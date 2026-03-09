Hoppá: hiába tagadják Magyar Péterék, csúnya vereséget szenvedtek Kazincbarcikán

Bár a tiszások és a hozzájuk köthető baloldali lapok próbálják tagadni, a kazincbarcikai választások függetlenként induló, a Fidesszel szemben alulmaradt jelöltje, Séllyei Erzsébet valójában a Tisza Párthoz köthető – hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

A politikusról az is kiderült, hogy aktívan részt vesz a Tisza-közösség munkájában és kapcsolatban áll a Tisza-szigetek hálózatával is.

Ezt több közösségi médiás bejegyzés is alátámasztja: a jelölt korábban megjelent a kazincbarcikai Tisza-sziget Facebook-oldalán, ahol egy Tisza pártos keretet tartott a kezében.