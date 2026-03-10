Ft
03. 10.
kedd
deák dániel zelenszkij Magyar Péter

Hoppá: elemző vette észre a hátborzongató összefüggést Magyar Péter és az ukrán aranykonvoj között (VIDEÓ)

2026. március 10. 16:21

A Tisza Párt vezére többször is jelezte milliárdos igényét.

2026. március 10. 16:21
null

Magyar Péter az elmúlt években többször is beszélt arról, hogy húszmilliárd forintra lenne szüksége” – kezdi videóját Deák Dániel, rámutatva arra, hogy „ennek fényében meglehetősen érdekes, hogy az ukránok pont Magyarországon keresztül furikáznak több tízmilliárd forintnyi készpénzt”.

A jobboldali véleményvezér szerint „érdekes” az is, hogy bár más országokon keresztül jóval rövidebb lenne az útvonal, ők (a pénzszállítók – szerk.) mégis Magyarországot választották. 

Az elemző rámutat arra is, hogy eközben a Tiszta Párt politikusai ukrán zászlós pólóban tapsikolnak Zelenszkijnek az Európai Parlamentben, Magyar Péternek a kijevi útját egy ukrán kém szervezi, Münchenben pedig a pártelnök megállapodott német közvetítéssel az ukránokkal arról, hogy leválnak az olcsó orosz kőolajról és nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket.

 Szerintetek véletlen lenne mindez?”

– teszi fel a kérdést Deák Dániel. 

Nyitókép: Képernyőfotó


 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
narancsliget
2026. március 10. 18:02
A BuziDeák félék lesznek elsőként deportálva Kijevbe.
Válasz erre
0
9
rasdi1
2026. március 10. 17:56
Ez így üres fantazmagória. Bár valószínűsítem, hogy van alapja. De akkor is. Ha ott a parkolóban volt megtervezve egy "átadás", akkor igen. De anélkül egy nemzetközi pénzszállítási fuvar. Lehet, hogy az volt, csak egyelőre titkosszolgálati okok miatt további vonatkozó információt nem adnak ki. (Pl. az információt szolgáltató "tégla" védelme miatt).
Válasz erre
1
0
bagoly-29
2026. március 10. 17:37
A sok hülye tiszás bekapta a csalit! Mikor a kormányoldal bedobta hírt, hogy a pénzszállító konvojt az M5-ösön kapták el egy benzinkútnál, elkezdték bizonygatni, hogy nemigaz, hanem haladtak az M3-es felé! OK, csak hát az idei sokszori pénzszállitásnál is mindig Románián át került a pénz Ukrajnába! Több mint egy milliárd euró értékben (közte 146 kiló arannyal). Most azonban, mivel a szándék és a cél valszeg nem Ukrajna volt, letértek a megszokott útról! No ez volt a vészjel a TEK-nek! S milyen érdekes, Bécsben még 40 millió euróról és 10 kiló aranyról tudtak, a furgonokban meg már csak 35 milliót és 9 kiló aranyat talált a NAV! A különbség hova lett?
Válasz erre
6
0
pollip
2026. március 10. 17:36
Tisza applikáció adatai......
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!