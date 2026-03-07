Ft
03. 07.
szombat
ukrán aranykonvoj ausztriából ukrajnába magyarország ausztria

Az osztrákok hálásak Magyarországnak, amiért lekapcsoltuk az ukrán aranykonvojt

2026. március 07. 12:10

Az emberek magyarázatot várnak Ausztriától és Ukrajnától.

2026. március 07. 12:10
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a hatóságok döbbenetes mennyiségű készpénzt és aranyat találtak csütörtökön egy Magyarországon áthaladó páncélautóban. Az ügy kapcsán a rendőrség előállított hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot, akik két páncélozott autóval összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába.

 

A hírről az osztrák média is beszámolt, és a hírfogyasztók közül sokan hálájukat fejezték ki a magyar hatóságoknak, amiért intézkedtek, többen pedig arra a kérdésre várnak választ, hogy kié volt ez a rengeteg pénz, és miért szállították Ausztriából Ukrajnába.

„Köszönjük, Magyarország!” 

– írja az osztrák Krone videója alatt az egyik hozzászóló. Hozzá hasonlóan többen elismerik, hogy a magyar hatóságok helyesen és tisztességesen jártak el. Mások Magyarország méltatása mellett Ausztria és Ukrajna felelősségét feszegetik.

„Miért szállítanak készpénzt és aranyat Ausztriából Ukrajnába? Ez kinek a pénze egyáltalán?”

– olvasható egy hozzászólásban, de több ehhez hasonló is megjelenik a videó alatt.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a két páncélkocsiban szállított pénzt át akarták-e vinni Ukrajnában, vagy lehet esetleg azügynek magyarországi érdekeltje is.

Nyitókép: Magyarország kormánya Facebook-oldala

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
totumfaktum-2
2026. március 07. 20:16
Grogu ügynök Érdekes. A telex írt az m5-ről, arról meg a 24. "A Telex információja szerint a pénzszállító autókra csütörtök napközben az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál csapott le a Terrorelhárítási Központ. " 24.hu/belfold/2026/03/06/penzmosas-gyanusitas-nav-ukran-allampolgarok/ Házon belül beszéljétek meg. :)
Dixtroy
2026. március 07. 20:10
Zeló hazarendelte a pénzét, és készült dobbantani. Erre pont lekapcsolták. Na nem baj, majd továbbmehetnek, ha megjavítódott az olajvezeték.
rugbista
2026. március 07. 19:00
Ők hálásak, a balhét meg mi visszük el...mint minden ügyben. Gyáva férgek!
google-2
2026. március 07. 18:32
A Raiffeisen csak tudja, hisz dolga, nem?
