Magyar Péter már előre magyarázza a választási vereségét: gőzerővel épül a „választási csalás” mítosza

Az ellenzéki nyilvánosságban már tavaly ősz óta épül a „választási csalás” narratívája – állítja legfrissebb Facebook-bejegyzésében az Alapjogokért Központ. A szervezet szerint a Tisza Párt és annak vezetője, Magyar Péter ezzel a történettel próbálja előre magyarázni egy esetleges választási vereségét.

Az elemzés szerint Magyar Péter már 2025 szeptemberétől rendszeresen beszél arról, hogy a következő választásokat manipulálhatják. A szervezet ezt „mítoszépítésnek” nevezi, amely szerintük egy kommunikációs stratégia része.