Donald Trump súlyos csapást ígért Iránnal szemben: A Közel-Kelet vesztesévé teszem őket, amíg teljesen meg nem adják magukat

Váratlan bejelentést tett Irán elnöke: Azonnal felfüggesztjük a szomszédos országok elleni támadásokat
Egyúttal bocsánatot kért, és kommunikációs félreértéssel magyarázta a légitámadások megindítását.
Az amerikai elnök ezt közvetlenül azután közölte, hogy Irán elnöke bocsánatot kért a szomszédos államok megtámadásáért, de azt mondta, Teherán nem hajlandó megadni magát.
Miután az iráni elnök szombaton bejelentette, hogy felfüggesztik a szomszédos országok elleni támadásokat, Donald Trump amerikai elnök még súlyosabb támadásokat helyezett kilátásba Irán ellen. Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, hangsúlyozva, hogy Irán azután jelentette be a visszavonulást, hogy Amerika és Izrael „agyba-főbe verte”.
Trump bejegyzésében Iránt a „Közel-Kelet vesztesének” nevezte, és figyelmeztetett, hogy ez így is marad, amíg Teherán teljesen meg nem adja magát. Sőt, kilátásba helyezte az ország „teljes megsemmisítését” is.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter péntek este a Fox Business gazdasági televíziónak nyilatkozva szintén fokozódó katonai csapásokat helyezett kilátásba iráni célpontok ellen. A miniszter arról beszélt, hogy Irán a katonai kudarcot követően megpróbálja kijátszani a gazdasági kártyát, és megpróbál káoszt előidézni a Hormuzi-szoroson keresztül haladó hajóforgalom akadályozásával.
(MTI)
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP