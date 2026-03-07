Váratlan fordulat: aprócska öbölállam verhet oda olyat Iránnak, hogy az nagyon fájni fog a perzsáknak

A dologban azonban van még egy csavar: ilyen csapásokkal egy demokratikusan működő vagy legalábbis nyugatiasabb országot akár meg is lehetne törni, tömegek vonulnának az utcákra a gazdasági hatásai miatt, egészen más mentalitással, mint amit mi megszoktunk.
A fennálló iráni hatalmi struktúrát támogató hívők tömegei számára van egy mindennél fontosabb szempont, ami mellett a fentiek mit sem számítanak: a síita mártírhalál magasabbrendűsége, amivel a nyugati döntéshozók nem számolnak eléggé.
A halálvágytól fűtöttséget nem győzheti le az amerikai „ússzuk meg lehetőleg veszteség nélkül”. Egy olyan ellenséggel szemben még nem találta meg az adekvát harcmodort a Nyugat, mely a kettő felfogás közötti különbséget egyszer úgy fogalmazza meg:
„az amerikaiak a Coca-Cola-t szeretik, mi meg a halált.”
Ha Washington az arab Öböl-államoknak közvetítő szerepet szán és nem ütköző-zónának használja fel őket, gyorsabban lezárható talán a konfliktus. Ez persze Iránon is ugyanúgy múlik.
Ha a perzsa állam nem állítja le a térség alapvetően semlegességre törekvő államai elleni támadásokat, azoknak nem marad más választása, minthogy aktívan beszálljanak az USA és Izrael mellé a háborúba.
Ami viszont borítékolható bukást hoz a teheráni rezsimnek – amíg ki nem fogy a mártírokból.
