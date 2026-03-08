Ft
von der leyen magyarország svájc készpénz Európai Bizottság

Svájc követni fogja Magyarország példáját: most lehet, hogy Von der Leyen is hazánkkal ért majd egyet

2026. március 08. 20:22

Svájcban vasárnap döntöttek a magyar megoldást követő alkotmánymódosításról.

2026. március 08. 20:22
null

A svájci választók vasárnap népszavazáson döntöttek arról, hogy alkotmányos szinten is rögzítik a svájci frank bankjegyek és érmék használatához való jogot – írta a Politico.

A hivatalos eredmények szerint a szavazók 73,4 százaléka támogatta a módosítást, amelynek célja a készpénzhasználat hosszú távú megőrzése a társadalomban.

A jogszabály-módosítást a svájci kormány terjesztette elő, részben válaszul a Svájci Szabadság Mozgalom nevű csoport kezdeményezésére. A szervezet korábban több mint 100 ezer aláírást gyűjtött össze a készpénz védelmét célzó indítványához, ami automatikusan országos népszavazást eredményezett.

A népszavazás eredményét Karin Keller-Sutter, a svájci Szövetségi Tanács tagja ismertette vasárnap este egy sajtótájékoztatón.

A döntéssel Svájc olyan országokhoz csatlakozik, mint Magyarország, Szlovákia és Szlovénia, ahol a készpénzhasználat joga már bekerült az alkotmányba.

Ausztriában szintén napirenden van egy hasonló kezdeményezés, miközben Európa-szerte egyre inkább terjednek a digitális fizetési megoldások, különösen a koronavírus-járvány óta.

A digitális fizetési megoldások terjedése több helyen vitát váltott ki arról, hogy a készpénz szerepe a jövőben mennyire marad meg. Egyesek attól tartanak, hogy a készpénz fokozatos visszaszorítása nagyobb állami kontrollhoz vezethet. A téma azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy az Európai Központi Bank a digitális euró bevezetésének lehetőségét is vizsgálja, miközben az Európai Bizottság olyan jogszabályt javasolt, amely az Európai Unióban is biztosítaná a fizikai készpénz használatának fennmaradását.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

csulak
2026. március 09. 13:48
keszpenz=szabadsag, bankszamla = kiszolgaltatotsag
belbuda
•••
2026. március 09. 08:29
Ezek komoly,aktuális dolgok…😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
evpus
2026. március 09. 07:48
Nagyon helyes! Ha megszűnne a kézpénz, csorbulna az alapvető emberi jogunk, kiszolgáltatottakká válnánk.
csapláros
•••
2026. március 09. 01:51
orokkuruc-2 2026. március 08. 21:33 ..."KÉZPÉNZ ! Érted, KÉZbe lehet venni! Már a szóalkotás jogát is el akarjátok venni zsicik? Csak a 1930-as években kezdett a zsidó lobbi által a KÉSZpénz forma terjedni, aminek SEMMI értelme etimológiailag!"... Szarva közt a tőgyét, bazdmeg. MÁS a logika : 1. Kész +‎ pénz, a német Bargeld szó tükörfordítása. 2. Angolul is ready money = rendelkezésre álló bankjegy, érme, azaz egy likvid, hozzáférhető, elérhető eszköz szemben a SZÁMLAPÉNZZEL, amely elszakad a pénz materiális formájától és mindössze elektronikus jelként tárolódik valamely pénzintézetnél, illetve a bankkártyádon.
