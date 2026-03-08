Svájc követni fogja Magyarország példáját: most lehet, hogy Von der Leyen is hazánkkal ért majd egyet

A svájci választók vasárnap népszavazáson döntöttek arról, hogy alkotmányos szinten is rögzítik a svájci frank bankjegyek és érmék használatához való jogot – írta a Politico.

A hivatalos eredmények szerint a szavazók 73,4 százaléka támogatta a módosítást, amelynek célja a készpénzhasználat hosszú távú megőrzése a társadalomban.