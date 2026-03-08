Ft
iráni külügyminiszter irán egyesült államok donald trump

Irán nem tesz eleget Trump felszólításának, a végsőkig folytatják a harcot

2026. március 08. 17:00

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap kijelentette: Irán nem tesz eleget Donald Trump feltétel nélküli kapitulációra való felszólításának. Arra figyelmeztetett egyúttal, hogy Irán készen áll a „harc folytatására”. Az NBC műsorában arról is beszélt: az Egyesült Államok és Izrael magyarázattal tartozik a támadásért.

Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi elutasítja a feltétel nélküli kapitulációt, kijelentette: Irán „továbbra is harcolni fog népünk érdekében”. 

„Mielőtt egyáltalán fontolóra vennénk a tűzszünetet, magyarázatot kell adniuk arra, miért kezdték ezt az agressziót” – mondta, hozzátéve: a háborút nem ők választották, hanem az Egyesült Államok és Izrael kényszerítette Iránra.

Aragcsi kijelentette: 

addig folytatják az ellenállást, ameddig szükséges, 

„megvédjük területünket, népünket és méltóságunkat”.

A háború a Fehér Ház szerint öt-hat hétig is eltarthat, Aragcsi szerint azonban a háború lezárásának véglegesnek kell lennie, nem pedig „egy újabb szünetnek a harcokban”.

Nyitókép: MTI/EPA Erdem Sahin

neszteklipschik
•••
2026. március 08. 19:57 Szerkesztve
„Mielőtt egyáltalán fontolóra vennénk a tűzszünetet, magyarázatot kell adniuk arra, miért kezdték ezt az agressziót” Allah elvette az eszedet úgy tűnik. Ti 1978 óta minden nap ötször álláhuákbároztok és minden álláhuákbározás közben arra kéritek Álláhot, hogy segítsen nektek elpusztítani a Kis Sátánt és a Nagy Sátánt. Minden nap kijelentitek, hogy a "Cionista Entitást" (a ti nyelvezeteteken ez Izrael akarna lenni) EL KELL PISZTÍTANI, le kell törölni a térképről. És hogy a magatok részéről minden egyes nap úgy keltek fel, hogy lépéseket tegyetek ennek a "Szent célnak" az elérése felé. Na most ezek után komolyan hülyének kell nézni a világot, meg a "Sátánokat", ha azok ezt ölbe tett kézzel nézzék és ne csináljanak semmit az ügyben, hogy ti ezt a terveteket ne tudjátok végrehajtani. Izrael elpusztításának állandó hangoztatása minden nap egy hadüzenet. Most meg csodálkoztok, hogy komolyan veszi ezt a "Sátán" és megelőző csapásokat indít ellenetek...
Válasz erre
2
3
Gordon.
•••
2026. március 08. 19:31 Szerkesztve
Rég megkapták a magyarázatot, még a tökhülyék is megérthették. De az utóbbiak kedvéért álljon itt ismét: - Ajatollahék (ez nem Irán, csak a gyilkos rezsim!) Izrael és lakossága kiirtását tüzte ki célul. Ez ugyebár nem szép dolog és ellene jogos védekezni. - Ajatollahék sokéves háborút folytatnak Izrael ellen, eddig proxyk által (Hezbollah, Hamasz, huszi rezsim, iraki miliciál és korábban az Assad rezsim). Ejnye-bejnye, nem szép dolog! - Ajatollahék az atombomba előállításának küszöbére értek, ezzel lángba boríthatták volna a közel-keletet. - Ajatollahék szert tettek egy hatalmas rakéta arzenálra, amivel nem csak fenyegetőztek, de használták is. Ezt tovább fejlesztik, amivel már az USA-t is fenyegették. A rakétákkal ellátták a proxyjaikat, akik ezekkel Izrael és az USA-t támadták. - Ajatollahék gyilkolták ezrével a saját lakosságot, legutóbb tizezer számra a tiltakozókat. A rezsim állandó háborús gócpontot tartott fenn, soktizezres áldozatokkal. Hát ezért... Van még kérdés?
Válasz erre
2
3
asszaur
2026. március 08. 19:26
A dolgok jelen állása az, hogy Irán szétlőtte az amerikaiak térségbeli lokátor rendszerét, az összes amerikaiak által használt kikötőt és támaszpontot, így a flotta az indiai kikötőkben tud üzemanyagot stb kapni. Tel-Aviv-ot, Dubai-t szétlőtték. Így ez az ajánlat a Fekete lovag ajánlatához hasonlít a Monthy Python-ból.
Válasz erre
3
1
mandala-3
2026. március 08. 19:19
Úgy gondolom az irániaknak most készítik elő a trianonjukat!! 60% perzsa kevés az ország ( 3 Francia terület) egyben tartására az USA ,Izrael stb ) ellenében.
Válasz erre
0
0
