Sokkoló információk: Brüsszelig érhetnek az ukrán aranykonvoj-ügy szálai

Szijjártó reagált az elfogott ukránok ügyére: súlyos kérdésekre kell válaszolnia Ukrajnának
Magyarország válaszokat követel.
Egy ukrán újságíró rendkívül súlyos vádakkal állt elő.
Az ukrán újságíró, Diana Panchenko friss, sokkoló állításokkal állt elő az „ukrán aranykonvoj” ügyében. Forrásaira hivatkozva Panchenko azt állítja, hogy
a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.
„Ez magyarázza, miért ilyen magabiztos most Orbán Viktor, miközben Európa és Zelenszkij láthatóan ideges” – fogalmazott az újságíró.
Mint ismert, március 5-én a magyar hatóságok két Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg magyar területen. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a két járműben összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak. Az ügyben pénzmosás gyanúja miatt indult büntetőeljárás, a NAV hét ukrán állampolgárt – köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot – állított elő, őket később kiutasították az országból.
A magyar kormány részéről több komoly kérdés merült fel az üggyel kapcsolatban, amelyekre mindeddig nem érkezett kielégítő válasz:
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rámutatott: ha valóban legális banki tranzakcióról lett volna szó – ahogy az ukrán fél állítja –, akkor miért nem egyszerű banki átutalással intézték a hatalmas összegek mozgatását, és miért voltak szükség titkosszolgálati kötődésű kísérőkre? A miniszter szerint
jogosan merül fel a gyanú, hogy esetleg nem másról, mint az ukrán háborús maffia pénzéről van szó.
Nyitókép forrása: Magyarország kormánya Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország válaszokat követel.
***