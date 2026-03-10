Kiborító képmutatás a Tisza Pártnál: épp az a Kollár Kinga papol az egészségügyről, aki nemrég a kórházfelújítások leállításának örült

A látszatra sem adnak már Magyar Péter kampányszakértői: nőnap alkalmából vasárnap olyan videót készítettek, amelyben a Tisza Párt európai parlamenti delegációjának női tagjai szólalnak meg. A felvételen az egészségügy javításának ügyét éppen az a Kollár Kinga jeleníti meg, aki korábban örömét fejezte ki amiatt, hogy a Magyarországnak járó uniós források befagyasztása miatt ötven kórház felújítása elmaradt. A politikus a nőnapi összeállításban azzal érvelt, hogy az elmúlt években több ezer egészségügyi dolgozó hagyta el az országot.

Magyar Péterék európai parlamenti képviselője ugyanakkor egy éve még kifejezetten örült annak, hogy a magyar embereknek az uniós pénzek visszatartása miatt romlik az életminősége, többek között nem jut pénz így ötven kórház felújítására sem, ez pedig erősíti az ellenzék esélyeit a választáson – emlékeztetett a Magyar Nemzet.