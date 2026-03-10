Kiborító képmutatás a Tisza Pártnál: épp az a Kollár Kinga papol az egészségügyről, aki nemrég a kórházfelújítások leállításának örült

„A Tisza Párt a magyar emberek ellen dolgozik” – Magyar Péterék „hazaárulása” ellen tüntetett a CÖF
Magyar Péter képviselői már a látszatra sem adnak.
A látszatra sem adnak már Magyar Péter kampányszakértői: nőnap alkalmából vasárnap olyan videót készítettek, amelyben a Tisza Párt európai parlamenti delegációjának női tagjai szólalnak meg. A felvételen az egészségügy javításának ügyét éppen az a Kollár Kinga jeleníti meg, aki korábban örömét fejezte ki amiatt, hogy a Magyarországnak járó uniós források befagyasztása miatt ötven kórház felújítása elmaradt. A politikus a nőnapi összeállításban azzal érvelt, hogy az elmúlt években több ezer egészségügyi dolgozó hagyta el az országot.
Magyar Péterék európai parlamenti képviselője ugyanakkor egy éve még kifejezetten örült annak, hogy a magyar embereknek az uniós pénzek visszatartása miatt romlik az életminősége, többek között nem jut pénz így ötven kórház felújítására sem, ez pedig erősíti az ellenzék esélyeit a választáson – emlékeztetett a Magyar Nemzet.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Emlékezetes, hogy Kollár 2025 tavaszán az EP költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén – angolul felszólalva –
hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását.
Úgy fogalmazott: „magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi”.
Kollár ezután megismételte, hogy „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét”.
Magyar Péter képviselője mindezt követően politikai értékelésbe fogott, és úgy fogalmazott, hogy „ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban”.
Kijelentése közfelháborodást okozott, Bayer Zsolt publicista társaival még egy tüntetést is szervezett emiatt a Millenárisra, ahol tömegek jelentek meg.
Kollár Kinga emlékezetes felszólalását alább nézheti meg:
