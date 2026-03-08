„Szóval lett volna téma bőségesen, azonban történt egy olyan dolog, ami példa nélküli, felháborító és félelemkeltő egyben. Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt és ezáltal Magyarországot is.

Az ukránok vérgőzös vezetője egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli: az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és »a saját nyelvükön beszéljenek vele«.