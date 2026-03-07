Hosszabbított kulcsemberével a Liverpool, de a szurkolók csak egy dologért könyörögnek: Szoboszlai legyen a következő!

Most kiderült, mi az, amiben Szoboszlainál nincs jobb az egész világon
Nem a szabadrúgásairól van szó.
A Liverpool bejelentette, hogy meghosszabbította kulcsembere, Ryan Gravenberch szerződését. A szurkolók örülnek, ugyanakkor könyörögnek: most már Szoboszlai Dominik következzen.
Az angol labdarúgó-bajnokság címvédője, a Liverpool hivatalos felületein jelentette be, hogy meghosszabbította kulcsjátékosa szerződését. Nem, egyelőre nem Szoboszlai Dominikről van szó, hanem Ryan Gravenberch-ről, aki a klub tájékoztatása szerint hosszú távú kontraktust írt alá.
A hollandot 2023-ban igazolta le a Liverpool a Bayern Münchentől, Arne Slot csapatában pedig egyértelműen alapembernek számít. A 23 éves középpályás eddig 123 alkalommal lépett pályára, szerzett 8 gólt, nyert egy-egy angol Ligakupát és Premier League-et.
A játékost is idézik a nagy bejelentőben, de a szokásos kliséken kívül semmi érdekes nem hangzik el. Sokkal izgalmasabb azonban a szurkolók reakciója. Nem mintha nem örülnének Gravenberch hosszabbításának, ugyanakkor a kommentelők egyetértenek abban: sokkal fontosabb lenne, hogy Szoboszlai Dominik is aláírja végre új szerződését.
Ehhez hasonló hozzászólások valósággal elözönlötték az összes közösségi média felületet. A szurkolók könyörgése ráadásul valószínűleg nem talál süket fülekre, ugyanis az általában jól értesült Anfield Sector arról posztolt, hogy
Konatéval és Szoboszlaival is folynak a tárgyalások az új szerződésről.
A Liverpool egyébként péntek este 3–1-re nyert az FA-kupa nyolcaddöntőjében a Wolverhampton elleni. Szoboszlai ismét remek teljesítményt nyújtott jobbhátvédként, Slot pedig azt nyilatkozta róla, hogy a világ legjobban letámadó játékosa.
