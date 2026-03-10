Hoppá: elemző vette észre a hátborzongató összefüggést Magyar Péter és az ukrán aranykonvoj között (VIDEÓ)

Csak lebuktak: a Tisza vezetői Münchenben világossá tették, készek arra, hogy leválasszák hazánkat az olcsó orosz energiáról
Titkosszolgálati feljegyzések szerint céltudatos ukrán akcióról van szó.
A Tisza Párt vezére többször is jelezte milliárdos igényét.
„Magyar Péter az elmúlt években többször is beszélt arról, hogy húszmilliárd forintra lenne szüksége” – kezdi videóját Deák Dániel, rámutatva arra, hogy „ennek fényében meglehetősen érdekes, hogy az ukránok pont Magyarországon keresztül furikáznak több tízmilliárd forintnyi készpénzt”.
A jobboldali véleményvezér szerint „érdekes” az is, hogy bár más országokon keresztül jóval rövidebb lenne az útvonal, ők (a pénzszállítók – szerk.) mégis Magyarországot választották.
Az elemző rámutat arra is, hogy eközben a Tiszta Párt politikusai ukrán zászlós pólóban tapsikolnak Zelenszkijnek az Európai Parlamentben, Magyar Péternek a kijevi útját egy ukrán kém szervezi, Münchenben pedig a pártelnök megállapodott német közvetítéssel az ukránokkal arról, hogy leválnak az olcsó orosz kőolajról és nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket.
Szerintetek véletlen lenne mindez?”
– teszi fel a kérdést Deák Dániel.
Az Ellenpont terjedelmes írásban ismertette Tseber Roland magyarországi és nyugat-európai mozgásait, melyekből kiderült, hogy a hazánkból kiutasított politikus fegyverüzleteket bonyolított le német útjai során, és több éve azon dolgozott, hogy befolyást gyakoroljon a magyar belpolitikára.
