok egy ukrán pénzszállítmányt állítottak meg az M0-s körgyűrűn. A hírek szerint a konvojban több tízmillió dollár, euró és arany volt, amelyet a hatóságok lefoglaltak.

„Kommunikációs előkészítés”

Az Alapjogokért Központ szerint a Tisza Párt most „tavaszi nagygenerált” hajt végre kommunikációjában, amelyben egyre gyakrabban jelenik meg a külföldi beavatkozás lehetősége. A szervezet álláspontja szerint ez egy ismert politikai stratégia: az ellenfél azzal való vádolása, amit valójában a másik oldal tesz.

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
maximalista
2026. március 10. 19:46
Nézzük meg a Tisza egyéni jelölt plakátjait. Minden plakáton az egyéni jelöltön kívül ott látható Magyar Péter is. Ez a kampányfogás is azt sugallja, hogy ne érdekeljen ki az egyéni jelölted, úgysem ismered, szavazz Magyar Péterre, a Tisza logójára. Lehet az ellenfelük, akár Mátyás király is a választókerületben, akkor is a tiszásra fognak szavazni. Minden választókerületben 50% feletti Fidesz győzelemre kell törekedni. Sok munka vár még ránk!!! Megfontoltan, szervezetten: hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
Válasz erre
9
1
nuevoreynuevaley
2026. március 10. 19:42
S miert erdekelne barkit, hogy az Alapjogokert Kozpont miert magyarazza elore a Messias valasztasi vereseget ? Ez azert nem olyan nehez feladvany, ugyi ?
Válasz erre
0
11
nempolitizalok-0
2026. március 10. 19:34
Nem kell aggódni, ballibsik nem fogják túllépni a 38%-ot. Most még szerintem annyi sem lesz, egész jó most a fidesz kampány. Ráadásul a kormányzásuk is nagyjából OK volt. A szavazótáborukat egészen biztosan megtartották. Ehhez csak hozzájönnek, elég sokan lettek nyertesek.
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!