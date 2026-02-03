Megkérdezte a fehérvári edző a kamerák előtt, hogy el kell-e törni játékosa bokáját

„Az első félidőben egy jogos kiállításért reklamáltunk, két olyan szabálytalanságot is elkövettek ellenünk. Némethnek még a cipője is átvérzett,

nem tudom minek kell történnie, ahhoz, hogy piros lapot kapjon valaki, el kell törnie a bokáját a másiknak?”

– tette fel a kérdést Pető, aki a tabellán látott helyezés ellenére optimistán tekint előre, szerinte sokkal többre hivatott a csapata.

Fotó: MTI/Purger Tamás