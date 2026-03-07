Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyíregyházi tisza párt gajdos lászló állatkert célpont

Elképesztő dolgok derültek ki Magyar Péter mintajelöltjéről!

2026. március 07. 10:52

Gyanús üzelmekre derült fény Gajdos László és a Nyíregyházi Állatkert körül.

2026. március 07. 10:52
null

Magyar Péter korábban Nyíregyházát a Tisza Párt egyik „fővárosának” nevezte meg, amikor is bejelentette, hogy Gajdos László, a Nyíregyházi Állatkert vezetője lesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. számú egyéni választókerület jelöltje. A párt vezetője kijelentette, hogy Gajdos László „nemcsak egy ikon, hanem a NER végének a szimbóluma is”. Hogy még minek a szimbóluma, arra a Célpont riportja mutatott rá, ugyanis információik szerint a férfi rokonának cége nem elhanyagolható módon vesz részt az egyébként önkormányzati tulajdonú állatkert üzleti tevékenységében.

A Célpont stábja kiderítette, hogy a Nyíregyházi Állatkert jegyeit értékesítő cég, a TicketBase Kft. ügyvezetője, egy bizonyos Nagyfeő Gábor, aki nem más, mint Gajdos László unokaöccse. A 2024 és 2025-ös években összesen több mint 30 millió forintról állapodtak meg; az egyébként 12 állatkert jegyértékesítését végző cég nettó árbevétele néhány év alatt ugrásszerűen megnőtt: 5 millióról több mint 50 millió forintra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

A családi kötelékek azonban ennél jóval szorosabbak. A Célpont információi szerint az állatkert több pavilonra is a Candy Prime Kft.-vel kötött szerződést, és nem fogják kitalálni: a cég tulajdonosa és ügyvezetője is Nagyfeő Gábor.

De egyéb érdekességek is napvilágot láttak. Az állatkert egyik büféjének blokkján a Kajázoo Kft. szerepelt, aminek a tulajdonosai között előkerül egy bizonyos Papp Endre Ákos neve, aki az állatkert zoológiai igazgatóhelyettese. A férfi neve felbukkan egy másik vállalkozásban is, az Amicorn Kft.-ben, amiben Gajdos is érdekelt volt. Papp tavaly lépett be vállalkozásba, nemsokkal Gajdos távozása előtt, és ekkor lépett ki a Kajázó Kft-ből is. Ám itt még nem ért véget a történet, ugyanis ennek a cégnek az ügyvezetője nem más, mint a már többször említett Nagyfeő Gábor, Gajdos unokatestvére.

A Tisza Párt jelöltjének gyanús családi üzelmeiről készült teljes riport ITT nézhető meg. 

fotó: Facebook/Magyar Péter

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbs-real
2026. március 07. 19:25
Na és?
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. március 07. 16:32
Érti valaki ezeket a balfaszokat? Ha vaj van a fejükön, mi a fasznak mászkálnak ki a napra?
Válasz erre
0
0
narancsliget
2026. március 07. 16:23
Csulak nyomora miatt is érdemes a Tiszára szavazni.
Válasz erre
0
2
narancsliget
2026. március 07. 16:22
Bezzeg a fidesz jelöltje: Az alpolgármesteri széket azért kellett otthagynia, mert a férje építési vállalkozóként több ingatlan felépítését vállalta, azokért a pénzeket fel is markolta, csak éppen az eredmény maradt el, ugyanis ezek a házak sosem épültek fel, a becsapott, megkárosított emberek a pénzüket nem kapták vissza." Halkó Zoltán 9 rendbeli csalás bűntette miatt kapott egy felfüggesztett büntetést, később előszedték okirat-hamisítás miatt is. A hitelezők több, mint 100 millió forintot követeltek tőle. Kitalálod ki volt még tulajdonos a cégben? Igen: a kedves feleség, Halkóné dr. Rudolf Éva!
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!