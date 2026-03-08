Orbán Viktor a Karmelita kolostorban köszöntötte nőnap alkalmából a két idős aktivistát, akikre rátámadt egy ellenzéki férfi (VIDEÓ)

Orbán Viktor is reagált a Fidesz aktivistája elleni támadásra
A miniszterelnök emlékeztetett, a választásnak épp a demokrácia ünnepének kéne lennie.
Ahogy élesedik a kampány, egyre több kormánypárti szimpatizánst ér atrocitás.
Orbán Viktor miniszterelnök nőnap alkalmából a Karmelita kolostorban fogadta és köszöntötte azt a két idős hölgyet, akikre pár nappal ezelőtt Győrben rátámadt egy ellenzéki férfi, és kiabálni kezdett velük, miközben aláírást gyűjtöttek a Fidesznek.
A miniszterelnök egy-egy virágcsokorral köszöntötte a két idős aktivistát, és bejegyzésében
„a legbátrabb győri asszonyoknak”
nevezte őket.
Ahogy élesedik a kampány, az ellenzéki szimpatizánsok egyre gyakrabban támadnak a Fidesz aktivistáira. Legutóbb szombaton Szentendrén egy ház ablakából lőttek rá egy aláírást gyűjtő férfire. A miniszterelnök az üggyel kapcsolatban emlékeztetett: a választásnak a demokrácia ünnepének kellene lennie. „Tartsuk magunkat ehhez” – kérte az embereket.
