tisza párt szabó tímea hazugság Volodimir Zelenszkij gyűlölet Szijjártó Péter Közel-Kelet

Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb ámokfutása

2026. március 10. 06:15

Oltári hazugságot terjeszt a Facebook-oldalán.

2026. március 10. 06:15
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nagyon szánalmas és visszataszító, amit Szabó Tímea csinál. Nem került fel a Tisza Párt listájára, egyéniben próbálkozik. Lelke rajta, de még mindig nem érzi azt, hogy a kormány szapulásával, igaztalan vádakkal és fröcsögéssel nem fog szavazatokat szerezni. Az ő igazi ellenfele a Tisza helyi jelöltje, hiszen ugyanarra a szavazókra hajtanak. (...) A Facebook-oldalán a következőket írta: »Szeretettel kérdezem: a magyar külügyminiszter ilyenkor hol van, és mégis mi a fenét csinál? Nem érzi kötelességének a több ezer magyar kimentését a valódi háborús övezetből? Nem otthoni nem létező fenyegetésről kell hazudozni, hanem valódi munkát végezni. De ti azt már nem tudtok, mert Putyin hátsójából már nincs kilátás.«

Ezzel szembe a tények a következők.

Folyamatos a háborús térségben rekedt magyarok hazahozatala, még orosz fogságban lévő magyarokat is kimentett a külügy, tehát egy hatalmas nagy kamu Szabó Tímea posztja. Ráadásul már maga az a kifejezés, amit használ, hogy szeretettel kérdezem egy oltári hazugság, hiszen Szabó szeretettel talán senkitől sem tud kérdezni, nem hogy bármilyen koránypárti képviselőtől vagy szimpatizánstól.

Viszont arról nem nagyon hallottam, hogy elítélte volna, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Azért mert ez nem történt meg.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Ergit
•••
2026. március 10. 07:34 Szerkesztve
Most tudtam meg, hogy Timike kiplakátolta a III. kerületet a saját 18 éves arcképével!!! :D :D :D A tini Timike van a plakátjain!!! Kinek akarja kedves, szende lánynak mutatni magát??
Válasz erre
0
0
hakapeszim
2026. március 10. 07:28
Máskor a lumpenproletár kommentelők pedig éppen azért kárhoztatják a kormányt, hogy az "ő adójábú', kösszpénzbő', csak ne hozzák haza a dubajozókat". "Akinek volt pénze kiutazni, az óggya meg!" "Biztos NER feleségek azok, akik a mi pénzünkbű' soppingolnak"
Válasz erre
2
0
benito
2026. március 10. 07:25
tapir32benito 2026. március 10. 06:43 Nyuszimókus tudod, hogy több ablakot is ki lehet nyitni a Windowsban? Így aztán dolgozni és kommentelni is lehet. Így aztán hány lájkot vagy disszlájkot tudsz gyártani csulak?
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2026. március 10. 07:19
Szabó Timi naponta bizonyítja alkalmatlanságát. Mi ezen a futótűz? Egy hülye kompatibilis idióta tudatlanságának bizonyítása. Céltalan ámokfutás négy szavazóért...
Válasz erre
2
0
