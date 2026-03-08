»Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!« – fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a demonstráción. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint az ukránok kormányt akarnak váltani Magyarországon, egy ukránbarát bábkormányt akarnak Magyarország élére. Mint kifejtette, Zelenszkij a teljes magyar államot fenyegette meg, nem csak Orbán Viktort. Hozzátette: április 12-én egy óriási győzelemmel tudunk ellentartani az ukrán befolyásolási kísérleteknek.
Ki kell mondani világosan: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyilvános fórumon, az elnökihivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt. Ez nem európai viselkedés, így csak a kulturálatlan, vademberek beszélnek. Brüsszelnek és magyarországi leányvállalatának, a Tisza Pártnak el kell határolódni Zelenszkijtől, de nem csak a lózungok szintjén. Eddig, és ne tovább! - háborgott magában Felhévizy, aki maga is részt vett a pénteki tüntetésen.”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos