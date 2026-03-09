Nőnapi köszöntéssel indult, tömegbunyóval zárult a rangadó – megyei játékosok fricskázták meg a kispestieket

Felejthető első félidővel indult, egy sokkal eseménydúsabb második játékrésszel folytatódott a labdarúgó NB II hétfő esti rangadója, amelyen a listavezető Honvéd fogadta a tabellán negyedik Kecskemétet a Bozsik Arénában. A 71. percben a vendégek szereztek vezetést egy kontra végén: a korábban Kispesten szereplő Eördögh András száguldott végig a jobb szélen, középre adását pedig Kovács Barnabás passzolta Tujvel kapujába. Mint később kiderült, ez a gól három pontot ért a kecskemétieknek.

Honvéd–Kecskemét: megint egyetlen gól döntött

Különleges köszöntéssel indult a találkozó: a két csapat játékosai a vasárnapi nőnap miatt egy-egy szál virággal köszöntötték a lelátón szeretteiket, a két vezetőedző, Feczkó Tamás és Tímár Krisztián pedig az M4 Sport riporterét, Czinger-Koczka Henriettát – ilyen előzmények után jöhetett a kezdőrúgás.