Hosszabbított kulcsemberével a Liverpool, de a szurkolók csak egy dologért könyörögnek: Szoboszlai legyen a következő!

Az angol labdarúgó-bajnokság címvédője, a Liverpool hivatalos felületein jelentette be, hogy meghosszabbította kulcsjátékosa szerződését. Nem, egyelőre nem Szoboszlai Dominikről van szó, hanem Ryan Gravenberch-ről, aki a klub tájékoztatása szerint hosszú távú kontraktust írt alá.

A hollandot 2023-ban igazolta le a Liverpool a Bayern Münchentől, Arne Slot csapatában pedig egyértelműen alapembernek számít. A 23 éves középpályás eddig 123 alkalommal lépett pályára, szerzett 8 gólt, nyert egy-egy angol Ligakupát és Premier League-et.