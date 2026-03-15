Szoboszlai újabb szabadrúgásgóljával vezet a Liverpool – ÉLŐ

„Mindenki, aki el tud jönni, jöjjön el!” – Szoboszlai üzent a rajongóknak
Magabiztos a Liverpool magyar válogatott játékosa.
A Bajnokok Ligája-indulás szempontjából mindenképpen győznie kellene a Liverpoolnak az angol bajnokság 30. fordulójában. Szoboszlai Dominik bekerült a Liverpool–Tottenham kezdőjébe, Kerkez Milos ugyanakkor kimaradt. Kövesse élő közvetítésünket a mérkőzésről!
Borzasztóan fontos mérkőzés előtt állt a Liverpool, ugyanis, ha a Wolverhampton elleni vereség után a Tottenham ellen sem tudott volna győzni az angol bajnokságban, akkor komoly lépéshátrányba kerülhetett volna a Bajnokok Ligája indulást jelentő pozíciókért folytatott harcban. A Liverpool–Tottenham előtti főpróba sem sikerült a legjobban, ugyanis a hét közben 1–0-s vereséget szenvedtek a Vörösök a BL-nyolcaddöntőben a Galatasaray vendégeként.
Ezt is ajánljuk a témában
Magabiztos a Liverpool magyar válogatott játékosa.
Egy órával a mérkőzés előtt kiderült, hogy Arne Slot vezetőedző Szoboszlai Dominiket jobbhátvédként a kezdőcsapatba jelölte az ebben az évadban a kiesés elkerüléséért harcoló londoni gárdával szemben, ugyanakkor Kerkez Milos (és Mohamed Szalah is) a kispadon kezdte a találkozót. Először került be a kezdőcsapatba a mindössze 17 éves Rio Nguhoma, aki minden idők ötödik legfiatalabb kezdőjátékosa lett az Anfielden Ben Woodburn, Jordon Ibe, Michael Owen és Max Thompson után.
Ezt is ajánljuk a témában
„Lassan kezdem megérteni…”
A vörös mezben játszó Liverpool kezdte a találkozót. Rögtön magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat, főleg a londoniak térfelén zajlott a játék az első percekben, helyzetek nélkül. A 8. percben megállt a játék, mert Szoboszlai Tellel ütközött, a francia játékost hosszasan kellett ápolni.
A 12. percben Solanke ment el a bal oldalon, veszélyes középre gurítása után Robertson mentett az utoló pillanatban. Nem sokkal később Souza vette célba távolról Alisson kapuját, a brazil szögletre ütötte a középre tartó játékszert.
A 17. percben Robertson harcolt ki szabadrúgást a 16-os előtt, bő 20 méterre a kaputól.
Természetesen Szoboszlai állt a labda mögé – és szinte már az is természetes, hogy be is lőtte a labdát a sorfal fölött a kapu jobb oldalába, Vicario csak beleérni tudott, 1–0.
Ez volt Szoboszlai ötödik gólja az évadban a bajnokságban, minden sorozatot nézve pedig már szintén ötször volt eredményes szabadrúgásból.
Azzal, hogy ez volt a negyedik szabadrúgásgólja a Premier League évadjában, klubrekordot döntött, erre korábban senki nem volt képes a Liverpoolban.
A gól után egyértelműen megnyugodott a Liverpool és ismét fölénybe került a Spurs ellen. A 36. percben Gakpo duplázhatta volna meg az előnyt, a kapu jobb alsó sarkába tartó távoli lövését Vicario ujjheggyel tolta a kapufára.
A 43. percben Szoboszlai szöglettel felérő szabadrúgást végezhetett el, egyből kapura szúrta, de Gakpo fejéről pattant a mezőnybe a labda. A szünet előtti utolsó pillanatban Richarlison fejesénél kellett Alissonnak óriási bravúrt bemutatnia, így egygólós előnnyel mehettek a pihenőre Szoboszlaiék.
A vendégek kezdték meg a második félidőt. Ngumoha esett el rögtön a 16-oson belül, de nem ítélt büntetőt a játékvezető. Pár perccel később ismét a Liverpool tinije volt a főszereplő: 13 méterről tekert a bal felső sarok mellé, majd egy lapos lökettel jelentkezett, amit Vicario hárított.
A Tottenham csak egy Richarlison lövéssel tudott közben veszélyeztetni, ami Alissonnak nem okozott gondot.
Premier League, 30. forduló
Liverpool–Tottenham 1–0
Gól: Szoboszlai (18.)
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Wirtz, Ngumoha – Gakpo.
Tottenham: Vicario – Pedro Porro, Danso, Dragusin – Spence, A. Gray, P. M. Sarr, Souza – M. Tel, Richarlison – Solanke.
Nyitókép: Darren Staples / AFP