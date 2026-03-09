Ft
Ft
03. 09.
hétfő
bahrein szijjártó péter közel - kelet dubaj kuvait omán keleti válság Irán

Tovább evakuálják az arab országokban ragadt magyarokat az iráni bombázások miatt

2026. március 09. 06:39

Szijjártó Péter komoly bejelentést tett.

2026. március 09. 06:39
null

„A közel-keleti válság továbbra sem a megoldás irányába halad, az iráni támadások továbbra is rendkívül aktívak és intenzívek az arab országokkal szemben, ezért 

folytatjuk a mentesítő járatok üzemeltetését, és igyekszünk minden olyan magyart hazahozni, 

aki ott rekedt a Közel-Keleten és szeretne hazajönni” – közölte Facebook-oldalán hétfő reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Közölte, vasárnap „volt még egy mentesítő járatunk Rijádból, ahonnan részben a Szaúd-Arábiában, részben a Bahreinben, illetve a Kuvaitban rekedt magyarokat hoztuk haza.”

„Hétfőn pedig két járatunk lesz, mindkettő Omán fővárosából, Maszkatból hozza el az ott rekedt magyarokat. Összesen 180 magyart hozunk haza a közel-keleti válság miatt, 157 olyan utast, akik most már huzamosabb ideje ott rekedtek Dubajban, azonban 

egyrészt a repülőgépek telítettsége, másrészt a korlátozott repülési lehetőség miatt nem tudnak onnan hazautazni. 

Autóbuszokkal átszállítjuk, átszállítottuk őket Omán fővárosába, ahonnan hétfőn, a 23 Ománban várakozóval együtt, hazatérnek” – részletezte posztjában a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
•••
2026. március 09. 07:18 Szerkesztve
Annyit írkáltok róla, hogy ha minden egyes írás mögött valóban repülő jönne, aszerint a maradék fél országunk az arabokhoz kiköltözött volna. Pedig csak pár luxus-buzi fidesznyik pattant le innen oda élni. (most meg hazamenekítitek őket a luxuskurváinkkal együtt?) a mi közpénzünkből, büdös egy gecik. Mié nem récsöl cigányékat telepítitek vissza Madeiráról a felcsúti luxusba, vagy 60 pusztába? (méhszaros hunbull-i pénzlölő elfelejtett szárnyakat adni nekik?)
Válasz erre
0
5
renoman
2026. március 09. 07:09
Béketanács megmutatta az európai balfaszpolitikusoknak, hogy a közel-keleti szénhidrogén szállítás nem biztonságos! Mondjuk sosem volt az. Mehet a brüsszeli csürhe Moszkvába, hogy kinyalja Putyin seggét, vagy felkoncolják otthon őket.
Válasz erre
2
1
renoman
2026. március 09. 07:07
" Minek kell a katonai repülő? " Harsogta a libsi kórus, most meg telefosott gatyával, tülekedtek a gépnél, hogy feltudjanak szállni. Csomagokat hátrahagyva menekültek, minél előbb hazatérjenek a biztonságos otthonaikba. Köszönjük Viktor, hogy ezeket a hazaáruló szarokat is hazahoztad.
Válasz erre
3
1
narancsliget
2026. március 09. 07:01
A Béketanács mi a faszt csinál, ja háborút. Egymilliárd dollár készpénzt kell fizetni, ha valaki benn akar maradni Trump béketanácsában, ahová Orbán is bevásárolta magát. Megérte.
Válasz erre
0
1
