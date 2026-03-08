Irán nem tesz eleget Trump felszólításának, a végsőkig folytatják a harcot

Irán bejelentette: megválasztották az új legfelsőbb vezetőt
Az USA nem fogja jó szemmel nézni.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap kijelentette: Irán nem tesz eleget Donald Trump feltétel nélküli kapitulációra való felszólításának. Arra figyelmeztetett egyúttal, hogy Irán készen áll a „harc folytatására”. Az NBC műsorában arról is beszélt: az Egyesült Államok és Izrael magyarázattal tartozik a támadásért.
Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi elutasítja a feltétel nélküli kapitulációt, kijelentette: Irán „továbbra is harcolni fog népünk érdekében”.
„Mielőtt egyáltalán fontolóra vennénk a tűzszünetet, magyarázatot kell adniuk arra, miért kezdték ezt az agressziót” – mondta, hozzátéve: a háborút nem ők választották, hanem az Egyesült Államok és Izrael kényszerítette Iránra.
Aragcsi kijelentette:
addig folytatják az ellenállást, ameddig szükséges,
„megvédjük területünket, népünket és méltóságunkat”.
Ezt is ajánljuk a témában
Az USA nem fogja jó szemmel nézni.
A háború a Fehér Ház szerint öt-hat hétig is eltarthat, Aragcsi szerint azonban a háború lezárásának véglegesnek kell lennie, nem pedig „egy újabb szünetnek a harcokban”.
Nyitókép: MTI/EPA Erdem Sahin