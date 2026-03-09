Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt kazincbarcika fidesz

Magyar Péter ettől idegbe kerül: olyan fordítást mutatott be a Fidesz, amire évtizedek óta nem volt példa

2026. március 09. 06:58

Kazincbarcikán 35 nappal a parlamenti választás előtt olyat tett a Fidesz, amire szinte senki sem számított. A baloldali fellegvárban egy olyan körzetben diadalmaskodtak a kormánypártok, ahol két évvel ezelőtt még 26 százalékpontos hátrányban voltak. A Fidesz Kazincbarcikán egyébként a 2022-es országgyűlési választáson is kikapott.

2026. március 09. 06:58
null
Kovács András
Kovács András

Óriási győzelmet aratott vasárnap a Fidesz-KDNP a kazincbarcikai időközi választáson. Az országgyűlési választások előtti utolsó időközit tartották egy haláleset miatt a településen a 7-es számú körzetben, ahol három jelölt volt: a várost évek óta irányító MSZP-s polgármester, Szitka Péter embere, Sütő Ágnes, a civil szervezettel, a Városvédőkkel induló, a Tisza Párthoz köthető és a helyi tiszások támogatását is élvező Séllyei Erzsébet, valamint a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila. 

Fidesz
Hatalmas Fidesz-siker született Kazincbarcikán

Vasárnap este a Nemzeti Választási Iroda közölte a hivatalos végeredményt: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
  • Kaló Attila 283 szavazattal, 43,21 százalékkal nyert,
  • a második helyen Sütő Ágnes végzett, 36,34 százalékkal, 
  • míg a helyi Tisza Sziget tagja, saját bevallása szerint tiszások által is támogatott Séllyesi Erzsébet lett a harmadik, mindössze 20,46 százaléknyi szavazattal.

Hihetetlen fordítás

A mostani választási eredmény pontos értelmezéséhez először a 2024-es önkormányzati voksolási eredményhez érdemes nyúlni. Alább láthatják az eredményt: 

 

2024 júniusában több mint 26 százalékponttal verte meg a baloldali összefogás jelöltje a Fidesz aspiránsát. Ezt a fölényt annak fényében érdemes nézni, hogy 2024 júniusában a kormánypártok országosan mind az önkormányzati, mind az európai parlamenti választást fölényesen megnyerték. 

Kaló Attila mostanra tehát nemcsak 26 százalékpontos hátrányt dolgozott le, hanem még közel 7 százalékpontos előnyt szerzett is.

Ráadásul Kaló több szavazatot szerzett most, mint 2024-ben, pedig a részvétel jóval kisebb volt. Ilyen fordításra nagyon rég volt példa ilyen rövid idő alatt. Mindez annak fényében érdekes hogy több közvélemény-kutató földrengésszerű ellenzéki győzelmet jósol áprilisra. Ezzel szemben, ha ezek a prognózisok valósak lennének, akkor ebben a kazincbarcikai körzetben megsemmisítő vereséget kellett volna szenvednie a Fidesznek március 8-án.  

A kormánypárt jelöltje pedig nemhogy kikapott volna, hanem még több voksot is szerzett, mint két éve. 

Kazincbarcika 1994 óta stabil baloldali fellegvár. A Fidesznek csaupán 2010-ben sikerült egyéni körzetet nyernie, de az is kevés volt ahhoz, hogy a helyi képviselő-testületben átvegyék az irányítást. A polgármesteri poszt megszerzésére esélye sem volt a kormánypártoknak az elmúlt évtizedekben. 2014-ben, 2019-ben és 2024-ben is jelentős fölénnyel nyert a baloldal. 

Ráadásul a 2022-es országgyűlési választáson a Márki-Zay Péter által vezetett lista nyerte a voksolást Kazincbarcikán, miközben még Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is tarolt a Fidesz. 

Mindezeken alapján teljesen nyugodtan nevezhetjük történelminek a Fidesz-KDNP jelöltjének kazincbarcikai győzelmét. 

Balmazújvárosban is ellenzéki körzetet hódított el a Fidesz

Ahogy korábban említettük a közvélemény-kutatók egy része hosszú ideje jelentős Tisza előnyről tudósít. Ennek ellenére szintén a Fidesz győzelmével végződött a február 8-i időközi választás Balmazújvárosban. A voksolás tétje az volt, hogy a városban kormánypárti többség lesz-e, vagy pedig marad-e a patthelyzet. A hetes számú körzetben tartották a választást, ahol 2024. június 9-én még négy szavazattal kikapott a Fidesz jelöltje. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje 397 szavazattal megnyerte a balmazújvárosi 7. számú egyéni választókerületben tartott időközi önkormányzati választást. A Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje, Molnár Péter 369 voksot kapott, míg a függetlenként induló Béresné Lőrincz Erzsébetre 77-en szavaztak. Az alulmaradt jelölt ugyan „civilként” indult, ám valójában a Tisza támogatta, maga is bevallotta nyilvánosan, hogy a Tiszával szimpatizál. A Fidesz-győzelem abból a szempontból is nagy dobás, hogy ahol időközit tartottak, ott utoljára 2014-ben nyert a Fidesz.


