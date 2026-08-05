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katasztrófavédelem cser - palkovics andrás polgármester tűz

Ég a tarló Székesfehérváron, lakóházakat kellett evakuálni

2026. augusztus 05. 14:47

„A Katasztrófavédelem minden erejével azon van, hogy megfékezze a tüzet” – írja a város polgármestere.

2026. augusztus 05. 14:47
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Tarlótűz keletkezett Székesfehérvár nyugati határában, amely a nagy szél miatt gyorsan terjed, és már a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érinti, ugyanakkor a Mol üzemanyagtelepe jelenleg nincs veszélyben – tájékoztatott szerdán a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.

Ribi Márk az MTI-nek elmondta, hogy nagy terjedelemben ég a száraz tarló, amelyet elsőként a székesfehérvári tűzoltók kezdtek oltani. A tűz terjedését folyamatosan felügyelik drónok segítségével. Jelezte, hogy a nagy szél miatt szalmabálák és melléképületek is kigyulladtak. A Mol-telephely jelenleg nincs veszélyben, a tűzoltók nagy erőkkel védik – közölte.

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Cser-Palkovics András polgármester a közösségi oldalán azt írta, hogy a tűz a szél miatt a Feketehegy-szárazréti házak felé terjed, a katasztrófavédelem minden erejével azon van, hogy megfékezze a lángokat. A rendőrség elővigyázatosságból már megkérte a legnagyobb kockázatnak kitett helyen lakókat, hogy hagyják el házaikat. Közölte, hogy az önkormányzat minden rendelkezésére álló eszközzel segíti az oltást. A városban lévő nagyvállalatoknak is van tűzoltó-kapacitása, az ő segítségüket is kérték. 

(MTI)

Nyitókép: Christof STACHE / AFP

 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
angie1
2026. augusztus 05. 16:35
Csak nem direkt gyújtotta valaki?! Ebből a kormányból és sleppjéből bármit kinézek!
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sandor
2026. augusztus 05. 16:29
Ez már a tisztitótűz kezdete.
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1
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europész
2026. augusztus 05. 16:21
Na majd ja szélerőműveket is kerülgeti a tarlótűz de szép lesz.
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google-2
2026. augusztus 05. 15:59
Budapesten meg a miniszterelnök égeti magát, de még nem oltják.
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