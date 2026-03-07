Lukács Nikolasz „Róka” a Frizbiben: Nem akarok háborút, ezért állok Orbán Viktor mellett (VIDEÓ)

Lukács Nikolasz „Róka”, a fiatal MMA-harcos volt a megújult Frizbi vendége. A Mandiner YouTube-csatornáján a sportoló őszintén beszélt konzervatív nézeteiről, homoszexualitásáról és a világról alkotott határozott véleményéről is.

„Csak mostanában kezdtem el igazán komolyan utánajárni a dolgoknak, vagyis van hova fejlődnöm” – mondta azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi hetekben személye a politikai viták kereszttüzébe került. „Mindig is szerettem volna ezzel foglalkozni. De csak mostanában kezdtem el komolyabban utánanézni a dolgoknak ezen a területen” – fogalmazott. Hozzátette: