„Nagyon gyenge napot fogott ki, mégsem őt hoztam le” – megint beleszállt egy játékosába az NB I megmondóembere

Evőszünet az NB I-ben: egy montenegrói és egy nigériai miatt állt a játék Felcsúton (VIDEÓ)
Az elmúlt öt forduló alapján a Nyíregyháza a magyar bajnokság legjobb formában lévő csapata.
A Kisvárda vezetőedzője, Révész Attila szerint játékosa nagyon gyenge napot fogott ki, mégsem cserélte le a „magyarszabály” miatt. A Puskás Akadémia trénere, Hornyák Zsolt ugyanakkor elvitte a balhét csapata veresége miatt.
Óriási gödörben van az NB I-ben a Puskás Akadémia: a magyar pontvadászat harmadik legértékesebb csapata (a Ferencváros és az Újpest előzi) péntek este 1–0-s vereséget szenvedett a 25. forduló nyitómérkőzésén. A felcsútiak ezzel csak 4 pontot szereztek az elmúlt 5 meccsükön, és miközben az előző évadban az aranyéremért küzdöttek a Fradival, addigra most már a dobogó is távolinak tűnik, és csak a 6. helyen tanyáznak.
A Kisvárda ezzel szemben nagy menetelésben van, és már a 4. helyen áll a tabellán, hátránya mindössze 2 pont a már harmadik, de egy meccsel kevesebbet játszó Debrecen mögött. A klub sportigazgató-vezetőedzője, Révész Attila azonban nem éremről álmodozik, hanem annak örült, hogy számításai szerint csapata ezzel bebiztosította élvonalbeli tagságát a következő évadra.
„Nehéz mérkőzés volt, szerettük volna megőrizni az egygólos előnyünket: a félidőben is elmondtam, nem az a cél, hogy szemet gyönyörködtetően játsszunk és sokat kockáztassunk, hanem az, hogy tartsuk meg ezt az egy gólt és ezzel biztosítsuk az élvonalbeli tagságunkat” – nyilatkozta a találkozó után az M4 Sport kamerája előtt. – „Ez a tizenegy győzelem és az öt döntetlen harmincnyolc pontot eredményez, ami véleményem szerint a hátralévő mérkőzéseken behozhatatlannak tűnik. Ez egyfajta lélektani fölény lehet a későbbiekben, így olyan játékosok is szerepet kaphatnak, akik a következő szezonban meg kell, hogy mutassák magukat.”
Ezután a nemzetközi kupaszereplés kivívásnak lehetőségéről kérdezték, amire szintén a tőle megszokott őszinteséggel válaszolt.
„A realitás talaján szeretnék maradni: versenyző csapat vagyunk, tudunk küzdeni és nyerni, de a játékunk még nem jogosít fel minket arra, hogy Európa-ligás helyezésről álmodozhassunk. Több olyan hiányposztunk van, amely javítást igényel” – fogalmazott.
És ahogy azt már szintén megszokhattuk tőle: nem volt elégedett minden játékosával, és nem is volt rest névleg is megjegyezni, hogy kire gondol.
Az egyik cserénél nem azt a játékost hoztam le, akit kellett volna, mert a szabályok miatt még tartanom kellett. Merem nevesíteni: Bíró Bence nagyon gyenge napot fogott ki, múlt héten sérült volt, nem is volt teljesen egészséges, Cipetic pedig nem igényelt cserét, de a sors ilyen, meg is értették.
A következőkben már biztos, hogy felépülnek, Soltész Dominik még többet játszott, Szabó Szilárd pedig vissza fog jönni, nemcsak fiatalként, hanem játékosként is hozzá tud tenni, így nő a variációs lehetőségünk” – mondta.
A Puskás vezetőedzője, Hornyák Zsolt viszont mindenkit meglepett: nem az egyik játékosa nyakába varrta a felelősséget, hanem saját maga vállalta azt.
„Apró dolgok döntenek a fociban: vagy magunk felé fordítjuk a szerencsét, vagy magunk ellen. Többet kell figyelni az edzéseken a pontrúgásokra csapatszinten.
Mondtam a játékosoknak, hogy ez az én vereségem: én vesztettem ma, rossz döntéseket hoztam, de remélem, ők is úgy dolgozzák fel, hogy magukba szállnak és elgondolkoznak a hozzáálláson is”
– mondta a tréner.
***
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba