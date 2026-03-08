Ft
győr budai gyula thanos plein orbán viktor

Orbán Viktort is megfenyegette az idős hölgyeket inzultáló tiszás influenszer

2026. március 08. 21:44

Fel akarta jelenteni a miniszterelnököt becsületsértés és rágalmazás miatt, de gyorsan visszakozott, miután a DPK-ban egy civil hölgy nőnap alkalmából hangot adott a felháborodásának.

2026. március 08. 21:44
null

Saját maga által feltöltött videóban dicsekedett az Instagramon egy Thanos Plein nevű, feltehetően tiszás felhasználó azzal, hogyan támadt neki Győr belvárosában két idős fideszes aktivistára. 

 

Hol az 1,7 milliárd?!”

– kiabálta többször is a két hölgynek, akik a férfi agresszív fellépése és testi ereje miatt elsiettek a helyszínről.

Az ügyben – ahogy arról a Mandineren is beszámoltunk – feljelentés történt, és amint azt Budai Gyula országgyűlési képviselő közölte nemrégiben, nyomozás kezdődött, garázdaság gyanúja miatt.

Miután Orbán Viktor miniszterelnök nőnap alkalmából személyesen köszöntötte fel a két idős hölgyet, a tiszás influenszer újra hírt adott magáról. Bejegyzésére egy DPK-s csoportban hívta fel a figyelmet egy civil hölgy, amit felháborodás kísért. Mint írták, azért fenyegeti az influenszer a miniszterelnököt, mert felköszöntötte a két nénit. A posztban a bejegyzés írója megjegyzi: 

elég volt! 

 

Habár a tartalmat a tiszás influenszer mostanra eltávolította, közösségi felületén korábban azt írta (betűhíven idézzük): 

Orban Viktor szerint fizikai fenyegetes történt. Ez hazugsag. Orban Viktort feljelentem rágalmazásért és becsületsértésért”. 

Hogy miért távolította el a fenyegetőzését, egyelőre nem tudni – mindenesetre mostanra a két idős hölgy inzultálásáról szóló videót is eltávolította Instagram-oldaláról. A DPK-s bejegyzésnél egyébként Lázár János, Illés Boglárka és Menczer Tamás is a felháborodását fejezte ki.

Nyitókép: Képernyőfotó

csulak
2026. március 09. 13:44
a tagot feljelenteni es buntetni, ennyi
Palatin
2026. március 09. 13:40 Szerkesztve
….” feltehetően tiszás…” Ha hülye, akkor biztos lehetsz benne. Söt ez oda-vissza is igaz. Ha hülye , akkor tiszás, ha tiszás, akkor hülye.
vandras-2
2026. március 09. 09:13
Aki esetleg kételkedne ,hogy ez egy Tiszás aktivista olvassa el mi van a pólójára írva! Ezt kántálják az agyhalottak állandóan .
belbuda
2026. március 09. 08:00
….” feltehetően tiszás…” az komoly… Bástya elvtárs fellépése szükséges…🤣😂🤣😂🤣🤣😂
