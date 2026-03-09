Ft
03. 10.
kedd
kecskemét NB II honvéd

Nőnapi köszöntéssel indult, tömegbunyóval zárult a rangadó – megyei játékosok fricskázták meg a kispestieket

2026. március 09. 22:35

Egyetlen gól döntött a Bozsik Arénában. Az őszi hazai siker után a Honvéd–Kecskemét-találkozó végén is a lilák ünnepelhettek.

2026. március 09. 22:35
null

Felejthető első félidővel indult, egy sokkal eseménydúsabb második játékrésszel folytatódott a labdarúgó NB II hétfő esti rangadója, amelyen a listavezető Honvéd fogadta a tabellán negyedik Kecskemétet a Bozsik Arénában. A 71. percben a vendégek szereztek vezetést egy kontra végén: a korábban Kispesten szereplő Eördögh András száguldott végig a jobb szélen, középre adását pedig Kovács Barnabás passzolta Tujvel kapujába. Mint később kiderült, ez a gól három pontot ért a kecskemétieknek.

Honvéd–Kecskemét: megint egyetlen gól döntött

Különleges köszöntéssel indult a találkozó: a két csapat játékosai a vasárnapi nőnap miatt egy-egy szál virággal köszöntötték a lelátón szeretteiket, a két vezetőedző, Feczkó Tamás és Tímár Krisztián pedig az M4 Sport riporterét, Czinger-Koczka Henriettát – ilyen előzmények után jöhetett a kezdőrúgás.

Helyzetekben nem bővelkedett a mérkőzés, egyetlen vendégvillanás döntött a második félidőben, így az őszi hazai siker után Kispesten is a kecskemétiek ünnepelhettek egygólos győzelmet.

Már a hosszabbításban jártunk, amikor Pinte Patrik csúnyán letalpalta egy sárga lapért Haris Attilát, ezt követően pedig elszakadt a cérna a játékosoknál, kisebb tömegjelenet alakult ki a kispadok előtt – villantak is a piros lapok a szakmai stábok tagjainak. Tíz veretlen mérkőzést követően, október 19. után először kapott ki a Honvéd, a mostani bajnokságban hazai pályán először, a kecskemétiek pedig másodszor is legyőzték a kispestieket.

Honvéd–Kecskemét
Tömegjelenet a Honvéd–Kecskemét NB II-es rangadó végén
Fotó: M4 Sport/képmentés

Kritikán aluli volt az első félidei teljesítményünk, nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk, de az is szörnyű, hogy mik történtek a pályán. A játékvezető, úgy érzem, bajnokságot befolyásoló hibát vétett a kapott gólunk előtt. Eddig mindig kiállított egy honvédost, nem véletlen, hogy nem is nyertünk vele”

– fogalmazott a kispesti vezetőedző, Feczkó Tamás, de védője, Csontos Dominik is önkritikusan értékelt.

„Nagy csalódás hazai pályán, ilyen szurkolótábor előtt listavezetőként elbukni. Hibáztam a gólunk előtt, ezért vállalom a felelősséget” – hangsúlyozta Csontos Dominik.

„Jobban haraptunk, jobban akartuk a győzelmet, megérdemelten nyertünk, de a Honvéd nem véletlenül vezeti a bajnokságot, ennek a klubnak az NB I-ben a helye. Remélem feljutnak, de ma egy góllal mi voltunk a jobbak. Nekünk abban kell fejlődnünk, hogy állandósítsuk azt a mentalitást. Erre a meccsre a megye I-es csapatból hoztunk fel fiatalokat, örülök, hogy remekül helyt álltak. Növeli a siker értékét, hogy újoncokat avattunk a felnőttek között!” – árulta el Tímár Krisztián, a győztes kecskeméti hadvezér.

A vereség ellenére a kispestiek maradtak a tabella élén, a három ponttal pedig a vendégek felléptek a dobogóra. A következő fordulóban a kispestiek Békéscsabára látogatnak, míg a Kecskemét szombaton az Ajkát fogadja.

A héten Kispesten sem áll meg az élet, nemzetközi utánpótlástornát rendeznek az U15-ös korosztálynak, ahogy a klub elnöke, Szijjártó Péter bejelentette, hogy március 12. és 15. között vendégük lesz a BL-győztes Paris Saint-Germain, az olasz Atalanta, a nagy hírű orosz Szpartak Moszkva, a szlovén Maribor és a spanyol Elche korosztályos csapata.

Fotó: M4 Sport/képmentés

***

rugbista
2026. március 10. 06:32
Tanulunk a braziloktól. Csak nem focizni.
Monte Carlo
2026. március 10. 05:46
Azért a KTE edzője nagyon sportszerűen nyilatkozott. És hát én mindkét csapatot szívesen látnam az első osztályban
tapir32
2026. március 10. 04:35
Trump befejezettnek nyilvánította az iráni háborút. Világgazdaság
tapir32
2026. március 10. 04:24
Az arrogancia, a gátlástalanság és a hazudozás nem az eszesség vagy az erő megnyilvánulása, hanem szociopátia és az önbizonytalanság túlkompenzálása. Egyúttal, a butaság beismerése. Azért kell a hazudozás, arrogancia, gátlástalanság mert tisztességes úton semmire sem mennének. Zselenszkij és Magyar Péter hitvány szociopaták.
