Kritikus állapotok uralkodnak egyes magyar benzinkutakon: van, ahol bekövetkezett, amitől a legjobban tartottunk

Kőolajvezeték-álmok és halott projektek: így nem lett alternatívája az orosz energiának Közép-Európában
Az elmúlt másfél évtized bővelkedik nemzetközi kudarcokban.
Több hazai benzinkút vezet be mennyiségi korlátozást az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségére.
A közel-keleti válság hatása Magyarországon is érezhető: az üzemanyagárak az elmúlt napokban jelentősen emelkedtek. Az RTL riportja szerint egyre több hazai benzinkút vezet be mennyiségi korlátozást az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségére.
A nemzetközi események hatására a benzin átlagára literenként már 585 forint körül alakul, míg a gázolaj ára elérte a 628 forintot.
A növekvő kereslet miatt több kisebb benzinkút úgy döntött, hogy korlátozza az egyszerre kiadható üzemanyag mennyiségét: egyes helyeken 50, máshol 30 literben határozták meg a felső határt.
Az üzemeltetők szerint a kereslet hirtelen megugrott, amivel nehezen tudják tartani a lépést, amelynek oka, hogy Magyarországon sokan arra számítanak, hogy az árak a közeljövőben tovább emelkedhetnek. A megnövekedett kereslet miatt egyes töltőállomásokon már készlethiány is jelentkezett: egy györkönyi benzinkúton például teljesen elfogyott a gázolaj.
A statisztikák is alátámasztják a tapasztalatokat: országos szinten nagyjából 20–30 százalékkal nőtt a tankolások száma. A kereslet növekedéséhez az is hozzájárul, hogy hamarosan megkezdődnek a mezőgazdasági munkák, amelyek hagyományosan is nagyobb üzemanyag-felhasználással járnak. Emellett sok gazda előre is igyekezett készletezni, tartva a további drágulástól. Az RTL-nek nyilatkozók szerint volt olyan eset is, amikor valaki akár fél évre elegendő mennyiséget vásárolt.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a lakosságot:
Magyarországon elegendő olaj áll rendelkezésre, így készlethiánytól egyelőre nem kell tartani.
