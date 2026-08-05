„A köztévé híradójának vezetősége körüli turbulenciák, és a miniszterelnöki deus ex machina beavatkozás világosan megmutatja ismét, hogy minden pontosan úgy folyik, sőt, rosszabbul, mint a TISZA által ostorozott korban.

Láthattuk már a VIP-páholyok használatánál, a nepotizmusnál, és most is, hogy a forradalmi elit nem szokásaiban különbözik a hagyományos elittől, hanem abban, hogy elhiteti a polgárokkal, hogy ő nem lesz olyan, mint a hagyományos elit.