Svájc követni fogja Magyarország példáját: most lehet, hogy Von der Leyen is hazánkkal ért majd egyet

Svájcban vasárnap döntöttek a magyar megoldást követő alkotmánymódosításról.
A svájci választók vasárnap népszavazáson döntöttek arról, hogy alkotmányos szinten is rögzítik a svájci frank bankjegyek és érmék használatához való jogot – írta a Politico.
A hivatalos eredmények szerint a szavazók 73,4 százaléka támogatta a módosítást, amelynek célja a készpénzhasználat hosszú távú megőrzése a társadalomban.
A jogszabály-módosítást a svájci kormány terjesztette elő, részben válaszul a Svájci Szabadság Mozgalom nevű csoport kezdeményezésére. A szervezet korábban több mint 100 ezer aláírást gyűjtött össze a készpénz védelmét célzó indítványához, ami automatikusan országos népszavazást eredményezett.
A népszavazás eredményét Karin Keller-Sutter, a svájci Szövetségi Tanács tagja ismertette vasárnap este egy sajtótájékoztatón.
A döntéssel Svájc olyan országokhoz csatlakozik, mint Magyarország, Szlovákia és Szlovénia, ahol a készpénzhasználat joga már bekerült az alkotmányba.
Ausztriában szintén napirenden van egy hasonló kezdeményezés, miközben Európa-szerte egyre inkább terjednek a digitális fizetési megoldások, különösen a koronavírus-járvány óta.
A digitális fizetési megoldások terjedése több helyen vitát váltott ki arról, hogy a készpénz szerepe a jövőben mennyire marad meg. Egyesek attól tartanak, hogy a készpénz fokozatos visszaszorítása nagyobb állami kontrollhoz vezethet. A téma azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy az Európai Központi Bank a digitális euró bevezetésének lehetőségét is vizsgálja, miközben az Európai Bizottság olyan jogszabályt javasolt, amely az Európai Unióban is biztosítaná a fizikai készpénz használatának fennmaradását.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP