Ukrán aranykonvoj: megszólalt egy román pénzszállító, ledobta az atombombát
Az újságíró folytatást ígér.
Lesz itt nemulass.
Kocsis Máté közösségi oldalán tett közzé egy jelentést a Nemzetbiztonsági bizottság hétfői üléséről. A bejegyzést három fő részre osztotta.
Az ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálásához további eszközöket ad a NAV kezébe a kormány – jelentette be Kocsis Máté.
„Ennek okán törvényjavaslatot nyújtottunk be, melyet kivételes eljárásban tárgyalunk. A törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen” – részletezte.
„Valamennyi nemzetbiztonsági szolgálat feltárása alapján hamis az a baloldali híresztelés, amely Panyi Szabolcs újságíróhoz köthető, és a választások orosz befolyásolására vonatkozik” – írta a Fidesz frakcióvezetője.
Hozzátette, hogy a Panyi Szabolcs cikkében megnevezett személyek magyarországi tartózkodását és tevékenységét semmilyen információ nem támasztja alá.
Ezt nem tette zsebre a balos újságíró.
Ez a hamis vád a baloldali médiumok és politikusok részéről csak egy szánalmas kísérlet arra, hogy eltereljék a figyelmet Zelenszkij elnök fenyegetéséről, és egyéb beavatkozási kísérleteiről a magyar választásokba”
– jelentette ki Kocsis Máté.
Emlékeztetett: „valójában Zelenszkij akar ukránbarát kormányt Magyarországon és az ukránok ezért akarnak beavatkozni a magyar választásokba”.
Kocsis Máté tájékoztatott, hogy a bizottság tagjai újabb kérdéseket tett fel a január 9-én megismert tájékoztatójához, amely Ukrajna és a Tisza párt kapcsolatát tárja fel.
Hamarosan a nyilvánosság számára is megismerhetőek lesznek a dokumentumok”
– jelentette be.
