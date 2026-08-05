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forradalmi elit híradó polgár

Nem más, csak mások

2026. augusztus 05. 13:28

Ha esetleg még voltak valakinek illúziói a forradalmi elit által megfogalmazott erkölcsi követelmények teljesíthetőségével kapcsolatban, akkor most, még a századik nap előtt ideje leszámolni vele.

2026. augusztus 05. 13:28
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
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„A köztévé híradójának vezetősége körüli turbulenciák, és a miniszterelnöki deus ex machina beavatkozás világosan megmutatja ismét, hogy minden pontosan úgy folyik, sőt, rosszabbul, mint a TISZA által ostorozott korban.

Láthattuk már a VIP-páholyok használatánál, a nepotizmusnál, és most is, hogy a forradalmi elit nem szokásaiban különbözik a hagyományos elittől, hanem abban, hogy elhiteti a polgárokkal, hogy ő nem lesz olyan, mint a hagyományos elit.

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Jelentem, már olyan, sőt, rosszabb. Jól mutatja ezt az is, hogy a legtöbb esetben a polgárok félrevezetését arra használják, hogy sokkal súlyosabban éljenek vissza a hatalommal, mint az általuk elátkozott elit. Amint annak most is kiváló példáját láthattuk.”

Fotó: Földházi Árpád

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
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2026. augusztus 05. 13:59 Szerkesztve
Szólt Navracsics, a szétrohadó Fideszből elmenekült pártkáder, akit a múltkor még köpködték a bukott barlanglakó fideszektások. Szeretem, mikor egymás torkát vagdossátok, bukott senkiházik. 😊
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0
7
survivor
2026. augusztus 05. 13:42
nyugalom Aki nem hülye , látta ezt . Már 20224-től...Ilyen a proli nép.
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4
1
survivor
2026. augusztus 05. 13:40
Remélem HAMAR fog rombolni SOKAT. "Mert megérdemeljük !" Tanuljatok Z, alfa köcsögök..... :-))
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2
1
nyugalom
2026. augusztus 05. 13:39
A banda jó része bukott v aruló fideszes! Egy aljas pszichopata, aki verkomcsi proli, hergel! Ez ma a kormanyzas mímelese.
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9
0
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