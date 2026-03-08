Az elmúlt 10 évben szinte minden választásnál előrántják azt a kártyát, hogy az oroszok el akarják csalni, meg akarják hekkelni, befolyásolni akarnak (2016-ban Trumpot akarták így elkaszálni - Obama, a CIA és az FBI közösen, hazug vádakkal). Európában is mindig felmerül ez a vád: és mindig a központi elvárásokkal szembehelyezkedő jelöltekkel, pártokkal szemben. Még a kampány alatt hitelteleníteni akarják, az esetleges választási győzelmének tisztaságát pedig megkérdőjelezni. Az lett volna meglepő, ha a magyar választásnál ne merült volna fel ugyanez a vád.

Csak az oroszok?

A narratíva a következő: Oroszországnak érdeke Orbán Viktor hatalomban tartása, az orosz titkosszolgálat pedig aktív. De azt az érzetet keltik, mintha csak az oroszok avatkoznának be a választásokba, és ők alkalmaznának piszkos módszereket. Minden más titkosszolgálat becsületes, demokratikus, és tiszteletben tartja más országok szuverenitását. Ezt nyilván nem hiheti el senki. Ha pedig elhiszünk mindent az orosz beavatkozásról, akkor ugyanúgy hitelt kell adnunk azoknak a híreknek is: miszerint az ukrán és európai körök, (akár titkosszolgálati szinten) pedig Magyar Péter kampányát segítik, akár finanszírozzák. Ha az egyik igaz, a másik miért ne lehetne igaz. Kijevnek és Brüsszelnek éppúgy érdeke a Tisza győzelme.

Az időzítés

Felettébb különös, hogy ez a hír pont akkor robban be a magyar sajtóba és közéletbe, amikor Volodimir Zelenszkij példátlan módon megfenyegette Orbán Viktort az ukrán hadsereggel. Még kormánykritikus elemzők szerint is, ez a fejlemény a Fidesz oldalára fordíthatja a választást, mivel megerősíti azokat az állításokat, amit eddig a jobboldal az ukrán vezetéssel kapcsolatban megfogalmazott. És hogyhogy nem, pont most be kellett dobni egy ügyet, elterelve a fenyegetős botrányról a figyelmet, segítve az ellenzéket, hogy új témát pörgethessen. Miért nem két hete robbant ez az ügy? Miért nem két hét múlva? A Vsquare forrásai ráadásul állítólag nyugati hírszerzők...