Váratlan fordulat: aprócska öbölállam verhet oda olyat Iránnak, hogy az nagyon fájni fog a perzsáknak

Nekik nagyon nem jó, ami most történik: a légvédelmi rakétáikból is kezdenek kifogyni és a háborúból való aktív részvétel nélkül is már komoly károkat szenvedtek.

Éppen ezért komoly dilemmával állnak szemben: az USA támaszpontok nélkül a védelmi képességeik elégtelenek, viszont pont az előbbiekről indított Irán elleni támadások miatt érte őket a perzsa államtól megtorlás, amit viszont nekik is viszonozni kell – de mértékkel.

A legkiegyensúlyozottabb választ valószínűleg Katar fogja megadni, ami egyúttal jelzi, hogy a katonai képességek hiányát a gazdasági és diplomácia befolyás ellensúlyozhatja, s hogy „ésszel is lehet háborúzni, nem csak erővel”.

Katar március 2-án kijelentette, hogy Iránnak meg kell fizetnie a támadásokért, azok nem maradhatnak válasz nélkül. Katar azonban katonailag szinte jelentéktelen kis állam.