Tovább evakuálják az arab országokban ragadt magyarokat az iráni bombázások miatt

Ezt is elintézte Szijjártó: újabb repülő hozza haza az Izraelben és Jordániában rekedt magyarokat
„Készülhetnek az Ománban várakozók is: hétfőn megyünk értük!” – közölte a miniszter.
Szijjártó Péter komoly bejelentést tett.
„A közel-keleti válság továbbra sem a megoldás irányába halad, az iráni támadások továbbra is rendkívül aktívak és intenzívek az arab országokkal szemben, ezért
folytatjuk a mentesítő járatok üzemeltetését, és igyekszünk minden olyan magyart hazahozni,
aki ott rekedt a Közel-Keleten és szeretne hazajönni” – közölte Facebook-oldalán hétfő reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Közölte, vasárnap „volt még egy mentesítő járatunk Rijádból, ahonnan részben a Szaúd-Arábiában, részben a Bahreinben, illetve a Kuvaitban rekedt magyarokat hoztuk haza.”
„Hétfőn pedig két járatunk lesz, mindkettő Omán fővárosából, Maszkatból hozza el az ott rekedt magyarokat. Összesen 180 magyart hozunk haza a közel-keleti válság miatt, 157 olyan utast, akik most már huzamosabb ideje ott rekedtek Dubajban, azonban
egyrészt a repülőgépek telítettsége, másrészt a korlátozott repülési lehetőség miatt nem tudnak onnan hazautazni.
Autóbuszokkal átszállítjuk, átszállítottuk őket Omán fővárosába, ahonnan hétfőn, a 23 Ománban várakozóval együtt, hazatérnek” – részletezte posztjában a miniszter.
