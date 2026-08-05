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kormány paks duna

Ne mondja nekem senki, hogy nem volt mit tenni meg nem volt idő felkészülni

2026. augusztus 05. 13:25

Az atomerőművi naplók szerint már június 27-én vissza kellett terhelni Paksot, vagyis több mint egy hónapja tudta a Kormány, hogy baj lesz.

2026. augusztus 05. 13:25
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Tóth Máté
Tóth Máté
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„Ne mondja nekem senki, hogy nem volt mit tenni meg nem volt idő felkészülni. Az atomerőművi naplók szerint már június 27-én vissza kellett terhelni Paksot, vagyis több mint egy hónapja tudta a Kormány, hogy baj lesz.

Nem a »home office« elrendelése a megoldás, ami amúgy magasabb áramfogyasztással jár, és nem is a lakossági korlátozás, miközben a Budapest Parkban, a Szigeten, Majka-koncerteken meg slagokból locsolják a bulizókat.

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Mind a tartalékkapacitást jelentő gáz- és olajtüzelésű blokkok előkészítése, mind a rendkívüli mederrendezés, mind a Duna felső folyásának műszaki ellenőrzése, mind a vízszintemelő mobil átemelők és szivattyútelepek telepítése néhány nap csupán. 

Ahogy a piaci áramvásárlások is: egy héttel ezelőttig még 100-150 euró körül lehetett szerződni a mostani hétre tőzsdei áramra. Most a csúcsidőszaki áram tőzsdei ára már 550 euró. Igen, ennyiért vesszük a pótlást az esti órákban.

A gazdasági és energetikai minisztérium által vizionált szélerőműveket meg felejtsük el: épp azt mutatja meg a paksi helyzet hogy nem ezek telepítésére van szükségünk, hanem vezérelhető, rugalmas kapacitásokra miközben a szélparkok telepítése nem is magyar érdek. Ezek a külföldi nagytőke haszontalan projektjei, pénzszivattyúi lennének csupán.”

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 25 komment

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Sorrend:
Bortom100
2026. augusztus 05. 14:12
Kedves Máté szerinted mikor hallgat a szakemberekre és a józan észre ez akormány. Nekik Ursula és Wéber mondja meg , hogí mit kell csinálni és mikor mit kell venni. Igaz ,hogy Magyarországot kárpát medencének hívják ahol már az 40-50 lm -es szél is erősnek számít , de a német érdek az megkell szabadulniuk a felelegessé vált szélturbináktól és nem találtak más hüklyet minr a magyar kormányt aki az érdekei elleére is megveszi tőlü, és igy aztán meglesz a helye a hozzánk érkező eu-us euroknak.
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fernandvix
2026. augusztus 05. 14:10
ördöngös pepecselésfernandvix 2026. augusztus 05. 14:00 nem volt semmi baj amíg ellenzékben voltatok elqúrók. Az kurta el aki nem épített Fajsznál vízlépcsőt meg Heller-Forgó hűtőtornyokat a paksi erőmű területén.
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VeressZoltán
2026. augusztus 05. 14:03
Máté te a nemzet érdekei mentén, duplapoloskáék nemzetellenesen gondolkodnak!
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fernandvix
2026. augusztus 05. 14:01
Delilafernandvix 2026. augusztus 05. 13:55 És meg is oldaná, ha kormányon lenne. Miattatok vagyunk bajban! :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Orbán vízkiszorítása kevés.
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