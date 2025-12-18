Itt az egyetlen valódi közvélemény-kutatás: jelentős előnnyel vezet a Fidesz! (VIDEÓ)

A fenti 20 voksolás összesített eredménye 2024 júniusában így festett:

A júniusi eredmények alapján Fidesz-KDNP dominanciát látunk, de a független és a baloldali összefogás jelöltjei is jól szerepeltek. A Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutyapárt nem igazán rúgott labdába a vizsgált körzetekben, de a képzeletbeli ötszázalékos küszöböt a radikálisoknak sikerült átlépniük.

Az eredmény értelmezéséhez és a teljes képhez azt is le kell szögezni, hogy inkább olyan körzetek kerültek az elemzéshez, ahol a Fidesz-KDNP támogatottsága az országos átlag alatti volt.

Most pedig nézzük meg, hogyan változtak az erőviszonyok az időközi választásokon 2024. június 9-ét követően: