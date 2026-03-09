Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Úgy véli, az energiapolitika körüli viták és az Ukrajnával kapcsolatos kérdések a következő időszak politikai napirendjében is meghatározó szerepet játszhatnak. Az elemző szerint mindez arra utal, hogy a választók számára egyre világosabbá válik, milyen következményekkel járhatnak az energiaellátással kapcsolatos döntések, és hogy ezek a kérdések a politikai kampány egyik kulcstémájává válhatnak.
Az emberek az energiaárak elszabadulásától tartanak
G. Fodor Gábor szerint az energiapolitikai viták végső soron mindig a hétköznapi emberek mindennapi megélhetésénél érnek földet. Úgy látja, az emberek számára nem elsősorban az ideológiai vagy geopolitikai szempontok a meghatározók, hanem az, hogy mennyibe kerül az energia, és hogy képesek-e kifizetni a mindennapi kiadásaikat.
A XXI. Század Intézet kutatásai alapján az energiaárak emelkedésétől való félelem az egyik legerősebb társadalmi aggodalom, és ez pártpreferenciától, életkortól vagy lakóhelytől függetlenül jelen van a választók körében. Az elemző szerint sokan úgy érzik, hogy az energia már jelenleg is drága, ugyanakkor tisztában vannak azzal is, hogy a rezsicsökkentés nélkül a terhek még jóval nagyobbak lennének a háztartások számára.
G. Fodor Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy az energiaárak növekedése nemcsak a rezsiszámlákban jelenik meg, hanem az egész gazdaságban láncreakciót indíthat el. Ha az üzemanyag ára jelentősen emelkedik, az a szállítási költségeken keresztül hatással lehet az élelmiszerekre, a szolgáltatásokra és gyakorlatilag minden termék árára.