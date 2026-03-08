Ft
03. 08.
vasárnap
Magyar Péter Vlagyimir Putyin orbán viktor oroszország

Putyin ügynökei akarják megmenteni Orbán Viktor kampányát?

2026. március 08. 10:20

Felettébb különös, hogy ez a hír pont akkor robban be a magyar sajtóba és közéletbe, amikor Volodimir Zelenszkij példátlan módon megfenyegette Orbán Viktort az ukrán hadsereggel.

2026. március 08. 10:20
null
Kulifai Máté
Kulifai Máté
Facebook

„Már megint ugyanaz a lemez, – Putyin ügynökei akarják megmenteni Orbán Viktor kampányát?

Alaphír: A VSquare arról számolt be, hogy az orosz elnök egy politikai machinátorokból és titkosszolgálati emberekből álló csapatot küldött Budapestre azért, hogy hatalomban tartsák a kormányt a piszkos kampány eszközeikkel. Magyar Péter már arról beszél, hogy Orbán Viktor hívhatta be az oroszokat, és nemzetbiztonsági aggályok merülnek fel. 

Az egész narratíva viszont TÖBB SEBBŐL VÉRZIK.

 Mindig ugyanaz a forgatókönyv

Az elmúlt 10 évben szinte minden választásnál előrántják azt a kártyát, hogy az oroszok el akarják csalni, meg akarják hekkelni, befolyásolni akarnak (2016-ban Trumpot akarták így elkaszálni - Obama, a CIA és az FBI közösen, hazug vádakkal). Európában is mindig felmerül ez a vád: és mindig a központi elvárásokkal szembehelyezkedő jelöltekkel, pártokkal szemben. Még a kampány alatt hitelteleníteni akarják, az esetleges választási győzelmének tisztaságát pedig megkérdőjelezni. Az lett volna meglepő, ha a magyar választásnál ne merült volna fel ugyanez a vád. 

Csak az oroszok? 

A narratíva a következő: Oroszországnak érdeke Orbán Viktor hatalomban tartása, az orosz titkosszolgálat pedig aktív. De azt az érzetet keltik, mintha csak az oroszok avatkoznának be a választásokba, és ők alkalmaznának piszkos módszereket. Minden más titkosszolgálat becsületes, demokratikus, és tiszteletben tartja más országok szuverenitását. Ezt nyilván nem hiheti el senki. Ha pedig elhiszünk mindent az orosz beavatkozásról, akkor ugyanúgy hitelt kell adnunk azoknak a híreknek is: miszerint az ukrán és európai körök, (akár titkosszolgálati szinten) pedig Magyar Péter kampányát segítik, akár finanszírozzák. Ha az egyik igaz, a másik miért ne lehetne igaz. Kijevnek és Brüsszelnek éppúgy érdeke a Tisza győzelme. 

Az időzítés

Felettébb különös, hogy ez a hír pont akkor robban be a magyar sajtóba és közéletbe, amikor Volodimir Zelenszkij példátlan módon megfenyegette Orbán Viktort az ukrán hadsereggel. Még kormánykritikus elemzők szerint is, ez a fejlemény a Fidesz oldalára fordíthatja a választást, mivel megerősíti azokat az állításokat, amit eddig a jobboldal az ukrán vezetéssel kapcsolatban megfogalmazott. És hogyhogy nem, pont most be kellett dobni egy ügyet, elterelve a fenyegetős botrányról a figyelmet, segítve az ellenzéket, hogy új témát pörgethessen. Miért nem két hete robbant ez az ügy? Miért nem két hét múlva? A Vsquare forrásai ráadásul állítólag nyugati hírszerzők...

Ki avatkozik be inkább?

Őszintén szólva, nehéz annál nagyobb beavatkozást elképzelni a magyar választásokba, hogy Kijev szándékosan azért nem szállít egyetlen egy csepp olajat sem a kampányidőszakban, már több mint egy hónapja - hogy ezzel elérjék Orbán Viktor bukását. Zelenszkij maga beszélt erről, amikor azt mondta, őszintén szólva ő nem akarja megjavítani a Barátság vezetéket csak azért, mert anélkül, a magyar miniszterelnök nem tud választást nyert. Az ukrán elnök tehát kalkulál azzal, hogy az orosz olaj elzárása befolyásolja a választást. Nincs olyan kampánytrükk, médiahack és trollfarm, ami ilyen közvetlen beavatkozás lenne, mint a teljes olajblokád. 

Feltalálták a spanyolviaszt

A különböző elemzésekben egy sor olyan módszert sorolnak fel választási befolyásolási eszközként, amelyeket már rég csúcsra fejlesztettek a magyar kampányban: karaktergyilkosság? trollfarm? dezinformáció? piszkos kampány? Hisz ezekkel már évek óta vádolják a kormányt. Csúcsra van járatva minden lehetséges és szóba jöhető kampányfegyver - mindkét oldalon. A "hagyományos" eszközök láthatóan leperegnek az ellenfélről, teljesen logikátlan lenne ezekre ráerősíteni. A kormányoldal szempontjából az ukrán fenyegetés és zsarolás világossá tette minden szavazó számára, hogy miről szól a választás. Totálisan felesleges lenne behívni az oroszokat. 

Mindent összegezve: szerintem Oroszországnak érdeke az Orbán-kormány maradása, ahogyan az Egyesült Államoknak és Izraelnek, és nyilván sok más hatalomnak is. Míg van egy Magyar Péter rajongótábor is (Brüsszelben imádkoznak ezért - mint a Politicótól megtudtuk, az ukránok is nagyon szurkolnak a nyilatkozatok szerint). Az orosz titkosszolgálat nyilván jelen van Budapesten, ahogyan az ukrán, a német, az amerikai, a francia és minden más is. Mindenki megpróbál befolyással lenni a magyar választásra - ez mindig is így volt. 

Jelen állás szerint viszont az ukrán olajblokád és fenyegetés, valamint a brüsszeli nyomásgyakorlás szerintem sokkalta nagyobb beavatkozás, mint amit bármilyen orosz kampányguru el tudna érni a trükkjeivel. 

Az »orosz beavatkozás«-sztori egyoldalú médiakampányának berobbantása inkább befolyásolná a választást, mint az, amiről írnak. 

Ha egyáltalán igaz.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Nagyhuba1
2026. március 08. 17:27
UK és az EU Orbán ellen. Trump és Putyin és főleg MO értelmesebb része miért ne lenne mellette. Ez nem azt jelenti hogy el akárják-akarjuk pusztítani a velünk nem egyetértőket.
nomost
2026. március 08. 15:43
Ez a "Vsquare"-nek becézett, diverzióra és hamisításra szakosodott újseg az, amire tisztességes ember nem hivatkozik hírforrásként. Annyira világos, hogy ez a szarság semmi más, mint a 13. emelet, AKA mélyállam, AKA láthatatlan hatalom, AKA titkos elit szócsöve, a manipuláció messziszagú eszköze. Ember nem veheti komolyan, meg kell nézni, kik írják kik támogatják!
csulak
2026. március 08. 12:08
orkrajna eg ykorrupt maffia allam, Parazita allam, nem valo az EU-ba
narancsliget
2026. március 08. 11:31
Az USA hivatalosan tájékoztatta a kormányt a GRU érkezéséről. A labda a kormánynál .....
