Hoppá: hiába tagadják Magyar Péterék, csúnya vereséget szenvedtek Kazincbarcikán

Befagyott a Tisza.
Bár a tiszások és a hozzájuk köthető baloldali lapok próbálják tagadni, a kazincbarcikai választások függetlenként induló, a Fidesszel szemben alulmaradt jelöltje, Séllyei Erzsébet valójában a Tisza Párthoz köthető – hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.
A politikusról az is kiderült, hogy aktívan részt vesz a Tisza-közösség munkájában és kapcsolatban áll a Tisza-szigetek hálózatával is.
Ezt több közösségi médiás bejegyzés is alátámasztja: a jelölt korábban megjelent a kazincbarcikai Tisza-sziget Facebook-oldalán, ahol egy Tisza pártos keretet tartott a kezében.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy óriási győzelmet aratott vasárnap a Fidesz-KDNP a kazincbarcikai időközi választáson.
Az országgyűlési választások előtti utolsó időközit tartották egy haláleset miatt a településen a 7-es számú körzetben, ahol három jelölt volt: a várost évek óta irányító MSZP-s polgármester, Szitka Péter embere, Sütő Ágnes, a civil szervezettel, a Városvédőkkel induló, a Tisza Párthoz köthető és a helyi tiszások támogatását is élvező Séllyei Erzsébet, valamint a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila.
Kazincbarcikán olyan történt, ami még a Holdról is látszik.
