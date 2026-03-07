Ukrán aranykonvoj: valami nagyon nem stimmel a hivatalos kijevi magyarázattal

Szijjártó reagált az elfogott ukránok ügyére: súlyos kérdésekre kell válaszolnia Ukrajnának
Magyarország válaszokat követel.
Nehezen magyarázható, hogy miért hazánkon keresztül haladtak a pénzszállítók, ha valóban az ukrán főváros volt az úti céljuk.
Mint ismert, március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg Magyarország területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás.
A magyar kormány részéről jogosan merültek fel kérdések az ügyben, amelyekre máig sincsenek megnyugtató válaszok:
Ez utóbbi kérdéssel foglalkozott Phillip Pilkington, a Külügyi Intézet vendégkutatója is. Ugyanis egy egyszerű útvonaltervező is megmutatja, hogy Bécs és Kijev között teljesen értelmetlen Magyarország felé menni, hiszen Lengyelországon keresztül közel két órával rövidebb az út. Így felmerül a kérdés:
ha valóban Ukrajna volt a célja a szállítmánynak, akkor miért nem a kijevi rezsimmel sokkal jobb viszonyt ápoló Lengyelországon keresztül haladtak az ukrán pénzszállítók?
Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy ha valóban legális banki tranzakcióról volt szó, akkor miért nem banki átutalással intézték a súlyos összegek továbbítását, és miért titkosszolgálati kötődésű emberek kísérték a pénzt? A miniszter azt is felvetette:
Jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó.”
