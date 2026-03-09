Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ali khamenei irán egyesült államok donald trump

Donald Trump kemény reakciója az új iráni vezetőre: Ha nem hagyjuk jóvá, nem maradhat sokáig

2026. március 09. 06:20

Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok nem akar újra meg újra visszatérni Iránba, végleges megoldást szeretnének.

2026. március 09. 06:20
null

Donald Trump amerikai elnök az ABC csatornának adott interjút, amiben az eddigi legkeményebben fogalmazott: 

az Egyesült Államok nem fogja tétlenül nézni, ki kerül a levadászott Ali Khamenei ajatollah helyére. 

Szerinte az új iráni vezető pozíciója fenntarthatatlan lesz, ha nem élvezi az amerikai kormányzat bizalmát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Trump hangsúlyozta: döntései mögött a hosszú távú stabilitás vágya áll. Olyan megoldást akar, amely túlmutat az ő elnöki ciklusán, mert nem bízik abban, hogy minden jövőbeli amerikai vezető rendelkezne a szükséges határozottsággal egy esetleges újabb iráni válság kezeléséhez.

„Nem akarom, hogy öt év múlva vissza kelljen térni ehhez, és ugyanezt kelljen végigcsinálni, vagy ami még rosszabb, hagyni, hogy nukleáris fegyverhez jussanak” 

− fogalmazott világosan Trump, aki így arra is utalt, hogy az USA elsődleges célja továbbra is az iráni atomprogram végleges és ellenőrizhető leállítása.

Elemzők szerint az amerikai elnök kijelentése nyílt hadüzenet az iráni rezsim keményvonalas szárnyának. A jelzés egyértelmű: az Egyesült Államok csak egy mérsékeltebb, tárgyalóképes utódot hajlandó elfogadni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 09. 13:35
sokat akar a szarka
Válasz erre
0
0
mysstes
2026. március 09. 10:14
1.eddig egyedül az USA alkalmazott atombombát - méghozzá civilek ellen! ráadásul nem bánta meg, hanem a mai napig büszke rá. ezért az USA kibaszottul hiteltelen a világ atomcsendőre szerepében! 2.ők is csak a gyengébbe mernek belekötni! indiának, kínának, satöbbinek is van atombombája. őket valahogy mégsem baszogatják...
Válasz erre
0
1
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. március 09. 09:30
trump gyilkos és a mi kis Magyar Nemzetes Robertünk is - és netán Yahoo is komolyan ezek gyilkosok
Válasz erre
0
1
Derek Zoolander
2026. március 09. 08:26
Most függetlenül attól hogy az izraeliek milyen emberek, meg milyenek nem, mi más választásuk lehet ? Van egy ország amelyik még az alkotmányába is belefoglalta hogy el akarja őket pusztítani, és atombombát fejleszt. Mit tehetnének ? Előrefelé menekülnek és szétb.sszák az adott országot. Legalábbis megpróbálják.
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!