Tovább evakuálják az arab országokban ragadt magyarokat az iráni bombázások miatt

„A közel-keleti válság továbbra sem a megoldás irányába halad, az iráni támadások továbbra is rendkívül aktívak és intenzívek az arab országokkal szemben, ezért

folytatjuk a mentesítő járatok üzemeltetését, és igyekszünk minden olyan magyart hazahozni,

aki ott rekedt a Közel-Keleten és szeretne hazajönni” – közölte Facebook-oldalán hétfő reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.