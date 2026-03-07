„Nagyon gyenge napot fogott ki, mégsem őt hoztam le” – megint beleszállt egy játékosába az NB I megmondóembere

„Nehéz mérkőzés volt, szerettük volna megőrizni az egygólos előnyünket: a félidőben is elmondtam, nem az a cél, hogy szemet gyönyörködtetően játsszunk és sokat kockáztassunk, hanem az, hogy tartsuk meg ezt az egy gólt és ezzel biztosítsuk az élvonalbeli tagságunkat” – nyilatkozta a találkozó után az M4 Sport kamerája előtt. – „Ez a tizenegy győzelem és az öt döntetlen harmincnyolc pontot eredményez, ami véleményem szerint a hátralévő mérkőzéseken behozhatatlannak tűnik. Ez egyfajta lélektani fölény lehet a későbbiekben, így olyan játékosok is szerepet kaphatnak, akik a következő szezonban meg kell, hogy mutassák magukat.”

Ezután a nemzetközi kupaszereplés kivívásnak lehetőségéről kérdezték, amire szintén a tőle megszokott őszinteséggel válaszolt.

„A realitás talaján szeretnék maradni: versenyző csapat vagyunk, tudunk küzdeni és nyerni, de a játékunk még nem jogosít fel minket arra, hogy Európa-ligás helyezésről álmodozhassunk. Több olyan hiányposztunk van, amely javítást igényel” – fogalmazott.

És ahogy azt már szintén megszokhattuk tőle: nem volt elégedett minden játékosával, és nem is volt rest névleg is megjegyezni, hogy kire gondol.