volodimir zelenszkij ukrán aranykonvoj brüsszel orbán viktor

Sokkoló információk: Brüsszelig érhetnek az ukrán aranykonvoj-ügy szálai

2026. március 08. 10:57

Egy ukrán újságíró rendkívül súlyos vádakkal állt elő.

2026. március 08. 10:57
null

Az ukrán újságíró, Diana Panchenko friss, sokkoló állításokkal állt elő az „ukrán aranykonvoj” ügyében. Forrásaira hivatkozva Panchenko azt állítja, hogy 

a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

„Ez magyarázza, miért ilyen magabiztos most Orbán Viktor, miközben Európa és Zelenszkij láthatóan ideges” – fogalmazott az újságíró.

Mint ismert, március 5-én a magyar hatóságok két Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg magyar területen. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a két járműben összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak. Az ügyben pénzmosás gyanúja miatt indult büntetőeljárás, a NAV hét ukrán állampolgárt – köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot – állított elő, őket később kiutasították az országból.

A magyar kormány részéről több komoly kérdés merült fel az üggyel kapcsolatban, amelyekre mindeddig nem érkezett kielégítő válasz:

  • Miért kellett ekkora vagyont készpénzben és aranyrudakban, páncélozott járművekben szállítani Ukrajnába éppen Magyarország érintésével?
  • Miért kísérték a szállítmányt titkosszolgálati és katonai háttérrel rendelkező személyek?
  • Miért pont egy magyarországi útvonalat választották? 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rámutatott: ha valóban legális banki tranzakcióról lett volna szó – ahogy az ukrán fél állítja –, akkor miért nem egyszerű banki átutalással intézték a hatalmas összegek mozgatását, és miért voltak szükség titkosszolgálati kötődésű kísérőkre? A miniszter szerint 

jogosan merül fel a gyanú, hogy esetleg nem másról, mint az ukrán háborús maffia pénzéről van szó.

Nyitókép forrása: Magyarország kormánya Facebook-oldala

