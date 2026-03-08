Ft
háború központi bank svédország készpénz

Most jött szembe velem a hír, hogy a Riksbank, a világ legrégebbi központi bankja arra kéri a svédeket, hogy tartsanak otthon készpénzt

2026. március 08. 22:30

Az ajánlásban ott a szó: válság, krízis, és — a legrosszabb esetben — háború.

2026. március 08. 22:30
null
Demeter Szilárd
Demeter Szilárd
Vendégszerző

Svédország az az ország, ahol a készpénz gyakorlatilag kihalt. Arra járó ismerősök hüledeznek azon, hogy Stockholmban a buszon nem fizethetsz kápéval, a piacon nem vesznek át bankjegyet, a hajléktalanok Swish-kódot tartanak a járókelők felé. A svédek tíz év alatt megcsinálták, amit a fintech-konferenciákon álomnak szokás nevezni: a majdnem teljesen digitális pénzforgalmat.

Az egész ország egyetlen, elegáns alkalmazássá vált.

Svédek, mondják a nem svédek kicsit irigykedve.

Most jött szembe velem a hír, hogy a Riksbank, a világ legrégebbi központi bankja arra kéri a svédeket, hogy tartsanak otthon készpénzt. Az ajánlásban ott a szó: válság, krízis, és — a legrosszabb esetben — háború.

A központi bankok nem használnak ilyen szavakat véletlenszerűen. Ha a Riksbank leírja azt a szót, hogy háború, az nem retorika, hanem kockázatelemzés.

De a lényeg nem is a szó, hanem a logika mögötte. Ami itt történik, az annyi, hogy egy ország, amely évtizedekig arra tett fel mindent, hogy elhagyja a készpénzt, most elismeri: a rendszer, amit felépített, nem elég erős a valószínűsíthető forgatókönyvekhez. A digitális pénzforgalom békeidőkben szép, gyors, kényelmes. De egyetlen áramszünet, egyetlen kibertámadás, egyetlen célzott csapás az infrastruktúrára elég ahhoz, hogy az egész ország ne tudjon kenyeret venni.

Svédek. Alkalmazkodnak a valósághoz. És tudják, hogy aminek a keretei között most újraterveznek, az már nem a régi normalitás.

Érdemes összeolvasni a részleteket. Svédország kétszáz év semlegesség után 2024-ben lett NATO-tag. Lehetett olvasni arról, hogy újra kiadták azt a polgári védelmi füzetet, amely a háborús helyzetre való felkészülést írja le, és amit utoljára talán a nyolcvanas években nyomtattak ki. Bevezették a szelektív sorkötelezettséget. Megerősítették Gotland védelmét. Növelik a védelmi kiadásokat. És most azt mondja a központi bankjuk: legyen nálad készpénz.

Egyenként egyik intézkedés sem drámai. Összeolvasva viszont ez nem jóléti reformcsomag, hanem irányváltás. Ugyan még nem háborús gazdaság, de azért már nem is békeidős. Valami a kettő között.

Mondjuk így: készültség.

A svéd minta azért érdekes, mert nem arról szól, hogy „jön a háború”. Hanem arról, hogy a háború lehetősége elég valósnak tűnik ahhoz, hogy a békeidős rendszerek alapfeltevéseit felül kelljen vizsgálni.

Ez az, amit peremháborús logikának lehet nevezni. Nem háború, hanem a háború lehetőségének gravitációja. Az a helyzet, amelyben a döntések még békések, de az indokaik már nem. A civil védelmi füzet arra késztet, hogy tudd, hol a legközelebbi óvóhely.

A Riksbank sem pénzügyi összeomlásról beszél, csak annyit mond, hogy legyen nálad ezer korona, amivel vehetsz tejet, ha nem működne az internet.

Vannak olyan pillanatok az ember életében, amikor a zseblámpába elemeket vásárol, megnézi az elsősegélydobozt, megkeresi a gyufát, ilyenek. És készpénzt rejt el a párnacihába.

Nyitókép: MTI/EPA/Anders Wiklund

 

csulak
2026. március 09. 13:39
a keszpenz = szabadsag, a bankkartya = kiszolgaltatottsag !
Oldalkosár
2026. március 09. 13:32
Semmi irigylésre méltó nincs Svédországban. Kivéve a nyári kellemes hőmérsékleteket.
Héja
2026. március 09. 11:08
Az 1. és a 2. világháborúnak is hasonló előzményei voltak. Az emberek a kp-t a párnacihába dugdosták.
Jose
2026. március 09. 08:46
Ki az az agyhalott, aki kifejezetten azért irigykedik a svédekre, mert ott nem használnak készpénzt? Ez lenne a fejlettség fokmérője? A sok nyomoronc... Majd, ha Johansson bankocskája úgy dönt egyszer, hogy rossz fiú volt és ezért letiltja a számláját, akkor csodálkozhat a fejlett svéd ökör.
