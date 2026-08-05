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ejtőernyő halálhír baleset

Meghalt egy siklóernyős a Szársomlyón

2026. augusztus 05. 13:08

Mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez, de a siklóernyős életét már nem tudták megmenteni.

2026. augusztus 05. 13:08
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Tragikus siklóernyős-baleset történt kedden a Szársomlyón – írja a Telex. A Palkonya–Újpetre Német Nemzetiségi Önkéntes Erdőtűzoltó Egyesület tájékoztatása szerint a helyszínre gyorsan megérkeztek a mentőegységek, és mentőhelikoptert is riasztottak, a sérült életét azonban már nem sikerült megmenteni.

A balesetet követően az önkéntes tűzoltók a rendkívül meredek és sziklás terepen segítettek az elhunyt lehozatalában. A holttestet kosárhordágyon juttatták el a kimentési pontig, majd terepjáróval szállították a hegy lábához.

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Nyitókép: Facebook

 

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