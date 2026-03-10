„Nagyon szánalmas és visszataszító, amit Szabó Tímea csinál. Nem került fel a Tisza Párt listájára, egyéniben próbálkozik. Lelke rajta, de még mindig nem érzi azt, hogy a kormány szapulásával, igaztalan vádakkal és fröcsögéssel nem fog szavazatokat szerezni. Az ő igazi ellenfele a Tisza helyi jelöltje, hiszen ugyanarra a szavazókra hajtanak. (...) A Facebook-oldalán a következőket írta: »Szeretettel kérdezem: a magyar külügyminiszter ilyenkor hol van, és mégis mi a fenét csinál? Nem érzi kötelességének a több ezer magyar kimentését a valódi háborús övezetből? Nem otthoni nem létező fenyegetésről kell hazudozni, hanem valódi munkát végezni. De ti azt már nem tudtok, mert Putyin hátsójából már nincs kilátás.«

Ezzel szembe a tények a következők.