Donald Trump súlyos csapást ígért Iránnal szemben: A Közel-Kelet vesztesévé teszem őket, amíg teljesen meg nem adják magukat

2026. március 07. 16:22

Az amerikai elnök ezt közvetlenül azután közölte, hogy Irán elnöke bocsánatot kért a szomszédos államok megtámadásáért, de azt mondta, Teherán nem hajlandó megadni magát.

2026. március 07. 16:22
null

Miután az iráni elnök szombaton bejelentette, hogy felfüggesztik a szomszédos országok elleni támadásokat, Donald Trump amerikai elnök még súlyosabb támadásokat helyezett kilátásba Irán ellen. Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, hangsúlyozva, hogy Irán azután jelentette be a visszavonulást, hogy Amerika és Izrael „agyba-főbe verte”.

Trump bejegyzésében Iránt a „Közel-Kelet vesztesének” nevezte, és figyelmeztetett, hogy ez így is marad, amíg Teherán teljesen meg nem adja magát. Sőt, kilátásba helyezte az ország „teljes megsemmisítését” is.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter péntek este a Fox Business gazdasági televíziónak nyilatkozva szintén fokozódó katonai csapásokat helyezett kilátásba iráni célpontok ellen. A miniszter arról beszélt, hogy Irán a katonai kudarcot követően megpróbálja kijátszani a gazdasági kártyát, és megpróbál káoszt előidézni a Hormuzi-szoroson keresztül haladó hajóforgalom akadályozásával.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Nasi12
2026. március 07. 20:15
Scott Bessent nem egy békegalamb. Kína megbékítette Iránt meg a szaudikat. A Béketanács meg összeveszejtette őket. Az elitet. Amerikai asszisztenciával. Kérdés a környező népekben mi ülepszik le. Mert az elit ott sem a nép.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2026. március 07. 19:53
Megváltozott e már Magyarország? Hol vannak azok a mondások azoktól, akik most sürgősen márhogyafenébe is ide akarnak visszajönni, itt ahol nem lehet élni. Dubaiban lehet? Miért ide jönnek? Menjenek máshová! Meg korán is van, még nem Peti a főnök!
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. március 07. 19:34
fogas paducbekeev-2025 2026. március 07. 18:05 Mikor halmozta fel Irán ezt a bazi nagy rakétakészletet? Biztosan ezt csak azért tette, hogy nehogy az ukrikhoz kerüljön. Jó nagy barom vagy.
Válasz erre
0
0
iimre
2026. március 07. 19:14
"counter-revolution 2026. március 07. 19:11 Trumpot segítik az ukrajnai zsidó férgek: »Ukrajna segíteni fog az Egyesült Államoknak a Közel-Keleten az iráni Sahíd–139 drónok megsemmisítésében – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az ukrán államfő az X-en csütörtökön késő este közzétett bejegyzésében közölte, már utasítást adott a hadseregnek a szükséges eszközök biztosítására, valamint gondoskodott olyan ukrán szakemberek jelenlétéről, akik a biztonságot garantálják.«" Szerintem a Zongoránszkíj megint fordítva ül a lovon. :D
Válasz erre
0
1
