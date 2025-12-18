Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fidesz - kdnp fidesz önkormányzati választás

Itt az egyetlen valódi közvélemény-kutatás: jelentős előnnyel vezet a Fidesz! (VIDEÓ)

2025. december 18. 09:15

Másfél évvel a 2024-es választások után az időközi voksolások rajzolják újra a politikai erőteret. Valódi szavazatok, hiteles adatok: eltűnő baloldal, visszaeső pártok és előretörő civilek képe bontakozik ki – miközben a Fidesz továbbra is toronymagasan vezet.

2025. december 18. 09:15
null
Kovács András
Kovács András

Másfél év telt el a 2024-es kettős magyarországi választás óta. Akkor mind az európai parlamenti, mind az önkormányzati választást megnyerte a Fidesz-KDNP szövetség. Két parlamenti választás között a közvélemény-kutatások és az időközi választások adnak egyfajta iránytűt a kezünkbe a politikai erőviszonyok változásáról. Most az országos felmérésekkel nem kívánok foglalkozni, ezért az időközi megméretettésekhez fordulok. Az időközi választások elemzése abból a szempontból fontos, hogy a korábbi általános önkormányzati választáshoz képest, hogyan változott az adott helyen a politikai erők támogatottsága.

Fidesz
Az időközi választások visszaigazolták a Fidesz előnyét

Ezt is ajánljuk a témában

Az elemzés során nem egyenként nézzük meg az időközi választási eredményeket, és vetettük össze a korábbiakkal, hanem az összes időközi voksolást hasonlítottuk össze a 2024. június 9-i választási összesített eredményekkel.

Ezt a módszert azért is helyes, mivel itt valódi emberek valódi szavazatát láthatjuk a választási szervek által transzparens módon hitelesítve. Ez az eljárás annyira általános, hogy Nagy-Britanniában is sokan az időközi választási eredmények és a korábbi országos eredmények összevetése alapján rajzolják fel a politikai erőviszonyokat, sőt sok esetben ennek alapján készítenek mandátumbecsléseket is. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Megőrizte előnyét a Fidesz

Magyarországon június 9-én tartottak általános önkormányzati választást. 

A mostani elemzésbe csak azokat a választásokat vettük be, ahol a kormánypártok is indultak az időközi választáson, mivel így kaphatunk transzparens képet a Fidesz-KDNP támogatottságáról. 

Így összesen 20 voksolást (Oroszlány, Koppányszántó, Pécs, Berkesz, Szentes , Sátoraljaújhely, Kiskunmajsa, Veszprém, két Tiszakécske, két Budapest VIII. kerület, Budapest III. kerület, Pápa, Tiszafüred, Mosonmagyaróvár, Hajdúhadház, Barcs, Gyömrő, Nagykőrös) tettünk mérlegre. 

A fenti 20 voksolás összesített eredménye 2024 júniusában így festett:

 

A júniusi eredmények alapján Fidesz-KDNP dominanciát látunk, de a független és a baloldali összefogás jelöltjei is jól szerepeltek. A Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutyapárt nem igazán rúgott labdába a vizsgált körzetekben, de a képzeletbeli ötszázalékos küszöböt a radikálisoknak sikerült átlépniük. 

Az eredmény értelmezéséhez és a teljes képhez azt is le kell szögezni, hogy inkább olyan körzetek kerültek az elemzéshez, ahol a Fidesz-KDNP támogatottsága az országos átlag alatti volt.

Most pedig nézzük meg, hogyan változtak az erőviszonyok az időközi választásokon 2024. június 9-ét követően:

 


A 2024-es júniusi választásokhoz képest az időközi választások lényeges átrendeződést hoztak abból a szempontból, hogy a baloldali összefogás eltűnt a politikai térképről. A Mi Hazánk támogatottsága pedig a harmadára zsugorodott. A Kutyapárt több mint 8 százalékos eredménye az óbudai és józsefvárosi időközi választásnak köszönhető, mivel ők voltak az úgymond baloldali ellenzék abban a körzetben. 

Érdekes, hogy a parlamenti ellenzéki pártok közül egyetlen alakulat sem lépte át az 5 százalékos küszöböt, sőt többségük el sem indult az időközi voksolásokon.

Ezzel párhuzamosan a független és egyéb helyi civil jelöltek megszerezték a voksok közel 50 százalékát. 

  • A kormánypártok támogatottsága 42,74 százalékról 40,22 százalékra csökkent. 
  • Ez a változás elhanyagolható mértékű, mivel részben inkább az ellenzéki által 2024. júniusában megnyert körzetekben volt választás. 

Másrészt a csökkenés annak is köszönhető, hogy ezek a voksolások kisebb téttel bírtak a kormánypártok számára, 

de a politikai erők között a Fidesz-KDNP így is mindenkit messze vert. 

Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner

 

Összesen 74 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fogas paduc
2025. december 18. 11:11
Nagyon egyszerű lenne hitelesen felmérni a fideszre szavazók tényleges számát választások nélkül. Egyszerűen a rezsicsökkentést, aki igénybe akarja venni, annak külön kellene kérnie.........
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. december 18. 11:11
re: patikus-3 2025. december 18. 10:36 még három hónap és megszületik a 4. patikusunk is
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. december 18. 11:06
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. december 18. 10:53 Tisza nélkül valóban vezetne a Fidesz. Géniuszok vagytok, tényleg. Mondjuk az agyhalott célközönségetek az ilyen kaliberű "méréseket" érdemli...." remélem már annyira boldog, hogy valamelyik fogadó irodában rátette a tiszára az egész vagyonát.
Válasz erre
0
0
westend
2025. december 18. 11:04
belbuda 2025. december 18. 11:00 "Bandi,ez már a szánalmas vergődés kategóriája..." - tényadatokat közölt, ez tényleg borzasztó :D De nekem tetszik a pöti-szekta kínlódása ha konkrétumokkal futnak össze, az agyhalotti csőlátás egyből végtelen ciklusba kerül :D
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!