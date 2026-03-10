Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt tarr zoltán adóemelés ítélet

Most estek pofára végérvényesen: a bíróság jogerősen is kimondta, a Tisza Párt adót akar emelni

2026. március 10. 11:13

Már fellebbezési lehetősége sincs Magyar Péteréknek.

2026. március 10. 11:13
null

„Már a bíróság is kimondta, a Tisza adót akar emelni – mondta Bohár Dániel legújabb Facebook-videójában.

A jobboldali véleményvezér elmondta, hogy miután a párt korábban beperelte a Riportot, most a bíróság jogerős ítéletében kimondta, hogy a lap jogszerűen írta le, hogy a Tisza adót akar emelni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Jogerős ítélet

Nincs már fellebezési lehetősége a Tiszának, jogerős ítélet mondta ki, hogy jogszerűen ismertette a párt titkolni akart adócsomagját és a benyújtott helyreigazítási kérelmet elutasították – számolt be róla a Ripost.

Mivel a Tisza Párt párt rendezvényén, a párt nevében megszólaló Tarr Zoltán nyilatkozatának eredeti és szöveghű voltával kapcsolatos kétely nem merült fel, az alperestől a kifejtendő gondosságot illetően a felperes megkeresése sem volt elvárható. A közöltek kellő mértékű és hiteles ténybeli alapul szolgáltak az értékítélet kialakításához

 – ismertette a másodfokú bíróság indokolását a lap, az alábbi videóra hivatkozva: 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás
 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 67 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fusi.misi
2026. március 10. 19:15
Hát ez igaz, te MSzMP-s, MSzP-s, Gyurcsányita, MZP-s és most éppen tiszás seggnyaló (ha jól követtem az itt kifejtett munkásságodat). Azt bírósági ítélettől függetlenül minden 20-nál magassabb IQ-val rendelkező választópolgár tudja Tarr Z. és a többi tiszás idióta kontrollálatlan nyilatkozataiból, hogy adót akarnak emelni.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. március 10. 17:14
Nem bíróság dönti el, hogy ki mit akar. Főleg nem egy fideszes provokátor.
Válasz erre
0
2
lemez
2026. március 10. 15:06
Ukrán peti megmondta még vagy 20 milli!rd kell neki.Hozzá is érkezett a pénz.Idáig mennyit és honnan kapott.Nagy ám az udvartartása.
Válasz erre
1
0
lemez
2026. március 10. 14:48
Ez a nyomrult minden helyen támad Konc zsófiát mindennek lehordja.Uszit hazudozik vádaskodikTátott szájjal hallgatják hergelését..Közúlúk nincs egy értelmes ember aki a promramjukról kérdezze.Bizonyisten hányinger.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!