Sztárújságíró a svájci horrorszilveszterről: „Ez egy ember által okozott katasztrófa!” (VIDEÓ)

Felidézte, hogy a tűzesetben mintegy 40-en vesztették életüket, részben gyerekek. Hozzátette, hogy az új év első hajnalán súlyos égési sérülteket kellett Crans-Montanából Zürichbe szállítani a gyerekkórházba.

Az újságíró szerint felmerül a kérdés, hogy mit kerestek gyerekek hajnalban, szilveszter éjszakán egy ilyen szórakozóhelyen.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg: