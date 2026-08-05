„Nulla nyafogás, nulla mutogatás” – ezért került célkeresztbe Magyar Péter válságkezelése

Ugye mennyire más ez a beszédmód és tónus! A korábbi kormányfő egy válságos helyzetben, amikor csak pár napja volt a miniszterelnöki székben nem arról beszélt, hogy az elődei hol és mit rontottak el. Pedig minden felhatalmazása és lehetősége meg lett volna arra, hogy a Borsod megyében kialakult árvízhelyzetet az MSZP és az SZDSZ-re hárítsa, akik a térség árvízvédelme érdekében semmit sem tettek a korábbi nyolc évben. Orbán nem ezt a könnyű utat választotta, hanem kormányzása első napjaiban vállalta a felelősséget és a válságkezelés élére állt.

2010. október 3-án az 1990-es rendszerváltás óta a lenagyobb győzelmét aratta a Fidesz-KDNP az akkor megtartott önkormányzati választáson. Addig egyetlen párt sem kapott akkora támogatottságot, mint az Orbán Viktor vezette alakulat. Devecser történetében is először választottak fideszes városvezetőt. Október 4-én kora délután a miniszterelnök és a teljes kormánypárt apparátusa még az ünneplés fáradalmait pihente ki, amikor robbant a hír, hogy átszakadt az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tározójának gátja.