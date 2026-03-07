Donald Trump súlyos csapást ígért Iránnal szemben: A Közel-Kelet vesztesévé teszem őket, amíg teljesen meg nem adják magukat

Miután az iráni elnök szombaton bejelentette, hogy felfüggesztik a szomszédos országok elleni támadásokat, Donald Trump amerikai elnök még súlyosabb támadásokat helyezett kilátásba Irán ellen. Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, hangsúlyozva, hogy Irán azután jelentette be a visszavonulást, hogy Amerika és Izrael „agyba-főbe verte”.