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Ha esetleg még voltak valakinek illúziói a forradalmi elit által megfogalmazott erkölcsi követelmények teljesíthetőségével kapcsolatban, akkor most, még a századik nap előtt ideje leszámolni vele.
„A köztévé híradójának vezetősége körüli turbulenciák, és a miniszterelnöki deus ex machina beavatkozás világosan megmutatja ismét, hogy minden pontosan úgy folyik, sőt, rosszabbul, mint a TISZA által ostorozott korban.
Láthattuk már a VIP-páholyok használatánál, a nepotizmusnál, és most is, hogy a forradalmi elit nem szokásaiban különbözik a hagyományos elittől, hanem abban, hogy elhiteti a polgárokkal, hogy ő nem lesz olyan, mint a hagyományos elit.
Jelentem, már olyan, sőt, rosszabb. Jól mutatja ezt az is, hogy a legtöbb esetben a polgárok félrevezetését arra használják, hogy sokkal súlyosabban éljenek vissza a hatalommal, mint az általuk elátkozott elit. Amint annak most is kiváló példáját láthattuk.”
Fotó: Földházi Árpád