Donald Trump kemény reakciója az új iráni vezetőre: Ha nem hagyjuk jóvá, nem maradhat sokáig

„Nem akarom, hogy öt év múlva vissza kelljen térni ehhez, és ugyanezt kelljen végigcsinálni, vagy ami még rosszabb, hagyni, hogy nukleáris fegyverhez jussanak”

− fogalmazott világosan Trump, aki így arra is utalt, hogy az USA elsődleges célja továbbra is az iráni atomprogram végleges és ellenőrizhető leállítása.

Elemzők szerint az amerikai elnök kijelentése nyílt hadüzenet az iráni rezsim keményvonalas szárnyának. A jelzés egyértelmű: az Egyesült Államok csak egy mérsékeltebb, tárgyalóképes utódot hajlandó elfogadni.