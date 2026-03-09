Donald Trump kemény reakciója az új iráni vezetőre: Ha nem hagyjuk jóvá, nem maradhat sokáig

Most érkezett: óriási csapást mértek Irán nukleáris létesítményére, akár sugárveszélytől is tartani kell
Izrael és az Egyesült Államok támadásával jelentősen csökkentek Irán hasadóanyag-készletei.
Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok nem akar újra meg újra visszatérni Iránba, végleges megoldást szeretnének.
Donald Trump amerikai elnök az ABC csatornának adott interjút, amiben az eddigi legkeményebben fogalmazott:
az Egyesült Államok nem fogja tétlenül nézni, ki kerül a levadászott Ali Khamenei ajatollah helyére.
Szerinte az új iráni vezető pozíciója fenntarthatatlan lesz, ha nem élvezi az amerikai kormányzat bizalmát.
Trump hangsúlyozta: döntései mögött a hosszú távú stabilitás vágya áll. Olyan megoldást akar, amely túlmutat az ő elnöki ciklusán, mert nem bízik abban, hogy minden jövőbeli amerikai vezető rendelkezne a szükséges határozottsággal egy esetleges újabb iráni válság kezeléséhez.
„Nem akarom, hogy öt év múlva vissza kelljen térni ehhez, és ugyanezt kelljen végigcsinálni, vagy ami még rosszabb, hagyni, hogy nukleáris fegyverhez jussanak”
− fogalmazott világosan Trump, aki így arra is utalt, hogy az USA elsődleges célja továbbra is az iráni atomprogram végleges és ellenőrizhető leállítása.
Elemzők szerint az amerikai elnök kijelentése nyílt hadüzenet az iráni rezsim keményvonalas szárnyának. A jelzés egyértelmű: az Egyesült Államok csak egy mérsékeltebb, tárgyalóképes utódot hajlandó elfogadni.
