Zelenszkij potenciális utódja vezetheti az ukrán elnöki hivatalt
Kirilo Olekszijovics Budanov váltja a korrupciós botrány miatt távozó Jermakot Zelenszkij kabinetjének az élén.
Mind Budanov, mind Valerij Zaluzsnyij volt hadseregfőnök legyőzné Zelenszkijt.
„Zelenszkij fokozatosan csökkenő támogatottsága miatt jobb a népszerű Budanovot maga mellett tudni, bevonva a piszkos politikai játszmákba. Budanov egyben olyasmit kínál, amire az elnöknek egyre nagyobb szüksége van: az amerikai jóindulatot erősíti, kinevezése egyértelműen javítja Kijev megítélését Washingtonban.
A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy mind Budanov, mind Valerij Zaluzsnyij volt hadseregfőnök legyőzné Zelenszkijt a második fordulóban – az utóbbi Londonban, az előbbi mostantól Z oldalán.
Kinek az »embere« Budanov? 2016-tól kezdve egy elit ukrán különleges műveleti program részeként az amerikai hírszerzés képezte ki, és ő a háttércsatornaként nemcsak az Egyesült Államokkal, hanem Oroszországgal és Fehéroroszországgal is tartja a kapcsolatot a háború alatt.
Budanov realista: már 2025 elején figyelmeztetett, hogy komoly tárgyalások nélkül nagyon veszélyes folyamatok indulhatnak el, amelyek Ukrajna létét veszélyeztethetik.
Azaz ő lehet a kapocs orosz irányba is az egyre közeledő végjátékban – vagy inkább drámában.”
Fotó: Gian Marco Benedetto / Anadolu Agency / AFP