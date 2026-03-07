Lukács Nikolasz „Róka” a Frizbiben: Nem akarok háborút, ezért állok Orbán Viktor mellett (VIDEÓ)

Lukács Nikolasz Róka: Az az igazi elfogadás, ha nem b*sz*kszunk egymással – Frizbi-premier a Mandineren! (VIDEÓ)
Lukács Nikolasz Rókával debütál a Mandineren Hajdú Péter Frizbije!
A fiatal MMA-harcos őszintén beszélt konzervatív nézeteiről.
Lukács Nikolasz „Róka”, a fiatal MMA-harcos volt a megújult Frizbi vendége. A Mandiner YouTube-csatornáján a sportoló őszintén beszélt konzervatív nézeteiről, homoszexualitásáról és a világról alkotott határozott véleményéről is.
„Csak mostanában kezdtem el igazán komolyan utánajárni a dolgoknak, vagyis van hova fejlődnöm” – mondta azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi hetekben személye a politikai viták kereszttüzébe került. „Mindig is szerettem volna ezzel foglalkozni. De csak mostanában kezdtem el komolyabban utánanézni a dolgoknak ezen a területen” – fogalmazott. Hozzátette:
szerinte mindenkinek érdemes lenne foglalkoznia a politikával.
Azzal kapcsolatban, hogy miért támogatja Orbán Viktort, szintén egyértelműen fogalmazott: „Egyszerűen csak nem akarok háborút, ahol nemcsak katonák halnak meg, hanem civilek is. Az egyetlen és leglogikusabb opció az a kimaradás, ahogy Orbán Viktor is szokta mondani.”
Keményen bírálta a Tisza Pártot és Magyar Pétert támogató, háborúpárti liberális oldalt:
Nem is tudom pontosan, mit érezhetnek a balliberális oldalon, de az biztos, hogy nekik sem szimpatikus igazán Magyar Péter. Nem tartják alkalmasnak vezetőnek, mégis felültek a gyűlöletvonatra, és nem tudják pontosan, mit is akarnak valójában.”
A műsorban azt is felidézte, milyen volt találkozni a miniszterelnökkel. „Mondhat akárki, akármit, de a miniszterelnök mögött ülni az évértékelő beszéde alatt, az bizony büszkeség. Ahogy találkozni és kezet fogni vele a Háborúellenes Gyűlésen, szintén az. Az ország vezetőjéről van szó, és szerintem bárki szívesen venné, ha beszélgethetne vele” – fogalmazott. A beszélgetésben kitért a választás fontosságára is a jelenlegi világpolitikai helyzet fényében:
Ez talán a legfontosabb választásunk most, amikor egyre több háború van a világban. Nem bíznám az ország vezetését egy tapasztalatlan emberre.”
Hozzátette, hogy erősebbnek látja a Fideszt, és nagyon elkeseredne, ha nem nyernének:
Úgy érzem, ha olyan vezetés jönne, amely külföldi érdekeknek akar megfelelni, könnyen belesodródhatunk egy háborúba. Orbán Viktor egyértelműen ki akar maradni belőle, ezért érzem magam biztonságban Magyarországon. Ez nem az a kérdés, amiben kísérletezni vagy kockáztatni lehet.”
Nyitókép forrása: képernyőfelvétel
Ezt is ajánljuk a témában
Lukács Nikolasz Rókával debütál a Mandineren Hajdú Péter Frizbije!
***