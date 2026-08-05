„Ne mondja nekem senki, hogy nem volt mit tenni meg nem volt idő felkészülni. Az atomerőművi naplók szerint már június 27-én vissza kellett terhelni Paksot, vagyis több mint egy hónapja tudta a Kormány, hogy baj lesz.

Nem a »home office« elrendelése a megoldás, ami amúgy magasabb áramfogyasztással jár, és nem is a lakossági korlátozás, miközben a Budapest Parkban, a Szigeten, Majka-koncerteken meg slagokból locsolják a bulizókat.