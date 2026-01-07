Budanov lehet a kapocs orosz irányba az egyre közeledő végjátékban

Kinek az »embere« Budanov? 2016-tól kezdve egy elit ukrán különleges műveleti program részeként az amerikai hírszerzés képezte ki, és ő a háttércsatornaként nemcsak az Egyesült Államokkal, hanem Oroszországgal és Fehéroroszországgal is tartja a kapcsolatot a háború alatt.

Budanov realista: már 2025 elején figyelmeztetett, hogy komoly tárgyalások nélkül nagyon veszélyes folyamatok indulhatnak el, amelyek Ukrajna létét veszélyeztethetik.

Azaz ő lehet a kapocs orosz irányba is az egyre közeledő végjátékban – vagy inkább drámában.”