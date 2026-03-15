Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai újabb szabadrúgásgóljával vezet a Liverpool – ÉLŐ

2026. március 15. 16:33

A Bajnokok Ligája-indulás szempontjából mindenképpen győznie kellene a Liverpoolnak az angol bajnokság 30. fordulójában. Szoboszlai Dominik bekerült a Liverpool–Tottenham kezdőjébe, Kerkez Milos ugyanakkor kimaradt. Kövesse élő közvetítésünket a mérkőzésről!

Borzasztóan fontos mérkőzés előtt állt a Liverpool, ugyanis, ha a Wolverhampton elleni vereség után a Tottenham ellen sem tudott volna győzni az angol bajnokságban, akkor komoly lépéshátrányba kerülhetett volna a Bajnokok Ligája indulást jelentő pozíciókért folytatott harcban. A Liverpool–Tottenham előtti főpróba sem sikerült a legjobban, ugyanis a hét közben 1–0-s vereséget szenvedtek a Vörösök a BL-nyolcaddöntőben a Galatasaray vendégeként.

Egy órával a mérkőzés előtt kiderült, hogy Arne Slot vezetőedző Szoboszlai Dominiket jobbhátvédként a kezdőcsapatba jelölte az ebben az évadban a kiesés elkerüléséért harcoló londoni gárdával szemben, ugyanakkor Kerkez Milos (és Mohamed Szalah is) a kispadon kezdte a találkozót. Először került be a kezdőcsapatba a mindössze 17 éves Rio Nguhoma, aki minden idők ötödik legfiatalabb kezdőjátékosa lett az Anfielden Ben Woodburn, Jordon Ibe, Michael Owen és Max Thompson után.

Liverpool–Tottenham: a mérkőzés

A vörös mezben játszó Liverpool kezdte a találkozót. Rögtön magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat, főleg a londoniak térfelén zajlott a játék az első percekben, helyzetek nélkül. A 8. percben megállt a játék, mert Szoboszlai Tellel ütközött, a francia játékost hosszasan kellett ápolni.

A 12. percben Solanke ment el a bal oldalon, veszélyes középre gurítása után Robertson mentett az utoló pillanatban. Nem sokkal később Souza vette célba távolról Alisson kapuját, a brazil szögletre ütötte a középre tartó játékszert.

Liverpool–Tottenham: Szoboszlai szerezte meg a vezetést. Fotó: Darren Staples / AFP

A 17. percben Robertson harcolt ki szabadrúgást a 16-os előtt, bő 20 méterre a kaputól. 

Természetesen Szoboszlai állt a labda mögé – és szinte már az is természetes, hogy be is lőtte a labdát a sorfal fölött a kapu jobb oldalába, Vicario csak beleérni tudott, 1–0.

Ez volt Szoboszlai ötödik gólja az évadban a bajnokságban, minden sorozatot nézve pedig már szintén ötször volt eredményes szabadrúgásból.

Azzal, hogy ez volt a negyedik szabadrúgásgólja a Premier League évadjában, klubrekordot döntött, erre korábban senki nem volt képes a Liverpoolban.

A gól után egyértelműen megnyugodott a Liverpool és ismét fölénybe került a Spurs ellen. A 36. percben Gakpo duplázhatta volna meg az előnyt, a kapu jobb alsó sarkába tartó távoli lövését Vicario ujjheggyel tolta a kapufára.

A 43. percben Szoboszlai szöglettel felérő szabadrúgást végezhetett el, egyből kapura szúrta, de Gakpo fejéről pattant a mezőnybe a labda. A szünet előtti utolsó pillanatban Richarlison fejesénél kellett Alissonnak óriási bravúrt bemutatnia, így egygólós előnnyel mehettek a pihenőre Szoboszlaiék.

A vendégek kezdték meg a második félidőt. Ngumoha esett el rögtön a 16-oson belül, de nem ítélt büntetőt a játékvezető. Pár perccel később ismét a Liverpool tinije volt a főszereplő: 13 méterről tekert a bal felső sarok mellé, majd egy lapos lökettel jelentkezett, amit Vicario hárított.

A Tottenham csak egy Richarlison lövéssel tudott közben veszélyeztetni, ami Alissonnak nem okozott gondot.

Élő közvetítésünk folyamatosan frissül!

Premier League, 30. forduló
Liverpool–Tottenham 1–0
Gól: Szoboszlai (18.)
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Wirtz, Ngumoha – Gakpo.
Tottenham: Vicario – Pedro Porro, Danso, Dragusin – Spence, A. Gray, P. M. Sarr, Souza – M. Tel, Richarlison – Solanke.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Európai Értékek Zombie
2026. március 15. 18:44
Szoboszlai Dominik a legnagyobb KIRÁLY! 👑
pandalala
2026. március 15. 18:42
Remélem, nyernek ... Akkor a 30. forduló után feljönnének a 4. helyre .... ( Az Aston Villa megint kikapott .... )
pandalala
2026. március 15. 18:36
Jókat tud belecsavarni ..... Ha jól láttam, a kapus egy pillanatig meg is volt róla győződve h középre fog érkezni a labda ... ;-)) És. most hiába feküdt egy ellenfél a sorfal mögé!!! ;-)))
Takagi
2026. március 15. 18:08
Gyönyörű gól! Hajrá Domi, te vagy a legjobb!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!