03. 08.
vasárnap
peter lavelle george szamuely amerikai újságíró illegális készpénz

Bérgyilkosok és feketepiac: amerikai újságírók szerint ukrán „háborús maffia” bukott le Magyarországon (VIDEÓ)

2026. március 08. 12:03

Amerikai újságírók szerint a hatalmas mennyiségű, papíron nem dokumentált készpénz szállítása egyértelműen arra utal, hogy Kijevből vagy Kijev környékéről olyan illegális tevékenységeket finanszíroznak, amelyekhez a digitális banki világban semmilyen nyomot nem szabad hagyni.

2026. március 08. 12:03
null

A magyar hatóságok által végrehajtott akció, melynek során hét ukrán állampolgárt vettek őrizetbe jelentős készpénzszállítmányok miatt, mélyebb betekintést enged a háborús hátország sötét üzleteibe. 

George Szamuely és Peter Lavelle szerint a kérdés alapvetően az: miért van szüksége bárkinek is ekkora összegekre fizikai valójában, banki tranzakciók helyett? A beszélgetésben felmerült, hogy: 

Milyen tranzakciókhoz kell készpénz? Nyilvánvalóan az illegálisakhoz, amikről nem akarsz nyomot hagyni.” 

Az újságírók szerint ez a módszer a háborús övezetekre jellemző maffiahálózatok sajátja, ahol az ellenőrizhetetlen források mozgatása a cél.

A beszélgetés során elhangzott, hogy a készpénz alapvető szükséglet a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetéséhez, ahol a titoktartás kulcskérdés. 

Hogyan fizeted ki a felbérelt gyilkosaidat? Nos, készpénzzel fizeted őket”

 – hangzik el, utalva arra, hogy a politikai gyilkosságok és merényletek világa nem ismeri a banki átutalást. 

Véleményük szerint a most lebukott hálózat csak a jéghegy csúcsa lehet egy olyan gépezetben, amely a háború árnyékában virágzó illegális iparágakat táplálja.

Az elemzők a bérgyilkosságokon túl is listát soroltak fel a lehetséges felhasználási módokról. 

  • A drogkereskedelem, 
  • a szabotázsakciók 
  • és az embercsempészet – különösen a gyermekkereskedelem – 

mind olyan területek, ahol a készpénz az egyetlen elfogadott fizetőeszköz. 

Bármi más, legyen szó gyermekkereskedelemről, drogokról vagy szabotázsról... mindenért így fizetnek”

 – hangzott el a műsorban. 

Nyitókép: Képernyőfotó a videóból

Összesen 40 komment

Poldi bácsi
2026. március 08. 20:21
Hát azért ennek a két balfasznak ne üljön fel senki. Bérgyilkost készpénzben LOL. Aztán kripto piacról hallotak már ezek az egybitesek?! Baszod ott aztán nyom nélkül csinálhatsz bármit. Készpénz? Ezek még a múlt évezredben maradtak.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. március 08. 19:47
Ukrajnaiak szerint az elnöki időszaka alatt Zelenszkij elnök lett az ukrán pornóhálózat főnöke. Ezek után már azon se lepődnék meg, ha az egész bűnözői hálózat főnöke lett, titkosszolgálati, katonai rendőri segítséggel. Vagyis esetleg igaz az a teória, hogy Zelenszkij elnök úr nemcsak elnök, hanem a "capo di capo". Isten óvja az ukrán népet és minden európai népet!
Válasz erre
0
0
mysstes
2026. március 08. 17:24
kérdés: teljesen legálisan szerzett pénzt miért nem vesznek fel az ukránok az ukrajnai raiffeisen bármelyik bankfiókjából? minek azért többszáz kilométert utazni? teljesen egyértelmű, hogy a pénz nem legális forrásból származik.
Válasz erre
0
0
mysstes
•••
2026. március 08. 17:12 Szerkesztve
úgy tudom ukrajnában jelen van a raiffeisen, méghozá sok bankfiókkal. semmi ok nincs arra, hogy ukránok (!) készpénzt szállítsanak ausztriából oda. más nyugati bankok is el tudják látni készpénzzel az ukránokat. lehet, hogy valami kamupapírok fedték eddig a magyarországon keresztüli szállításokat, elnéztük nekik, mert nem akartuk élezni a konfliktust. miután azonban ők belénk álltak, orbán úgy döntött, hogy a továbbiakban nem nézzük el ezt az illegális tevékenységet, pontosabban: az illegálisan szerzett pénzek átszállítását rajtunk keresztül.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!