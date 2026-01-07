Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fehéroroszország Kirilo Budanov béke Volodimir Zelenszkij egyesült államok oroszország

Budanov lehet a kapocs orosz irányba az egyre közeledő végjátékban

2026. január 07. 06:14

Mind Budanov, mind Valerij Zaluzsnyij volt hadseregfőnök legyőzné Zelenszkijt.

2026. január 07. 06:14
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Zelenszkij fokozatosan csökkenő támogatottsága miatt jobb a népszerű Budanovot maga mellett tudni, bevonva a piszkos politikai játszmákba. Budanov egyben olyasmit kínál, amire az elnöknek egyre nagyobb szüksége van: az amerikai jóindulatot erősíti, kinevezése egyértelműen javítja Kijev megítélését Washingtonban.

A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy mind Budanov, mind Valerij Zaluzsnyij volt hadseregfőnök legyőzné Zelenszkijt a második fordulóban – az utóbbi Londonban, az előbbi mostantól Z oldalán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Kinek az »embere« Budanov? 2016-tól kezdve egy elit ukrán különleges műveleti program részeként az amerikai hírszerzés képezte ki, és ő a háttércsatornaként nemcsak az Egyesült Államokkal, hanem Oroszországgal és Fehéroroszországgal is tartja a kapcsolatot a háború alatt.  

Budanov realista: már 2025 elején figyelmeztetett, hogy komoly tárgyalások nélkül nagyon veszélyes folyamatok indulhatnak el, amelyek Ukrajna létét veszélyeztethetik.

Azaz ő lehet a kapocs orosz irányba is az egyre közeledő végjátékban – vagy inkább drámában.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Gian Marco Benedetto / Anadolu Agency / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2026. január 07. 07:14
Budanov számos terrortámadást rendelt el Oroszország területén, Duginát (Dugint akarták) is az ő parancsára robbantották fel. Szóval mi az ukrán anyád picsájáról magyarázol, Demko?
Válasz erre
2
1
neszteklipschik
2026. január 07. 06:51
Attila Demkov
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!