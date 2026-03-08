De a lényeg nem is a szó, hanem a logika mögötte. Ami itt történik, az annyi, hogy egy ország, amely évtizedekig arra tett fel mindent, hogy elhagyja a készpénzt, most elismeri: a rendszer, amit felépített, nem elég erős a valószínűsíthető forgatókönyvekhez. A digitális pénzforgalom békeidőkben szép, gyors, kényelmes. De egyetlen áramszünet, egyetlen kibertámadás, egyetlen célzott csapás az infrastruktúrára elég ahhoz, hogy az egész ország ne tudjon kenyeret venni.

Svédek. Alkalmazkodnak a valósághoz. És tudják, hogy aminek a keretei között most újraterveznek, az már nem a régi normalitás.

Érdemes összeolvasni a részleteket. Svédország kétszáz év semlegesség után 2024-ben lett NATO-tag. Lehetett olvasni arról, hogy újra kiadták azt a polgári védelmi füzetet, amely a háborús helyzetre való felkészülést írja le, és amit utoljára talán a nyolcvanas években nyomtattak ki. Bevezették a szelektív sorkötelezettséget. Megerősítették Gotland védelmét. Növelik a védelmi kiadásokat. És most azt mondja a központi bankjuk: legyen nálad készpénz.

Egyenként egyik intézkedés sem drámai. Összeolvasva viszont ez nem jóléti reformcsomag, hanem irányváltás. Ugyan még nem háborús gazdaság, de azért már nem is békeidős. Valami a kettő között.