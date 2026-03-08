A beszélgetés során elhangzott, hogy a készpénz alapvető szükséglet a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetéséhez, ahol a titoktartás kulcskérdés.

Hogyan fizeted ki a felbérelt gyilkosaidat? Nos, készpénzzel fizeted őket”

– hangzik el, utalva arra, hogy a politikai gyilkosságok és merényletek világa nem ismeri a banki átutalást.

Véleményük szerint a most lebukott hálózat csak a jéghegy csúcsa lehet egy olyan gépezetben, amely a háború árnyékában virágzó illegális iparágakat táplálja.

Az elemzők a bérgyilkosságokon túl is listát soroltak fel a lehetséges felhasználási módokról.