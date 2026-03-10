Tovább evakuálják az arab országokban ragadt magyarokat az iráni bombázások miatt
Szijjártó Péter komoly bejelentést tett.
Oltári hazugságot terjeszt a Facebook-oldalán.
„Nagyon szánalmas és visszataszító, amit Szabó Tímea csinál. Nem került fel a Tisza Párt listájára, egyéniben próbálkozik. Lelke rajta, de még mindig nem érzi azt, hogy a kormány szapulásával, igaztalan vádakkal és fröcsögéssel nem fog szavazatokat szerezni. Az ő igazi ellenfele a Tisza helyi jelöltje, hiszen ugyanarra a szavazókra hajtanak. (...) A Facebook-oldalán a következőket írta: »Szeretettel kérdezem: a magyar külügyminiszter ilyenkor hol van, és mégis mi a fenét csinál? Nem érzi kötelességének a több ezer magyar kimentését a valódi háborús övezetből? Nem otthoni nem létező fenyegetésről kell hazudozni, hanem valódi munkát végezni. De ti azt már nem tudtok, mert Putyin hátsójából már nincs kilátás.«
Ezzel szembe a tények a következők.
Folyamatos a háborús térségben rekedt magyarok hazahozatala, még orosz fogságban lévő magyarokat is kimentett a külügy, tehát egy hatalmas nagy kamu Szabó Tímea posztja. Ráadásul már maga az a kifejezés, amit használ, hogy szeretettel kérdezem egy oltári hazugság, hiszen Szabó szeretettel talán senkitől sem tud kérdezni, nem hogy bármilyen koránypárti képviselőtől vagy szimpatizánstól.
Viszont arról nem nagyon hallottam, hogy elítélte volna, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Azért mert ez nem történt meg.”
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt