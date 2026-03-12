Ft
együttműködés energia Ukrajna drón hadsereg kisebbség Románia

Fellélegezhet Zelenszkij: az utolsó pillanatban érkezett meg a felmentő sereg – Románia sietett Ukrajna segítségére

2026. március 12. 19:19

A román elnök elmondta: Ukrajna továbbra is számíthat Románia támogatására katonai, energetikai és diplomáciai területen.

2026. március 12. 19:19
null

Ukrajna és Románia energetikai együttműködéséről, valamint katonai drónok közös romániai gyártásáról írt alá megállapodást csütörtökön a román és az ukrán államfő.

Volodimir Zelenszkij bukaresti hivatalos látogatása alkalmával a két ország közti stratégiai partnerségi megállapodását is aláírta vendéglátójával, Nicusor Dan román elnökkel. Közös sajtóértekezletükön a román elnök elmondta:

Ukrajna továbbra is számíthat Románia támogatására katonai, energetikai és diplomáciai területen.

Hozzátette: megbeszélésükön az ukrán elnök arról biztosította őt, hogy az Ukrajnában élő román közösség nyelvi és oktatási jogait az Európa Tanács kisebbségvédelmi elvárásainak megfelelően érvényesítik.

Az ukrán elnök elmondta: az energetikai megállapodás alapján a két ország villamosenergia-hálózatát két interkonnektorral kötik össze, a kisebbet várhatóan még idén üzembe helyezik.

(MTI)

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP

 

