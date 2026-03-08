Ft
Kritikus állapotok uralkodnak egyes magyar benzinkutakon: van, ahol bekövetkezett, amitől a legjobban tartottunk

2026. március 08. 20:52

Több hazai benzinkút vezet be mennyiségi korlátozást az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségére.

2026. március 08. 20:52
A közel-keleti válság hatása Magyarországon is érezhető: az üzemanyagárak az elmúlt napokban jelentősen emelkedtek. Az RTL riportja szerint egyre több hazai benzinkút vezet be mennyiségi korlátozást az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségére.

A nemzetközi események hatására a benzin átlagára literenként már 585 forint körül alakul, míg a gázolaj ára elérte a 628 forintot.

A növekvő kereslet miatt több kisebb benzinkút úgy döntött, hogy korlátozza az egyszerre kiadható üzemanyag mennyiségét: egyes helyeken 50, máshol 30 literben határozták meg a felső határt.

Az üzemeltetők szerint a kereslet hirtelen megugrott, amivel nehezen tudják tartani a lépést, amelynek oka, hogy Magyarországon sokan arra számítanak, hogy az árak a közeljövőben tovább emelkedhetnek. A megnövekedett kereslet miatt egyes töltőállomásokon már készlethiány is jelentkezett: egy györkönyi benzinkúton például teljesen elfogyott a gázolaj.

A statisztikák is alátámasztják a tapasztalatokat: országos szinten nagyjából 20–30 százalékkal nőtt a tankolások száma. A kereslet növekedéséhez az is hozzájárul, hogy hamarosan megkezdődnek a mezőgazdasági munkák, amelyek hagyományosan is nagyobb üzemanyag-felhasználással járnak. Emellett sok gazda előre is igyekezett készletezni, tartva a további drágulástól. Az RTL-nek nyilatkozók szerint volt olyan eset is, amikor valaki akár fél évre elegendő mennyiséget vásárolt.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a lakosságot: 

Magyarországon elegendő olaj áll rendelkezésre, így készlethiánytól egyelőre nem kell tartani.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

csulak
2026. március 09. 13:46
a hatarmenten ne tankolhassanak a kulfoldiek !
chief Bromden
2026. március 09. 09:25
Tiszta őrültek háza. (Hofi) Én is televettem a kádat, anyósom meg leengedte, azt hitte öblítővíz. Úgy sajnáltam, hogy nem gyújtott rá.:D
A ráció prófétája
2026. március 09. 09:20
„A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a lakosságot: Magyarországon elegendő olaj áll rendelkezésre, így készlethiánytól egyelőre nem kell tartani.” Vagyis a kutak árdrágítása spekulatív. Köszönjük a beismerést.
csakazigaz-az1xbiztos
2026. március 09. 08:44
Hát én is így jártam, két fürdőkádat is adatoltam a benzinkúthoz, de csak az egyiket sikerült teletöltenem, a másikat csak félig. Most pedig várom hogy a teliből legalább az egy harmada elpárologjon, hogy valahogy haza tudjam vinni. 😃😃😃😃😃
