03. 08.
vasárnap
lengyelország nav magyarország ukrajna

Ukrán aranykonvoj: valami nagyon nem stimmel a hivatalos kijevi magyarázattal

2026. március 07. 20:24

Nehezen magyarázható, hogy miért hazánkon keresztül haladtak a pénzszállítók, ha valóban az ukrán főváros volt az úti céljuk.

2026. március 07. 20:24
null

Mint ismert, március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg Magyarország területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás.

A magyar kormány részéről jogosan merültek fel kérdések az ügyben, amelyekre máig sincsenek megnyugtató válaszok:

  • miért páncélautókban, készpénzben és aranyrudakban utazott ekkora vagyon Magyarországon keresztül Ukrajnába,
  • miért titkosszolgálati-katonai hátterű emberek kísérték,
  • ráadásul nem is a lehető legrövidebb útvonalon?

Ez utóbbi kérdéssel foglalkozott Phillip Pilkington, a Külügyi Intézet vendégkutatója is. Ugyanis egy egyszerű útvonaltervező is megmutatja, hogy Bécs és Kijev között teljesen értelmetlen Magyarország felé menni, hiszen Lengyelországon keresztül közel két órával rövidebb az út. Így felmerül a kérdés:

ha valóban Ukrajna volt a célja a szállítmánynak, akkor miért nem a kijevi rezsimmel sokkal jobb viszonyt ápoló Lengyelországon keresztül haladtak az ukrán pénzszállítók? 

Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy ha valóban legális banki tranzakcióról volt szó, akkor miért nem banki átutalással intézték a súlyos összegek továbbítását, és miért titkosszolgálati kötődésű emberek kísérték a pénzt? A miniszter azt is felvetette:

Jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó.”

Nyitókép forrása: képernyőkép

Összesen 44 komment

Chekke-Faint
2026. március 08. 18:12
Persze, hogy nem, Mi szokott stimmelni egy maffia szervezet nyilatkozatában bárhol a világon?
lacika-985
2026. március 08. 18:03
Valami tényleg nagyon bűzlik az egészben. Mit kerestek az M5-ön ? Vagy nem Ukrajna felé tartottak vagy tényleg nem lehet hét három olyan találni az ukránok között aki tudhat kezelni egy fránya navigásiós eszközt? Nagy a baj , ha ezek voltak az elitek akkor milyenek lehetnek a többiek?
Bynortx
2026. március 08. 15:06
Valami más címet kell olyankor adni, mikor valaki nem válaszol. Nem azt kell írni, hogy baj van a válasszal.
csulak
2026. március 08. 12:35
van egy sejtesem, hogy ezek az orkrajnabol nyugatra meno penzek, az EU-s milliardokbol bruszelitaknak visszaosztott penzek azert hogy tovabbra is segitsek orkrajnat fegyverrel es penzzel ! vagy ukran maffiapenzek
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!