Az osztrákok hálásak Magyarországnak, amiért lekapcsoltuk az ukrán aranykonvojt

Pénzhegyek és aranyrudak: fotókon az „ukrán aranykonvoj akció” (GALÉRIA)
Döbbenetes mennyiségű készpénzt és aranyat találtak a hatóságok egy Magyarországon áthaladó páncélautóban – az ügyben már pénzmosás gyanújával folyik a vizsgálat.
Az emberek magyarázatot várnak Ausztriától és Ukrajnától.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a hatóságok döbbenetes mennyiségű készpénzt és aranyat találtak csütörtökön egy Magyarországon áthaladó páncélautóban. Az ügy kapcsán a rendőrség előállított hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot, akik két páncélozott autóval összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába.
Ezt is ajánljuk a témában
Döbbenetes mennyiségű készpénzt és aranyat találtak a hatóságok egy Magyarországon áthaladó páncélautóban – az ügyben már pénzmosás gyanújával folyik a vizsgálat.
A hírről az osztrák média is beszámolt, és a hírfogyasztók közül sokan hálájukat fejezték ki a magyar hatóságoknak, amiért intézkedtek, többen pedig arra a kérdésre várnak választ, hogy kié volt ez a rengeteg pénz, és miért szállították Ausztriából Ukrajnába.
„Köszönjük, Magyarország!”
– írja az osztrák Krone videója alatt az egyik hozzászóló. Hozzá hasonlóan többen elismerik, hogy a magyar hatóságok helyesen és tisztességesen jártak el. Mások Magyarország méltatása mellett Ausztria és Ukrajna felelősségét feszegetik.
„Miért szállítanak készpénzt és aranyat Ausztriából Ukrajnába? Ez kinek a pénze egyáltalán?”
– olvasható egy hozzászólásban, de több ehhez hasonló is megjelenik a videó alatt.
Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a két páncélkocsiban szállított pénzt át akarták-e vinni Ukrajnában, vagy lehet esetleg azügynek magyarországi érdekeltje is.
Nyitókép: Magyarország kormánya Facebook-oldala