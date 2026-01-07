Ft
szalai zoltán roger köppel szilveszter éjszaka weltwoche maxima svájc katasztrófa gyerek tűzeset vendég

Sztárújságíró a svájci horrorszilveszterről: „Ez egy ember által okozott katasztrófa!” (VIDEÓ)

2026. január 07. 23:00

Roger Köppel, a Weltwoche főszerkesztője szerint felmerül a kérdés, hogy mit kerestek gyerekek hajnalban, szilveszter éjszakán egy ilyen szórakozóhelyen.

2026. január 07. 23:00
null

A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán vendége Roger Köppel, a Weltwoche főszerkesztője volt. 

A beszélgetés a svájci Crans-Montanában történt tragikus szilveszteri tűzesettel indult, amelyet a vendég nem balesetnek, hanem mulasztásokkal teli, ember által okozott katasztrófának nevezett. 

Köppel a tragédia kapcsán megjegyezte, hogy nem emlékszik arra, hogy élete során valaha is történt volna hasonló. „Ez nem egy természeti katasztrófa. (...) De ami most történt az egy új minőség.

Ez egy ember által okozott katasztrófa”

 – fogalmazott.

Felidézte, hogy a tűzesetben mintegy 40-en vesztették életüket, részben gyerekek. Hozzátette, hogy az új év első hajnalán súlyos égési sérülteket kellett Crans-Montanából Zürichbe szállítani a gyerekkórházba. 

Az újságíró szerint felmerül a kérdés, hogy mit kerestek gyerekek hajnalban, szilveszter éjszakán egy ilyen szórakozóhelyen. 

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Így vált horrorrá a szilveszter éjjel Svájcban

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szörnyű tragédiával kezdődött az új év Svájcban: bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor, az esetben több tucatnyian az életüket vesztették.

Január elsején a délelőtti órákban Valais régió rendőrfőnöke elmondta, hogy több mint százan sérültek meg a robbanásban. Azóta kiderült,hogy 

az áldozatok többsége tinédzser volt. Több mint felük 18 év alatti.

A tűzvész hét ország fiataljait érintette – erről a Daily Mail számolt be.

A vizsgálat szerint a tüzet pezsgősüvegekre erősített csillagszórók okozhatták, 

amelyeket a személyzet a mennyezet közelében használt „látványelemként”. A lángok pillanatok alatt úgynevezett flashover jelenséget, hirtelen átgyulladást idéztek elő, aminek következtében  a belső tér összes éghető felülete szinte egyszerre kapott lángra, minimálisra csökkentve ezzel a menekülés esélyét.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

