Váratlan bejelentést tett Irán elnöke: Azonnal felfüggesztjük a szomszédos országok elleni támadásokat

Katarban szintén rakétákat fogtak el, Szaúd-Arábiában pedig három olyan ballisztikus rakéta becsapódását akadályozták meg, amelyet a Szultán herceg légibázis irányába indítottak el Iránból. Tizenhét elfogott drón célpontja pedig a Sajba olajmező volt az ország délkeleti részén.

Kuvaitban is elfogtak egy drónt szombaton, Jordánia pedig azzal vádolta meg Iránt, hogy közvetlenül a királyság stratégiai létesítményeit vette célba a héten a felé indított 119 rakétával és drónnal.

Peszeskján bocsánatkérő bejelentését azonnal bírálatok érték Iránban, gyengeséggel és a nemzeti büszkeség megsértésével vádolták meg az elnököt.

Konzervatív parlamenti képviselők azt hangoztatták: akkor kell bocsánatot kérni, ha valaki hibát követett el, (...) de az iráni fegyveres erők akciói „semmilyen módon nem indokolnak egy ilyen megalázkodó bocsánatkérést”. A bírálók Peszeskjánt „megalázó viselkedése” miatt szólították fel azonnali bocsánatkérésre.

Az ultrakonzervatív Rajanews hírportál azt írta: Peszeskján beszéde azt mutatja, hogy a kormányzat tanácsadói köre továbbra is „esdeklő diplomáciát” folytat.