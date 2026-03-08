Orbán Viktort is megfenyegette az idős hölgyeket inzultáló tiszás influenszer

Egy agresszív tiszással kevesebb lehet: nyomoznak az idős aktivistákat inzultáló férfi ellen
Aláírásgyűjtő idősebb asszonyokat inzultált az agresszív férfi.
Fel akarta jelenteni a miniszterelnököt becsületsértés és rágalmazás miatt, de gyorsan visszakozott, miután a DPK-ban egy civil hölgy nőnap alkalmából hangot adott a felháborodásának.
Saját maga által feltöltött videóban dicsekedett az Instagramon egy Thanos Plein nevű, feltehetően tiszás felhasználó azzal, hogyan támadt neki Győr belvárosában két idős fideszes aktivistára.
Hol az 1,7 milliárd?!”
– kiabálta többször is a két hölgynek, akik a férfi agresszív fellépése és testi ereje miatt elsiettek a helyszínről.
Az ügyben – ahogy arról a Mandineren is beszámoltunk – feljelentés történt, és amint azt Budai Gyula országgyűlési képviselő közölte nemrégiben, nyomozás kezdődött, garázdaság gyanúja miatt.
Miután Orbán Viktor miniszterelnök nőnap alkalmából személyesen köszöntötte fel a két idős hölgyet, a tiszás influenszer újra hírt adott magáról. Bejegyzésére egy DPK-s csoportban hívta fel a figyelmet egy civil hölgy, amit felháborodás kísért. Mint írták, azért fenyegeti az influenszer a miniszterelnököt, mert felköszöntötte a két nénit. A posztban a bejegyzés írója megjegyzi:
elég volt!
Habár a tartalmat a tiszás influenszer mostanra eltávolította, közösségi felületén korábban azt írta (betűhíven idézzük):
Orban Viktor szerint fizikai fenyegetes történt. Ez hazugsag. Orban Viktort feljelentem rágalmazásért és becsületsértésért”.
Hogy miért távolította el a fenyegetőzését, egyelőre nem tudni – mindenesetre mostanra a két idős hölgy inzultálásáról szóló videót is eltávolította Instagram-oldaláról. A DPK-s bejegyzésnél egyébként Lázár János, Illés Boglárka és Menczer Tamás is a felháborodását fejezte ki.
