Meghalt egy siklóernyős a Szársomlyón

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Mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez, de a siklóernyős életét már nem tudták megmenteni.
Tragikus siklóernyős-baleset történt kedden a Szársomlyón – írja a Telex. A Palkonya–Újpetre Német Nemzetiségi Önkéntes Erdőtűzoltó Egyesület tájékoztatása szerint a helyszínre gyorsan megérkeztek a mentőegységek, és mentőhelikoptert is riasztottak, a sérült életét azonban már nem sikerült megmenteni.
A balesetet követően az önkéntes tűzoltók a rendkívül meredek és sziklás terepen segítettek az elhunyt lehozatalában. A holttestet kosárhordágyon juttatták el a kimentési pontig, majd terepjáróval szállították a hegy lábához.
Nyitókép: Facebook