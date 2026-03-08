Ft
volodimir zelenszkij szijjártó péter magyarország ukrajna orbán viktor

Olyan dolog történt, ami jelentősen bele fog szólni a választás kimenetelébe

2026. március 08. 06:46

Magyar Péter kezdhet aggódni.

2026. március 08. 06:46
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Szóval lett volna téma bőségesen, azonban történt egy olyan dolog, ami példa nélküli, felháborító és félelemkeltő egyben. Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt és ezáltal Magyarországot is.

Az ukránok vérgőzös vezetője egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli: az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és »a saját nyelvükön beszéljenek vele«.

A fenyegetés széles nemzetközi visszhangot váltott ki, számos külföldi lap is beszámolt az ügyről. Azonban az ukránbarát brüsszeli vezetés nem állt ki teljes mellszéllességgel Orván Viktor mellett.

A tűrhetetlen és felháborító kijelentés után a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé szervezett egy tüntetést, ahol több kormánypárti politikus is felszólalt.

»Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!« – fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a demonstráción. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint az ukránok kormányt akarnak váltani Magyarországon, egy ukránbarát bábkormányt akarnak Magyarország élére. Mint kifejtette, Zelenszkij a teljes magyar államot fenyegette meg, nem csak Orbán Viktort. Hozzátette: április 12-én egy óriási győzelemmel tudunk ellentartani az ukrán befolyásolási kísérleteknek.

Ki kell mondani világosan: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyilvános fórumon, az elnökihivatalban életveszélyesen fenyegette meg  Orbán Viktor miniszterelnököt. Ez nem európai viselkedés, így csak a kulturálatlan, vademberek beszélnek. Brüsszelnek és magyarországi leányvállalatának, a Tisza Pártnak el kell határolódni Zelenszkijtől, de nem csak a lózungok szintjén. Eddig, és ne tovább! - háborgott magában Felhévizy, aki maga is részt vett a pénteki tüntetésen.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

robertdenyiro
2026. március 08. 18:33
Pedig a hvg szerint a drogos pszichopata messiás olyan mint Chuck Norris: "MP sohasem retteg. A rettegés magyarpéterezik."
Válasz erre
1
0
csulak
2026. március 08. 12:20
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. március 08. 11:03
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Válasz erre
5
0
ördöngös pepecselés
2026. március 08. 10:18
bizony sokan most döbbennek rá, hogy milyen a korrupt, náci, ukrán maffiaállam és a gengsztereik által kitartott tiszás szeretetország
Válasz erre
9
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!