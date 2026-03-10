Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt kollár kinga felszólalás képviselő Magyar Péter egészségügy

Kiborító képmutatás a Tisza Pártnál: épp az a Kollár Kinga papol az egészségügyről, aki nemrég a kórházfelújítások leállításának örült

2026. március 10. 12:58

Magyar Péter képviselői már a látszatra sem adnak.

2026. március 10. 12:58
null

A látszatra sem adnak már Magyar Péter kampányszakértői: nőnap alkalmából vasárnap olyan videót készítettek, amelyben a Tisza Párt európai parlamenti delegációjának női tagjai szólalnak meg. A felvételen az egészségügy javításának ügyét éppen az a Kollár Kinga jeleníti meg, aki korábban örömét fejezte ki amiatt, hogy a Magyarországnak járó uniós források befagyasztása miatt ötven kórház felújítása elmaradt. A politikus a nőnapi összeállításban azzal érvelt, hogy az elmúlt években több ezer egészségügyi dolgozó hagyta el az országot.

Magyar Péterék európai parlamenti képviselője ugyanakkor egy éve még kifejezetten örült annak, hogy a magyar embereknek az uniós pénzek visszatartása miatt romlik az életminősége, többek között nem jut pénz így ötven kórház felújítására sem, ez pedig erősíti az ellenzék esélyeit a választáson – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Tömegek vonultak az utcára Kollár kijelentése miatt

Emlékezetes, hogy Kollár 2025 tavaszán az EP költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén – angolul felszólalva – 

hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását.

 Úgy fogalmazott: „magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi”.

Kollár ezután megismételte, hogy „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét”.

Magyar Péter képviselője mindezt követően politikai értékelésbe fogott, és úgy fogalmazott, hogy „ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban”.

Kijelentése közfelháborodást okozott, Bayer Zsolt publicista társaival még egy tüntetést is szervezett emiatt a Millenárisra, ahol tömegek jelentek meg.

Kollár Kinga emlékezetes felszólalását alább nézheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 10. 15:31
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. március 10. 15:27
>>azzal érvelt, hogy az elmúlt években több ezer egészségügyi dolgozó hagyta el az országot<< Igen, hogy beálljon azoknak a helyére, akik meg a saját országukból léptek le. A kapafogó bongyorka erről már mélyen hallgat. Gondolkodjunk már egy picit emberek! Ha például Ausztriában perfekt az egészségügy, és szuperek a bérek, akkor miért van tömegével hely magyar, román és bolgár munkavállalóknak??? He? Gondolkodni luxizás, agyhalottak? 😆😆😆😆
Válasz erre
0
0
CirmoS
•••
2026. március 10. 15:19 Szerkesztve
Mondjuk a Fidesz ezt is elbaszta! Ennek a tetves, igénytelen, lepusztult mocskos ringyónak a pofájával tele kellett volna plakátolni az országot ( közpénzt nem sajnálva!! ) megjelenítve, hogy a mocskos EP felszólalása hol tekinthető meg! Továbbá az érintett kórházakra szintén kirakni óriásplakáton, hogy ez a kórház a TISZA MIATT nem újúlhat meg...stb...stb.... Nem picsogni kell!
Válasz erre
4
0
nemmondom-3
2026. március 10. 15:10
Időjárta, de a protkója még jó.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!