Sokkoló információk: Brüsszelig érhetnek az ukrán aranykonvoj-ügy szálai

Mint ismert, március 5-én a magyar hatóságok két Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg magyar területen. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a két járműben összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak. Az ügyben pénzmosás gyanúja miatt indult büntetőeljárás, a NAV hét ukrán állampolgárt – köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot – állított elő, őket később kiutasították az országból.

A magyar kormány részéről több komoly kérdés merült fel az üggyel kapcsolatban, amelyekre mindeddig nem érkezett kielégítő válasz:

Miért kellett ekkora vagyont készpénzben és aranyrudakban, páncélozott járművekben szállítani Ukrajnába éppen Magyarország érintésével?

Miért kísérték a szállítmányt titkosszolgálati és katonai háttérrel rendelkező személyek?

Miért pont egy magyarországi útvonalat választották?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rámutatott: ha valóban legális banki tranzakcióról lett volna szó – ahogy az ukrán fél állítja –, akkor miért nem egyszerű banki átutalással intézték a hatalmas összegek mozgatását, és miért voltak szükség titkosszolgálati kötődésű kísérőkre? A miniszter szerint