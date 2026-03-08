Zelenszkij külügyminisztere látványos műsort rendez: Szibiha az EU-val szereztetné vissza az ukrán aranykonvoj vagyonát

Sokkoló információk: Brüsszelig érhetnek az ukrán aranykonvoj-ügy szálai
Egy ukrán újságíró rendkívül súlyos vádakkal állt elő.
Andrij Szibiha Ukrajna európai partnereinek fellépését sürgette.
Ukrajna a Magyarországon feltartóztatott készpénz- és nemesfémszállítmánya visszaszolgáltatását követeli – közölte vasárnap Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en.
„Már harmadik napja annak, hogy a magyar hatóságok kiraboltak Ausztriából indult két ukrán páncélozott pénzszállító kocsit, és fényes nappal ellopták a pénzt és a nemesfémeket” – fogalmazott Andrij Szidbiha.
Az ukrán Védelmi Minisztérium katonai hírszerzésének egyik tisztje kifejtette: „csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák”.
Hozzátette: ez a pénz nem Magyarországé vagy annak kormányáé, hanem az Oscsadbank ukrán állami banké, vagyis az ukrán adófizetőké.
Ezek azonnali visszaszolgáltatását követeljük, és sürgetjük európai szintű elítélését ennek a példátlan állami banditizmusnak és zsarolásnak. Minden európai partnerünket arra biztatom, hogy szólaljon meg az ügyben”
– írta az ukrán külügyminiszter.
