Ég a tarló Székesfehérváron, lakóházakat kellett evakuálni

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
„A Katasztrófavédelem minden erejével azon van, hogy megfékezze a tüzet” – írja a város polgármestere.
Tarlótűz keletkezett Székesfehérvár nyugati határában, amely a nagy szél miatt gyorsan terjed, és már a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érinti, ugyanakkor a Mol üzemanyagtelepe jelenleg nincs veszélyben – tájékoztatott szerdán a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.
Ribi Márk az MTI-nek elmondta, hogy nagy terjedelemben ég a száraz tarló, amelyet elsőként a székesfehérvári tűzoltók kezdtek oltani. A tűz terjedését folyamatosan felügyelik drónok segítségével. Jelezte, hogy a nagy szél miatt szalmabálák és melléképületek is kigyulladtak. A Mol-telephely jelenleg nincs veszélyben, a tűzoltók nagy erőkkel védik – közölte.
Cser-Palkovics András polgármester a közösségi oldalán azt írta, hogy a tűz a szél miatt a Feketehegy-szárazréti házak felé terjed, a katasztrófavédelem minden erejével azon van, hogy megfékezze a lángokat. A rendőrség elővigyázatosságból már megkérte a legnagyobb kockázatnak kitett helyen lakókat, hogy hagyják el házaikat. Közölte, hogy az önkormányzat minden rendelkezésére álló eszközzel segíti az oltást. A városban lévő nagyvállalatoknak is van tűzoltó-kapacitása, az ő segítségüket is kérték.
(MTI)
Nyitókép: Christof STACHE / AFP