Kocsis Máté törvényjavaslatot nyújtott be az ukrán aranykonvoj kapcsán

„Ennek okán törvényjavaslatot nyújtottunk be, melyet kivételes eljárásban tárgyalunk. A törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen” – részletezte.

2. Megalapozott-e a baloldal állítása?

„Valamennyi nemzetbiztonsági szolgálat feltárása alapján hamis az a baloldali híresztelés, amely Panyi Szabolcs újságíróhoz köthető, és a választások orosz befolyásolására vonatkozik” – írta a Fidesz frakcióvezetője.

Hozzátette, hogy a Panyi Szabolcs cikkében megnevezett személyek magyarországi tartózkodását és tevékenységét semmilyen információ nem támasztja alá.