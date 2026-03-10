Hoppá: elemző vette észre a hátborzongató összefüggést Magyar Péter és az ukrán aranykonvoj között (VIDEÓ)

„Magyar Péter az elmúlt években többször is beszélt arról, hogy húszmilliárd forintra lenne szüksége” – kezdi videóját Deák Dániel, rámutatva arra, hogy „ennek fényében meglehetősen érdekes, hogy az ukránok pont Magyarországon keresztül furikáznak több tízmilliárd forintnyi készpénzt”.

A jobboldali véleményvezér szerint „érdekes” az is, hogy bár más országokon keresztül jóval rövidebb lenne az útvonal, ők (a pénzszállítók – szerk.) mégis Magyarországot választották.