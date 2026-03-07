Az osztrákok hálásak Magyarországnak, amiért lekapcsoltuk az ukrán aranykonvojt

„Köszönjük, Magyarország!”

– írja az osztrák Krone videója alatt az egyik hozzászóló. Hozzá hasonlóan többen elismerik, hogy a magyar hatóságok helyesen és tisztességesen jártak el. Mások Magyarország méltatása mellett Ausztria és Ukrajna felelősségét feszegetik.

„Miért szállítanak készpénzt és aranyat Ausztriából Ukrajnába? Ez kinek a pénze egyáltalán?”

– olvasható egy hozzászólásban, de több ehhez hasonló is megjelenik a videó alatt.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a két páncélkocsiban szállított pénzt át akarták-e vinni Ukrajnában, vagy lehet esetleg azügynek magyarországi érdekeltje is.