Az időközi választások eddig sem igazolták vissza a Tisza fölényét

A kazincbarcikai és balmazújvárosi időközi választás beleillett abba a sorba, amiről a Mandiner folyamatosan írt, miszerint az időközi választások egyáltalán nem igazolják vissza, hogy olyan földrengésszerű változások történtek volna a pártok támogatottságában, mint azt egyes intézetek mérik. Bár függetlenként indult a február 1-i kalaznói időközi választáson a korábbi fideszes polgármester, de meg tudta tartani a pozícióját. A Tolna vármegyei kistelepülésen a legtöbb szavazattal mandátumot szerzett Hafenscher Károly is, aki korábban a Reformáció 500 Emlékbizottság kormánybiztosa volt, így őt sem lehet jelentős ellenzékiséggel vádolni. 

Mint arról a Mandiner tavaly év végi elemzésében beszámolt, a 2024-es júniusi választásokhoz képest az azóta tartott időközi választások lényeges átrendeződést hoztak abból a szempontból, hogy a baloldali összefogás eltűnt a politikai térképről. A Mi Hazánk támogatottsága pedig a harmadára zsugorodott. A Kutyapárt több mint 8 százalékos eredménye az óbudai és józsefvárosi időközi választásnak köszönhető, mivel ők voltak az úgymond baloldali ellenzék abban a körzetben. 

Érdekes, hogy a parlamenti ellenzéki pártok közül egyetlen alakulat sem lépte át az 5 százalékos küszöböt, sőt többségük el sem indult az időközi voksolásokon.

Ezzel párhuzamosan a független és egyéb helyi civil jelöltek megszerezték a voksok közel 50 százalékát. 

  • A kormánypártok támogatottsága 42,74 százalékról 40,22 százalékra csökkent. 
  • Ez a változás elhanyagolható mértékű, mivel részben inkább az ellenzéki által 2024. júniusában megnyert körzetekben volt választás. 

Másrészt a csökkenés annak is köszönhető, hogy ezek a voksolások kisebb téttel bírtak a kormánypártok számára, 

de a politikai erők között a Fidesz-KDNP így is mindenkit messze vert. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a fenti elemzésben csak azokat az időközi választásokat vettük számításba, ahol 2024. június 9-én, majd pedig az időközi választáson is volt fideszes jelölt. Így kimaradt az elemzésből a gyömrői időközi polgármester-választás, ahol Kisberk Szabolcs, a Mi Hazánk jelöltje végzett az első helyen. Az utóbbi eredmény sem az ellenzkhez köthető intézetek számait támasztották alá. 

Az országos felméréseket szintén nem igazolta vissza a 2025 elején tartott két időközi parlamenti választás (Újpest-Angyalföld és Tolna vármegye Dombóvár-körzet).

 A Tolna vármegyei voksolsát jelentő fölénnyel nyerte a Fideszt, és támogatottsága egyáltalán nem csökkent 2022-höz képest. A kormánypártok számára nehéz terepnek számító újpesti választáson bár vereséget szenvedtek, de a Fidesz jelöltjének támogatottsága nagyjából megegyezett a 2022-es eredménnyel, sőt a 2024-es európai parlamenti eredményhez képest még növekedett is. 

 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 367 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
StresszTeszt
2026. március 09. 14:10
Tök jó, csak egyik időközin sem indult a Tisza Párt. Egyiken sem.
Válasz erre
0
2
Obsitos Technikus
2026. március 09. 12:33
A nejlonmessiás úr már a fogantatása pillanatában idegállapotban volt..
Válasz erre
6
0
tapir32
2026. március 09. 12:16
A közel-keleti háború megakasztja az olaj és a gáz szállítást, csökken a kitermelés és kilövi az olaj és a gáz árát. Az olcsó orosz olaj és gáz pont jó lenne arra, hogy kimaradjunk ebből. Kapitány István, Magyar Péter és Zselenszkij aljas és kártékony! Leválni az orosz olajról és gázról irracionális.
Válasz erre
8
0
states-2
2026. március 09. 11:29
A pszichopata drogosnak annyi, még van 4 hete, aztán megy a kukába, a másik futóbolond, Márkizay mellé a kukába.
Válasz erre
14
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!