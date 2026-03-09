Magyar Péter ettől idegbe kerül: olyan fordítást mutatott be a Fidesz, amire évtizedek óta nem volt példa

A kazincbarcikai és balmazújvárosi időközi választás beleillett abba a sorba, amiről a Mandiner folyamatosan írt, miszerint az időközi választások egyáltalán nem igazolják vissza, hogy olyan földrengésszerű változások történtek volna a pártok támogatottságában, mint azt egyes intézetek mérik. Bár függetlenként indult a február 1-i kalaznói időközi választáson a korábbi fideszes polgármester, de meg tudta tartani a pozícióját. A Tolna vármegyei kistelepülésen a legtöbb szavazattal mandátumot szerzett Hafenscher Károly is, aki korábban a Reformáció 500 Emlékbizottság kormánybiztosa volt, így őt sem lehet jelentős ellenzékiséggel vádolni.

Mint arról a Mandiner tavaly év végi elemzésében beszámolt, a 2024-es júniusi választásokhoz képest az azóta tartott időközi választások lényeges átrendeződést hoztak abból a szempontból, hogy a baloldali összefogás eltűnt a politikai térképről. A Mi Hazánk támogatottsága pedig a harmadára zsugorodott. A Kutyapárt több mint 8 százalékos eredménye az óbudai és józsefvárosi időközi választásnak köszönhető, mivel ők voltak az úgymond baloldali ellenzék abban a körzetben.

Érdekes, hogy a parlamenti ellenzéki pártok közül egyetlen alakulat sem lépte át az 5 százalékos küszöböt, sőt többségük el sem indult az időközi voksolásokon.

Ezzel párhuzamosan a független és egyéb helyi civil jelöltek megszerezték a voksok közel 50 százalékát.