Ukrán rulett: Kijev drónspecialistákat küld a Közel-Keletre, akiknek a hiányát megérezheti a saját frontján

Ukrajna már nemcsak elfogó drónokat , hanem drónszakértőket is küld a Közel-Keletre, hogy segítsen megvédeni az amerikai katonai bázisokat az iráni támadódrónoktól – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a New York Timesnak adott interjújában. A segítségnyújtásra Washington kérésére kerül sor, miután az Egyesült Államok és Irán között kiéleződött konfliktus a térség több országát, illetve az ott található energetikai infrastruktúrát is veszélybe sodorta. A gesztus azonban korántsem kockázatmentes, Kijev pedig rá is faraghat a hazárdjátékra.

Zelenszkij elmondása szerint az amerikai fél múlt csütörtökön kérte a támogatást, és az ukrán szakértői csapat már másnap útnak indult Jordániába. Az ukrán elnök úgy fogalmazott: Kijev azonnal reagált a kérésre.