Szinte soha nem látott katasztrófa rázta meg Magyarországot: ennyi idő után sem érteni, miért nem működött rendesen az igazságszolgáltatás

„Büntetőjogászként is szívügyemnek tartottam, hogy a vörösiszap-katasztrófa felelősei ne kerülhessék el a büntetést. Nagyon fontos ítéletet hozott a Győri Törvényszék a megismételt eljárásban: a Mal Zrt. két vezetőjét két év hat hónapi, illetve két év végrehajtandó szabadságvesztésre, nyolc további személyt felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve megrovásra ítélt, s öt vádlottat mentett fel. Kíváncsian várom, hogy olvashassam az ítélet indokolását különösen azt, hogy a bűnösség megállapítása után miért került sor ilyen enyhe büntetés kiszabására” – kommentálta 2019-ben Morvai Krisztina európai parlamenti képviselőként a Győri Törvényszék elsőfokú ítéletét.

A 2010-es vörösiszap-katasztrófát követő büntetőper során több jogi aggály, illetve vita merült fel, leginkább a felelősség megállapítása és a katasztrófa okainak értelmezése körül.

Jogi csiki-csuki: a bíróság hibázott

A tíz emberéletet és 150 sérültet követelő ajkai vörösiszap-katasztrófa a magyar ipar történetének egyik legsúlyosabb balesete volt. 2010. október 4-én átszakadt a MAL Zrt. tulajdonában lévő 400×600 méteres vörösiszap-tárolójának gátja. Az erősen lúgos több mint egymillió köbméternyi zagy elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit. A maró hatású ipari hulladék mintegy 40 négyzetkilométeren terült szét, komoly gazdasági és ökológiai károkat okozva a Devecseri kistérségben.

Az egész országot sokkolta a tragédia és a közhangulat a felelősök megbüntetését követelte.