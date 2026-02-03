Ft
Ft
3°C
-4°C
Ft
Ft
3°C
-4°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
pető tamás Fehérvár honvéd

Megkérdezte a fehérvári edző a kamerák előtt, hogy el kell-e törni játékosa bokáját

2026. február 03. 09:19

Trágár üzenet, súlyos sérülés és a meccs utáni indulatos értékelés is borzolta a kedélyeket a fehérváriak fővárosi vendégjátéka során. Kispesten a győztes évnyitónak és a tabella élén meglévő ötpontos előnynek örülhetnek.

2026. február 03. 09:19
null

Mint arról beszámoltunk, a listavezető Budapest Honvéd házigazdaként 2–1-re nyert a Videoton FC ellen a labdarúgó NB II 16. fordulójának hétfő esti záró mérkőzésén. A fővárosi csapat így öt pontra növelte előnyét a tabella élén, míg a székesfehérvári gárda nyolc találkozó után is nyeretlen vendégként a másodosztály mostani idényében. A kispesti évnyitó találkozót egy trágár molinó vezette fel: a vendégcsapat szurkolói ezzel üzentek a lelátón.

Kispest
Győzelemmel kezdte az évet a kispesti együttes az NB II-ben
Fotó: Facebook/Budapest Honvéd FC

Ezt is ajánljuk a témában

Pető Tamás kispesti kiállítást reklamált

Az első félidő végén Németh Dániel egy elkésett hazai belépő áldozata lett, szétnyílt a lábfeje, sérülés miatt le is kellett cserélni a szünetben. A honvédos Csontos Dominik megmozdulását sárga lappal honorálta a játékvezető. Többek között ezt is szóvá tette a meccs után a vendégek mestere, Pető Tamás az összecsapást közvetítő M4 Sport riporterének.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Tovább a cikkhezchevron

„Az első félidőben egy jogos kiállításért reklamáltunk, két olyan szabálytalanságot is elkövettek ellenünk. Némethnek még a cipője is átvérzett,

nem tudom minek kell történnie, ahhoz, hogy piros lapot kapjon valaki, el kell törnie a bokáját a másiknak?”

– tette fel a kérdést Pető, aki a tabellán látott helyezés ellenére optimistán tekint előre, szerinte sokkal többre hivatott a csapata.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kerezs
2026. február 03. 09:57
Ha ilyen sérülést okoz valaki -akarva, akaratlan- az mindenütt min. piros lap. Mérlegelés a szándékosság megítélésében lehet.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. február 03. 09:46
Szurkolóitok "zseniális" beszólása miatt megy a hendikep.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2026. február 03. 09:35
A bírók nagy része elzavarandó!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!