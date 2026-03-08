Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
03. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz karmelita kolostor aktivista nőnap orbán viktor

Orbán Viktor a Karmelita kolostorban köszöntötte nőnap alkalmából a két idős aktivistát, akikre rátámadt egy ellenzéki férfi (VIDEÓ)

2026. március 08. 10:28

Ahogy élesedik a kampány, egyre több kormánypárti szimpatizánst ér atrocitás.

2026. március 08. 10:28
null

Orbán Viktor miniszterelnök nőnap alkalmából a Karmelita kolostorban fogadta és köszöntötte azt a két idős hölgyet, akikre pár nappal ezelőtt Győrben rátámadt egy ellenzéki férfi, és kiabálni kezdett velük, miközben aláírást gyűjtöttek a Fidesznek.

A miniszterelnök egy-egy virágcsokorral köszöntötte a két idős aktivistát, és bejegyzésében 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„a legbátrabb győri asszonyoknak”

 nevezte őket.

Ahogy élesedik a kampány, az ellenzéki szimpatizánsok egyre gyakrabban támadnak a Fidesz aktivistáira. Legutóbb szombaton Szentendrén egy ház ablakából lőttek rá egy aláírást gyűjtő férfire. A miniszterelnök az üggyel kapcsolatban emlékeztetett: a választásnak a demokrácia ünnepének kellene lennie. „Tartsuk magunkat ehhez” – kérte az embereket.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
b-kanya-3
2026. március 08. 15:48
Távozóban már nem volt náluk a virág (ment vissza a karmelita asztalára dísznek) csak a kis szatyor a Nokiás dobozzal.
Válasz erre
0
0
Kétes
2026. március 08. 15:44
Ma Nőnap van. Egy vidéki város rendezvényére rátelepült a Tisza és az ottani országgyűlési képvoselő jelöltjük egy-egy szál virágot ajándékozott néhány szerencsésnek. Odamentem én is és kértem egy szál virágot azzal, hogy édesanyám sírjára vinném ki. Nem kaptam. A válasz az volt, hogy mi csak potenciális szavazóknak adunk virágot. Halottaknak nem!
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. március 08. 14:28
A "demokratikus" progresszisták erőszakot szoktak alkalmazni. (Kirk,Trump 2x ,Fico, Vucic és a sok fenyegetés OV-ellen), mert csak egy demokrácia létezik: az ÖVÉK.
Válasz erre
3
0
bszakonyi
2026. március 08. 13:42
Az erőszakos alak meg éli világát. Talán még a kutyasétáltató plakatvagdosóval is leülnek egy jót sörözni. Megcsinálták. Meghivják majd a szentendrei lövöldözőt is. Büntetés helyett jöhet a megérdemelt jutalom. A fideszes vezetés meg ezt elintézte annyi, hogy nem hagyjuk, hogy az erőszak...... Pedig eddig úgy tudtam, hogy a rendőrséget a kormány felügyeli.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!