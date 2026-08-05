Ég a tarló Székesfehérváron, lakóházakat kellett evakuálni

Tarlótűz keletkezett Székesfehérvár nyugati határában, amely a nagy szél miatt gyorsan terjed, és már a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érinti, ugyanakkor a Mol üzemanyagtelepe jelenleg nincs veszélyben – tájékoztatott szerdán a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.

Ribi Márk az MTI-nek elmondta, hogy nagy terjedelemben ég a száraz tarló, amelyet elsőként a székesfehérvári tűzoltók kezdtek oltani. A tűz terjedését folyamatosan felügyelik drónok segítségével. Jelezte, hogy a nagy szél miatt szalmabálák és melléképületek is kigyulladtak. A Mol-telephely jelenleg nincs veszélyben, a tűzoltók nagy erőkkel védik – közölte.