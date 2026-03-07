Extázisba került a Népszava újságírója: óriási csodálója Zelenszkijnek, meg is örökítette az ukrán elnök arcképét (FOTÓ)
„Vele nem harcolni kell, hanem segíteni amiben csak lehet. SLAVA UKRAINI!” – jegyezte meg Batka Zoltán.
Már a TV2 Tények nevű humánpöcegödör is a Zelenszkijről rajzolt alkotásomon szörnyülködik.
„Nagyon ritka az, hogy az emberiség történelmének a menetét egyetlen ember hősiessége, önfeláldozása megváltoztatta volna, ahogy ez Zelenszkij esetében ez történt.
Az ő személyes bátorsága volt, hogy 2022 februárjában elutasította a nyugati kimenekítési kísérleteket. A CIA és brit hírszerzés is négy-öt napot adott Kijevnek. Zelenszkij tisztában volt azzal, hogy csecsen halálosztagok vadásznak rá. A helyzete kb. olyan reménytelen volt, mintha életbiztosítást akartak volna kötni a süllyedő Titanic kapitányára.
Ha Zelenszkij orbánbalázsosan elmenekül, behódol, akkor könnyen lehet, hogy Putyin célt ér, az ukrán ellenállás összeomlik, Ukrajna az orosz birodalom ölébe hullik.
Oroszország és Ukrajna a régió két legnagyobb katonaállama egyesül egyetlen, pusztító erővé. Magyarország pedig évtizedekre az Orosz Birodalom árnyékában élhet megint.
Nos, nem ez történt és ez Zelenszkijnek is köszönhető. Nem csoda, hogy az oroszok és a fidesz pufajkásai annyira betegesen gyűlölik Zelenszkijt.”
Nyitókép: Facebook/Batka Zoltán