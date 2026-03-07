Ft
Puskás Akadémia révész attila Hornyák Zsolt

„Nagyon gyenge napot fogott ki, mégsem őt hoztam le” – megint beleszállt egy játékosába az NB I megmondóembere

2026. március 07. 15:58

A Kisvárda vezetőedzője, Révész Attila szerint játékosa nagyon gyenge napot fogott ki, mégsem cserélte le a „magyarszabály” miatt. A Puskás Akadémia trénere, Hornyák Zsolt ugyanakkor elvitte a balhét csapata veresége miatt.

2026. március 07. 15:58
null

Óriási gödörben van az NB I-ben a Puskás Akadémia: a magyar pontvadászat harmadik legértékesebb csapata (a Ferencváros és az Újpest előzi) péntek este 1–0-s vereséget szenvedett a 25. forduló nyitómérkőzésén. A felcsútiak ezzel csak 4 pontot szereztek az elmúlt 5 meccsükön, és miközben az előző évadban az aranyéremért küzdöttek a Fradival, addigra most már a dobogó is távolinak tűnik, és csak a 6. helyen tanyáznak.

Nehéz mérkőzés volt, szerettük volna megőrizni az egygólos előnyünket: a félidőben is elmondtam, nem az a cél, hogy szemet gyönyörködtetően játsszunk és sokat kockáztassunk, hanem az, hogy tartsuk meg ezt az egy gólt és ezzel biztosítsuk az élvonalbeli tagságunkat” – nyilatkozta a találkozó után az M4 Sport kamerája előtt. – „Ez a tizenegy győzelem és az öt döntetlen harmincnyolc pontot eredményez, ami véleményem szerint a hátralévő mérkőzéseken behozhatatlannak tűnik. Ez egyfajta lélektani fölény lehet a későbbiekben, így olyan játékosok is szerepet kaphatnak, akik a következő szezonban meg kell, hogy mutassák magukat.

Ezután a nemzetközi kupaszereplés kivívásnak lehetőségéről kérdezték, amire szintén a tőle megszokott őszinteséggel válaszolt.

A realitás talaján szeretnék maradni: versenyző csapat vagyunk, tudunk küzdeni és nyerni, de a játékunk még nem jogosít fel minket arra, hogy Európa-ligás helyezésről álmodozhassunk. Több olyan hiányposztunk van, amely javítást igényel” – fogalmazott.

És ahogy azt már szintén megszokhattuk tőle: nem volt elégedett minden játékosával, és nem is volt rest névleg is megjegyezni, hogy kire gondol.

Az egyik cserénél nem azt a játékost hoztam le, akit kellett volna, mert a szabályok miatt még tartanom kellett. Merem nevesíteni: Bíró Bence nagyon gyenge napot fogott ki, múlt héten sérült volt, nem is volt teljesen egészséges, Cipetic pedig nem igényelt cserét, de a sors ilyen, meg is értették.

A következőkben már biztos, hogy felépülnek, Soltész Dominik még többet játszott, Szabó Szilárd pedig vissza fog jönni, nemcsak fiatalként, hanem játékosként is hozzá tud tenni, így nő a variációs lehetőségünk” – mondta.

Puskás Akadémia
Hornyák Zsolt magára vállalta a Puskás Akadémia vereségét. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Hornyák Zsolt szerint ezért kapott ki a Puskás Akadémia

A Puskás vezetőedzője, Hornyák Zsolt viszont mindenkit meglepett: nem az egyik játékosa nyakába varrta a felelősséget, hanem saját maga vállalta azt.

Apró dolgok döntenek a fociban: vagy magunk felé fordítjuk a szerencsét, vagy magunk ellen. Többet kell figyelni az edzéseken a pontrúgásokra csapatszinten. 

Mondtam a játékosoknak, hogy ez az én vereségem: én vesztettem ma, rossz döntéseket hoztam, de remélem, ők is úgy dolgozzák fel, hogy magukba szállnak és elgondolkoznak a hozzáálláson is

 – mondta a tréner.

***

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

