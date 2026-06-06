Koltay Gábor: A Trianoni Szemle megszűnése mindannyiunk vesztesége

Olykor egy-egy megértő szervezet, tiszteletre méltón lelkes közéleti ember anyagi támogatása is megérkezett. Ezek a tőkeinjekciók átmenetileg segítettek a kilátástalannak tűnő helyzetben, ki lett fizetve a nyomda- költség, de a nyugodt, tervezhető működés körülményeit sohasem sikerült megteremteni, főleg nem jutott pénz az elengedhetetlen reklámra. Annyi előfizetőt sohasem lehetett szerezni, hogy a lap eltartsa magát, a jó szándékú támogatások pedig csak egy-egy szám megjelenését tették lehetővé, profi szerkesztőség működtetésére nem voltak elegendők. Mintha a szép szavakon túl a lapkészítés feltételeinek biztosítása a döntéshozók közül senkinek nem lett volna érdeke, vagy talán a trianoni tematika volt riasztó.

Sajnálatosan jellemzi közállapotainkat, hogy a 21. század első negyedén is túl június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a magyar iskolák elenyésző kisebbségében beszélnek csak Trianonról és annak máig ható következményeiről. A témáról egy mai fiatalnak, mi több, az idősebb korosztályok jelentős részének fogalma sincs, pedig a múlt sokoldalú, sohasem mások ellenére, hanem saját magunk lelki épülését szolgáló feltárása nélkül nincs megvilágosodás.