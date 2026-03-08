Kritikus állapotok uralkodnak egyes magyar benzinkutakon: van, ahol bekövetkezett, amitől a legjobban tartottunk

A közel-keleti válság hatása Magyarországon is érezhető: az üzemanyagárak az elmúlt napokban jelentősen emelkedtek. Az RTL riportja szerint egyre több hazai benzinkút vezet be mennyiségi korlátozást az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségére.

A nemzetközi események hatására a benzin átlagára literenként már 585 forint körül alakul, míg a gázolaj ára elérte a 628 forintot.