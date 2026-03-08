Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
03. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij nav andrij szibiha külügyminiszter magyarország pénz ukrajna

Zelenszkij külügyminisztere látványos műsort rendez: Szibiha az EU-val szereztetné vissza az ukrán aranykonvoj vagyonát

2026. március 08. 19:10

Andrij Szibiha Ukrajna európai partnereinek fellépését sürgette.

2026. március 08. 19:10
null

Ukrajna a Magyarországon feltartóztatott készpénz- és nemesfémszállítmánya visszaszolgáltatását követeli – közölte vasárnap Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en.

Ezt is ajánljuk a témában

„Már harmadik napja annak, hogy a magyar hatóságok kiraboltak Ausztriából indult két ukrán páncélozott pénzszállító kocsit, és fényes nappal ellopták a pénzt és a nemesfémeket” – fogalmazott Andrij Szidbiha.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette: ez a pénz nem Magyarországé vagy annak kormányáé, hanem az Oscsadbank ukrán állami banké, vagyis az ukrán adófizetőké.

Ezek azonnali visszaszolgáltatását követeljük, és sürgetjük európai szintű elítélését ennek a példátlan állami banditizmusnak és zsarolásnak. Minden európai partnerünket arra biztatom, hogy szólaljon meg az ügyben”

 – írta az ukrán külügyminiszter.

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
•••
2026. március 08. 20:19 Szerkesztve
Az oroszok csak 2 kopejka erejéig bíztak meg az ukránokban. Lehet, hogy igazuk volt.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 08. 20:15
Az eltúlzott, inadekvát affektivitással előadottak általában hazugságok.
Válasz erre
1
0
machet
2026. március 08. 20:15
Élmény ez az ukrán.Csak rá kell nézni.Sugárzik róla a megbízhatóság.A régi mondat ugrik be.Vennél tőle használ kocsit?
Válasz erre
1
0
Error404PageNotFound
2026. március 08. 20:14
De fáj neki. Helyes.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!