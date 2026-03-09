Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt ukrán aranykonvoj bejelentés Kocsis Máté Panyi Szabolcs

Kocsis Máté törvényjavaslatot nyújtott be az ukrán aranykonvoj kapcsán

2026. március 09. 14:15

Lesz itt nemulass.

2026. március 09. 14:15
null

Kocsis Máté közösségi oldalán tett közzé egy jelentést a Nemzetbiztonsági bizottság hétfői üléséről. A bejegyzést három fő részre osztotta.

1. Gyanús ukrán aranykonvoj

Az ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálásához további eszközöket ad a NAV kezébe a kormány – jelentette be Kocsis Máté.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

„Ennek okán törvényjavaslatot nyújtottunk be, melyet kivételes eljárásban tárgyalunk. A törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen” – részletezte.

2. Megalapozott-e a baloldal állítása? 

„Valamennyi nemzetbiztonsági szolgálat feltárása alapján hamis az a baloldali híresztelés, amely Panyi Szabolcs újságíróhoz köthető, és a választások orosz befolyásolására vonatkozik” – írta a Fidesz frakcióvezetője.

Hozzátette, hogy a Panyi Szabolcs cikkében megnevezett személyek magyarországi tartózkodását és tevékenységét semmilyen információ nem támasztja alá.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a hamis vád a baloldali médiumok és politikusok részéről csak egy szánalmas kísérlet arra, hogy eltereljék a figyelmet Zelenszkij elnök fenyegetéséről, és egyéb beavatkozási kísérleteiről a magyar választásokba”

– jelentette ki Kocsis Máté.

Emlékeztetett: „valójában Zelenszkij akar ukránbarát kormányt Magyarországon és az ukránok ezért akarnak beavatkozni a magyar választásokba”.

3. Az ukránok összejátszása a Tiszával

Kocsis Máté tájékoztatott, hogy a bizottság tagjai újabb kérdéseket tett fel a január 9-én megismert tájékoztatójához, amely Ukrajna és a Tisza párt kapcsolatát tárja fel.

Hamarosan a nyilvánosság számára is megismerhetőek lesznek a dokumentumok”

– jelentette be.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. március 09. 15:50
Pamyi szar hazudik, a tiszaszart az urán patkányok is pénzelik.
Válasz erre
0
0
vitez-laszlo
•••
2026. március 09. 15:49 Szerkesztve
A pénzszállításnak meg vannak a szabályai nálunk, és egész Európában. Ha!!! Feltartóztat az állami hatóság egy ilyen pénzszállítót, annak OKA VAN! A pénzszállítóknak rendelkeznie kellett érvényes engedélyekkel, hivatalos iratokkal arról, hogy kinek, hova, mennyit, miért szállít! Ezen engedélyek lehet, hogy nem álltak rendelkezésre, vagy hiányosak voltak. Ezt könnyen lehet tisztázni. Ennyi.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 09. 15:33
a penz eredetet is ki kell nyomozni ! es ez idobe telik, de amig a Baratsag vezeteken nem indul ujra a zolaj, addig nem erdemes sietni a zugy kivizsgalasaval
Válasz erre
1
0
machet
2026. március 09. 15:16
Nagy a csend kelet felé.Zűr van,nem tudják mit és mennyit tudunk.A k anyjukat.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!