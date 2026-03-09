Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Kereki Gergő rámutatott arra is, hogy az orosz olaj közvetett módon a rezsicsökkentéssel is összefügg. A Mol ugyanis jelentős nyereséget ér el azzal, hogy az orosz Urals típusú olajat dolgozza fel, és ennek a profitnak a nagy részét az állam különadóként a költségvetésbe irányítja.

Ennek a nyereségnek a 95 százalékát az állam egy különadó formájában beszedi és bekerül a magyar költségvetésbe, méghozzá a magyar költségvetésnek nem is akármelyik fejezetébe, hanem egészen konkrétan a magyar költségvetés rezsivédelmi alapjába, amiből Magyarország a rezsicsökkentést finanszírozza.

A főszerkesztő szerint ezért az orosz energia teljes kivezetése akár három-három és félszeres rezsiár-emelkedést is jelenthetne.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a kérdést érdemes más megközelítésből vizsgálni, és nem elsősorban az orosz olaj körüli vitaként, hanem a rezsicsökkentés védelmének kérdéseként értelmezni. Az elemző úgy látja, hogy ez az intézkedés a kormány egyik legfontosabb politikai eredménye, amelyet a Fidesz-kormány vezetett be több mint egy évtizede, és amelyet azóta számos alkalommal kellett megvédeni különböző gazdasági és politikai viták során.