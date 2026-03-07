Ft
putyin orosz birodalom magyarországi baloldal Zelenszkij népszava ukrajna

Igen, Zelenszkij bizony az emberiség egyik nagy hőse hülyegyerekek

2026. március 07. 11:12

Már a TV2 Tények nevű humánpöcegödör is a Zelenszkijről rajzolt alkotásomon szörnyülködik.

Batka Zoltán
Batka Zoltán
Facebook

„Nagyon ritka az, hogy az emberiség történelmének a menetét egyetlen ember hősiessége, önfeláldozása megváltoztatta volna, ahogy ez Zelenszkij esetében ez történt.

Az ő személyes bátorsága volt, hogy 2022 februárjában elutasította a nyugati kimenekítési kísérleteket. A CIA és brit hírszerzés is négy-öt napot adott Kijevnek. Zelenszkij tisztában volt azzal, hogy csecsen halálosztagok vadásznak rá. A helyzete kb. olyan reménytelen volt, mintha életbiztosítást akartak volna kötni a süllyedő Titanic kapitányára. 

Ha Zelenszkij orbánbalázsosan elmenekül, behódol, akkor könnyen lehet, hogy Putyin célt ér, az ukrán ellenállás összeomlik, Ukrajna az orosz birodalom ölébe hullik.

 Oroszország és Ukrajna a régió két legnagyobb katonaállama egyesül egyetlen, pusztító erővé. Magyarország pedig évtizedekre az Orosz Birodalom árnyékában élhet megint. 

Nos, nem ez történt és ez Zelenszkijnek is köszönhető. Nem csoda, hogy az oroszok és a fidesz pufajkásai annyira betegesen gyűlölik Zelenszkijt.” 

Nyitókép: Facebook/Batka Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

machet
2026. március 07. 20:18
Sötét komcsi.
elcapo-2
2026. március 07. 20:15
Ez a komcsi szardarab emlegeti a pufajkát? Amit idehányt , annak semmi köze a valósághoz. Nem véletlenül alkalmazza őt a Népszara ........
Areményhal
•••
2026. március 07. 20:06 Szerkesztve
Nem illik a tiszásokat igy minősiteni,Batka úr.
H3NY3_B-Oroszlan
2026. március 07. 19:51
1. Ha Batka manó meghal, a Drogkutató Intézet ki fogja állítani a maradék agyát formalinban elrettentő példaként. 2. Szégyen az ilyen és ehhez hasonló hangemberekre nézve, hogy az elmúlt négy évben hivatalosan EGYETLEN magyarországi önkéntes halt meg az ukrán fronton.
