Most estek pofára végérvényesen: a bíróság jogerősen is kimondta, a Tisza Párt adót akar emelni

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
„Már a bíróság is kimondta, a Tisza adót akar emelni – mondta Bohár Dániel legújabb Facebook-videójában.
A jobboldali véleményvezér elmondta, hogy miután a párt korábban beperelte a Riportot, most a bíróság jogerős ítéletében kimondta, hogy a lap jogszerűen írta le, hogy a Tisza adót akar emelni.
Nincs már fellebezési lehetősége a Tiszának, jogerős ítélet mondta ki, hogy jogszerűen ismertette a párt titkolni akart adócsomagját és a benyújtott helyreigazítási kérelmet elutasították – számolt be róla a Ripost.
Mivel a Tisza Párt párt rendezvényén, a párt nevében megszólaló Tarr Zoltán nyilatkozatának eredeti és szöveghű voltával kapcsolatos kétely nem merült fel, az alperestől a kifejtendő gondosságot illetően a felperes megkeresése sem volt elvárható. A közöltek kellő mértékű és hiteles ténybeli alapul szolgáltak az értékítélet kialakításához
– ismertette a másodfokú bíróság indokolását a lap, az alábbi videóra hivatkozva:
Nyitókép: MTI/Purger Tamás