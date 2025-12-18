Itt az egyetlen valódi közvélemény-kutatás: jelentős előnnyel vezet a Fidesz! (VIDEÓ)

Minden egy helyen: itt vannak az önkormányzati választások eredményei!
Visszafoglalta a Fidesz az északkelet-magyarországi nagyvárosokat.
Másfél évvel a 2024-es választások után az időközi voksolások rajzolják újra a politikai erőteret. Valódi szavazatok, hiteles adatok: eltűnő baloldal, visszaeső pártok és előretörő civilek képe bontakozik ki – miközben a Fidesz továbbra is toronymagasan vezet.
Másfél év telt el a 2024-es kettős magyarországi választás óta. Akkor mind az európai parlamenti, mind az önkormányzati választást megnyerte a Fidesz-KDNP szövetség. Két parlamenti választás között a közvélemény-kutatások és az időközi választások adnak egyfajta iránytűt a kezünkbe a politikai erőviszonyok változásáról. Most az országos felmérésekkel nem kívánok foglalkozni, ezért az időközi megméretettésekhez fordulok. Az időközi választások elemzése abból a szempontból fontos, hogy a korábbi általános önkormányzati választáshoz képest, hogyan változott az adott helyen a politikai erők támogatottsága.
Az elemzés során nem egyenként nézzük meg az időközi választási eredményeket, és vetettük össze a korábbiakkal, hanem az összes időközi voksolást hasonlítottuk össze a 2024. június 9-i választási összesített eredményekkel.
Ezt a módszert azért is helyes, mivel itt valódi emberek valódi szavazatát láthatjuk a választási szervek által transzparens módon hitelesítve. Ez az eljárás annyira általános, hogy Nagy-Britanniában is sokan az időközi választási eredmények és a korábbi országos eredmények összevetése alapján rajzolják fel a politikai erőviszonyokat, sőt sok esetben ennek alapján készítenek mandátumbecsléseket is.
Magyarországon június 9-én tartottak általános önkormányzati választást.
A mostani elemzésbe csak azokat a választásokat vettük be, ahol a kormánypártok is indultak az időközi választáson, mivel így kaphatunk transzparens képet a Fidesz-KDNP támogatottságáról.
Így összesen 20 voksolást (Oroszlány, Koppányszántó, Pécs, Berkesz, Szentes , Sátoraljaújhely, Kiskunmajsa, Veszprém, két Tiszakécske, két Budapest VIII. kerület, Budapest III. kerület, Pápa, Tiszafüred, Mosonmagyaróvár, Hajdúhadház, Barcs, Gyömrő, Nagykőrös) tettünk mérlegre.
A fenti 20 voksolás összesített eredménye 2024 júniusában így festett:
A júniusi eredmények alapján Fidesz-KDNP dominanciát látunk, de a független és a baloldali összefogás jelöltjei is jól szerepeltek. A Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutyapárt nem igazán rúgott labdába a vizsgált körzetekben, de a képzeletbeli ötszázalékos küszöböt a radikálisoknak sikerült átlépniük.
Az eredmény értelmezéséhez és a teljes képhez azt is le kell szögezni, hogy inkább olyan körzetek kerültek az elemzéshez, ahol a Fidesz-KDNP támogatottsága az országos átlag alatti volt.
Most pedig nézzük meg, hogyan változtak az erőviszonyok az időközi választásokon 2024. június 9-ét követően:
A 2024-es júniusi választásokhoz képest az időközi választások lényeges átrendeződést hoztak abból a szempontból, hogy a baloldali összefogás eltűnt a politikai térképről. A Mi Hazánk támogatottsága pedig a harmadára zsugorodott. A Kutyapárt több mint 8 százalékos eredménye az óbudai és józsefvárosi időközi választásnak köszönhető, mivel ők voltak az úgymond baloldali ellenzék abban a körzetben.
Érdekes, hogy a parlamenti ellenzéki pártok közül egyetlen alakulat sem lépte át az 5 százalékos küszöböt, sőt többségük el sem indult az időközi voksolásokon.
Ezzel párhuzamosan a független és egyéb helyi civil jelöltek megszerezték a voksok közel 50 százalékát.
Másrészt a csökkenés annak is köszönhető, hogy ezek a voksolások kisebb téttel bírtak a kormánypártok számára,
de a politikai erők között a Fidesz-KDNP így is mindenkit messze vert.
