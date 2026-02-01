Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
02. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzetgazdasági minisztérium pénzügyi szolgáltatás készpénz

Fontos változás lépett életbe február 1-jén a bankoknál – nemcsak a családok járnak jól

2026. február 01. 09:55

A kormány továbbra is védi a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapjait.

2026. február 01. 09:55
null

A kormány a családok érdekeit szem előtt tartva február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát – tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vasárnap közleményben az MTI-t.

A kormány döntése értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz.

Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz, ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja – tette hozzá a minisztérium. A közlemény szerint a bankoknak biztosítaniuk kell ügyfeleik számára a kedvezményes készpénzhozzáférés jogszabály adta lehetőségét. Az ingyenesség minden díjra és költségteherre vonatkozik, így a tranzakciós illeték sem hárítható át a lakosságra. Nincs kötöttség abban sem, hogy melyik szolgáltató automatájából kíván valaki pénzt felvenni, hiszen egyformán ingyenes a saját és az idegen automata használatának esetében is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Mindezt a kormány a családok védelme érdekében szigorúan ellenőrizni fogja – fűzték hozzá. A kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a készpénzhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés az ország teljes területén, lakóhelytől függetlenül, minden magyar ember számára egyenlő feltételek mellett biztosított legyen, vagyis, hogy minden településen legyen ATM – közölte a minisztérium.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/ Sóos Lajos

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2026. február 01. 11:33
Csubszirasputin 2026. február 01. 11:32 Pl. Agyhalottnak születtél vagy autodidakta módon lettél az?
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 01. 11:32
hernadvolgyi-2rasputin 2026. február 01. 11:10 A kanadai kamionosokat kérdezd meg. Ismered a kanadai tajgát? Mennyire jó ott a GSM lefedettség vagy internet?
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 01. 11:31
Csubszirasputin 2026. február 01. 11:29 Egyik külföldi bankba Weberéktől jön a lóvé a hazaárulásért, igaz, bolsevik fattyú? :))))))))))))))))))))))) Úgy mint CIB Raiffeisen K&H.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 01. 11:17
allen9rasputin 2026. február 01. 10:25 Pont arra költöm a kp-t, mint a kártyás vásárlást. Azonban amíg kártyával való vásárlás vásárlásonként 50 forintomba kerül (kapok sms-t), addíg a kp-s vásárlás ingyen van.... 3 különböző banknál van számlám. Mindnél a fizetésnél az app azonnal küld értesítést. Ingyen.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!