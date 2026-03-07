Ft
03. 07.
szombat
forradalmi gárda ali hamenei irán egyesült államok

Váratlan bejelentést tett Irán elnöke: Azonnal felfüggesztjük a szomszédos országok elleni támadásokat

2026. március 07. 11:45

Egyúttal bocsánatot kért, és kommunikációs félreértéssel magyarázta a légitámadások megindítását.

2026. március 07. 11:45
null

Teherán felfüggeszti a szomszédos országok elleni támadásokat – jelentette be Maszúd Peszeskján, Irán elnöke szombaton. Hozzátette, csak abban az esetben indítják újra a műveleteket, ha ezek felől az országok felől támadás éri az országot.

Az iráni állami televízió által korábban rögzített beszédben elmondta, a döntést az Iránt vezető háromtagú átmeneti tanács jóváhagyásával hozták meg, amelynek ő is tagja.

„A magam részéről bocsánatot kérek a szomszédos országoktól, amelyeket Irán megtámadott (...) Úgy gondolom, diplomáciai megoldást kell keresnünk” 

– mondta, és egyúttal elismerte, hogy ezek a műveletek az amerikai–izraeli támadás nyomán keletkezett „kommunikációs hibák eredményei”. Hozzátette, az átmeneti tanács már kapcsolatba lépett az ügyben a hadsereggel.

Iránban a hadsereg mellett az iráni Forradalmi Gárda is hajt végre katonai műveleteket, ez utóbbi azonban csak a síita állam legfelsőbb politikai és vallási vezetőjének tartozik számadással. Mióta az ajatollah, Ali Hamenei február 28-án a légicsapások során életét vesztette, a legfelső vezető posztja betöltetlenül áll, és egyelőre még nem született róla döntés, ki lehet Hamenei utóda.

Az Egyesült Államok követelésére reagálva, miszerint „Irán feltétlen megadását” várják el, az elnök úgy reagált, hogy ez a kérés „velük együtt száll sírba”. Irán az őt érő amerikai-izraeli támadások február 28-i kezdete óta több támadást intézett a Perzsa-öböl országai, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Omán és Szaúd-Arábia ellen részben azzal az indokkal, hogy a síita állam elleni műveletek közül többet az ott lévő amerikai támaszpontokról indítottak. Az elnök nyilatkozata alapján ezeknek a támadásoknak vethetnek most véget.

Irán az őt érő amerikai-izraeli támadások február 28-i kezdete óta több támadást intézett a Perzsa-öböl országai, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Omán és Szaúd-Arábia ellen részben azzal az indokkal, hogy a síita állam elleni műveletek közül többet az ott lévő amerikai támaszpontokról indítottak.

Az Egyesült Arab Emírségeket szombaton is érték újabb iráni drón- és rakétatámadások, ami miatt rövid időre leállították a forgalmat a dubaji repülőtéren. Az emírségek légvédelme 15 ballisztikus rakétát és 119 drónt elfogott, egy rakéta a tengerbe csapódótt, két drón pedig az ország területére - közölte az arab ország védelmi minisztériuma.

Katarban szintén rakétákat fogtak el, Szaúd-Arábiában pedig három olyan ballisztikus rakéta becsapódását akadályozták meg, amelyet a Szultán herceg légibázis irányába indítottak el Iránból. Tizenhét elfogott drón célpontja pedig a Sajba olajmező volt az ország délkeleti részén.

Kuvaitban is elfogtak egy drónt szombaton, Jordánia pedig azzal vádolta meg Iránt, hogy közvetlenül a királyság stratégiai létesítményeit vette célba a héten a felé indított 119 rakétával és drónnal.

Peszeskján bocsánatkérő bejelentését azonnal bírálatok érték Iránban, gyengeséggel és a nemzeti büszkeség megsértésével vádolták meg az elnököt. 

Konzervatív parlamenti képviselők azt hangoztatták: akkor kell bocsánatot kérni, ha valaki hibát követett el, (...) de az iráni fegyveres erők akciói „semmilyen módon nem indokolnak egy ilyen megalázkodó bocsánatkérést”. A bírálók Peszeskjánt „megalázó viselkedése” miatt szólították fel azonnali bocsánatkérésre.

Az ultrakonzervatív Rajanews hírportál azt írta: Peszeskján beszéde azt mutatja, hogy a kormányzat tanácsadói köre továbbra is „esdeklő diplomáciát” folytat.

Miközben az elnök beszéde a nemzeti ellenállás jelképe lehetett volna, sajnálatos módon ehelyett gyengeséget mutatott

 – írták.

(MTI)

A nyitóképen Ali Hamenei ajatollah, forrás: Murtaja LATEEF / AFP

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
masikhozzaszolo
2026. március 07. 19:59
Elfogyott a rakéta. Most nem lövünk. Megyünk, centrifugázni.
iimre
2026. március 07. 18:28
"Lami66 március 07. 18:10 Igen, túltolták. Igen, elqrták. De belátta, hogy ezt nem kellett volna, és KIÁLLT BOCSÁNATOT KÉRNI. Na ilyen példát elég keveset találni. Hát inkább ezt venném fel az unijóba, mint a hohol koboldot." Ezekkel ugyanúgy bajban lennénk, vagyis még inkább. Az európai alkotmányok egyik alaptétele a szekularizáció. Az iszlám rendszer nem ilyen: "Az iszlám különbözik a kereszténységtől, hinduizmustól, judaizmustól és a többi vallástól, mivel egy politikai vallás. A muszlimok nem ismerik el a vallás és az állam elkülönülését. Továbbá a hiteles szövegeiben és tanításaiban az iszlám minden más vallást — és nem vallást — elutasítandónak tart. Ráadásul az iszlám egy, az egész világra kiterjedő iszlám állam — egy kalifátus — létrehozására törekszik, amely mindenhol rákényszerítené az emberekre a középkori iszlám törvényeket és büntetné az eretnek gondolatokat. Akarnád ezt parlament és alkotmány helyett? gutenberg-galaxis.hu/bill-warner-saria-torveny-nem-muszlimoknak-pdf/
Lami66
•••
2026. március 07. 18:10 Szerkesztve
Igen, túltolták. Igen, elqrták. De belátta, hogy ezt nem kellett volna, és KIÁLLT BOCSÁNATOT KÉRNI. Na ilyen példát elég keveset találni. Hát inkább ezt venném fel az unijóba, mint a hohol koboldot.
iimre
2026. március 07. 17:08
"patikus-3 márc. 07. 15:28 A háborút Netanjahu csikarta ki, és egyedül Izrael érdekeit szolgálja káosz teremtésével a hatalmas és erős Perzsiában. A perzsa az egyik legősibb kultúra a Földön, a dicsőséges árja hagyaték hordozója." Sajnos már régen nem hordoz semmit! Az iszlám sikeres terjeszkedését a következő jól bevált minta folytonos ismétlésével biztosították: egy adott ország lakóit választás elé állították: vagy megtérnek az iszlámra, vagy harcolniuk kell. Akiket nem öltek meg vagy hajtottak el rabszolgának arra alávetett, ún. dimmi státuszt kényszerítettek. A dimmiként való élet annyira nehéz volt, hogy a hitetlenek fokozatosan áttértek az iszlám hitre. Ez a módszer sikeres volt, és muszlim vidékké alakította a keresztény Közel-Keletet, Észak-Afrikát, buddhista területeket a mai Afganisztánban, a hindukat Indiában és Pakisztánban, vagy a zoroasztriánus Iránt. Itt a muszlim inváziója még könyörtelenebb volt, ti. a dimmi státuszt csak a keresztények és a zsidók kaphatják meg.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!