Tisza Párt Magyarország választási vereség vereség Magyar Péter Kazincbarcika választás

Hoppá: hiába tagadják Magyar Péterék, csúnya vereséget szenvedtek Kazincbarcikán

2026. március 09. 11:58

Befagyott a Tisza.

2026. március 09. 11:58
Bár a tiszások és a hozzájuk köthető baloldali lapok próbálják tagadni, a kazincbarcikai választások függetlenként induló, a Fidesszel szemben alulmaradt jelöltje, Séllyei Erzsébet valójában a Tisza Párthoz köthető – hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

A politikusról az is kiderült, hogy aktívan részt vesz a Tisza-közösség munkájában és kapcsolatban áll a Tisza-szigetek hálózatával is.

Ezt több közösségi médiás bejegyzés is alátámasztja: a jelölt korábban megjelent a kazincbarcikai Tisza-sziget Facebook-oldalán, ahol egy Tisza pártos keretet tartott a kezében.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy óriási győzelmet aratott vasárnap a Fidesz-KDNP a kazincbarcikai időközi választáson.

Az országgyűlési választások előtti utolsó időközit tartották egy haláleset miatt a településen a 7-es számú körzetben, ahol három jelölt volt: a várost évek óta irányító MSZP-s polgármester, Szitka Péter embere, Sütő Ágnes, a civil szervezettel, a Városvédőkkel induló, a Tisza Párthoz köthető és a helyi tiszások támogatását is élvező Séllyei Erzsébet, valamint a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

KiraCeles
2026. március 09. 13:07
Biztos azért veszített, mert függetlenként indult. Ha tiszásként indult volna, 120% szavazatot zsebelt volna be: azok is rá szavaztak volna, akik így el se mentek.
belbuda
2026. március 09. 13:07
Erölködjetek srácok...ennyi maradt nektek...😉
states-2
2026. március 09. 12:51
Szerintetek április 12-én is azt mondja, hogy én, a The Man, a drogos pszichopata ott sem voltam. Ettől kitelik, attól függ, hány csíkot szipózik az Orbán-kétharmad hírére.
Ízisz
2026. március 09. 12:41
Z. Ezeknél az agyhalott bűnöző bandánál az a tendencia, gyakorlat, ha bármiben, bárhol is nem nyer a jelöltjük, akkor letagadják, hogy tiszás lenne!!! Erre tényleg nincsenek szavak... Csak a döbbenet... 💯😲😲❗
