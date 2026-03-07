Ukrán aranykonvoj: valami nagyon nem stimmel a hivatalos kijevi magyarázattal

Mint ismert, március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg Magyarország területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás.

A magyar kormány részéről jogosan merültek fel kérdések az ügyben, amelyekre máig sincsenek megnyugtató válaszok: