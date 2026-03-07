Az ő személyes bátorsága volt, hogy 2022 februárjában elutasította a nyugati kimenekítési kísérleteket. A CIA és brit hírszerzés is négy-öt napot adott Kijevnek. Zelenszkij tisztában volt azzal, hogy csecsen halálosztagok vadásznak rá. A helyzete kb. olyan reménytelen volt, mintha életbiztosítást akartak volna kötni a süllyedő Titanic kapitányára.