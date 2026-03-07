Elképesztő dolgok derültek ki Magyar Péter mintajelöltjéről!

Magyar Péter korábban Nyíregyházát a Tisza Párt egyik „fővárosának” nevezte meg, amikor is bejelentette, hogy Gajdos László, a Nyíregyházi Állatkert vezetője lesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. számú egyéni választókerület jelöltje. A párt vezetője kijelentette, hogy Gajdos László „nemcsak egy ikon, hanem a NER végének a szimbóluma is”. Hogy még minek a szimbóluma, arra a Célpont riportja mutatott rá, ugyanis információik szerint a férfi rokonának cége nem elhanyagolható módon vesz részt az egyébként önkormányzati tulajdonú állatkert üzleti tevékenységében.

A Célpont stábja kiderítette, hogy a Nyíregyházi Állatkert jegyeit értékesítő cég, a TicketBase Kft. ügyvezetője, egy bizonyos Nagyfeő Gábor, aki nem más, mint Gajdos László unokaöccse. A 2024 és 2025-ös években összesen több mint 30 millió forintról állapodtak meg; az egyébként 12 állatkert jegyértékesítését végző cég nettó árbevétele néhány év alatt ugrásszerűen megnőtt: 5 millióról több mint 50 millió forintra.